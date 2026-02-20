Новини
ООН: Завземането на Ел-Фашер от СБП носи признаци на геноцид

ООН: Завземането на Ел-Фашер от СБП носи признаци на геноцид

20 Февруари, 2026 10:56

Докладът описва масови убийства, сексуално насилие и разрушения в столицата на Северен Дарфур през 2025 г.

ООН: Завземането на Ел-Фашер от СБП носи признаци на геноцид - 1
Снимка: БГНЕС
Службата на ООН в Судан заключи, че насилственото превземане на град Ел-Фашер от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) показва "белези на геноцид", съобщава "Мидъл ийст ай", предава News.bg.

Завземането на столицата на щата Северен Дарфур в края на октомври е довело до "три дни на ужас", се посочва в доклада.

Председателят на мисията Мохамад Чанде Отман подчерта, че мащабът, координацията и одобрението на операцията от висшето ръководство на СБП показват, че престъпленията не са били случайни ексцесии на война. Докладът изисква извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.

Според документа, събитията в и около Ел-Фашер през 2025 г. сочат към актове на геноцид от страна на СБП.

Конфликтът в Судан започна през април 2023 г., когато напрежението около преходен политически план, включващ СБП в редовната армия, прерасна в насилие. Десетки хиляди загинаха, а 13 милиона са били разселени. В момента страната е разделена между международно признатото правителство в Хартум и администрацията на СБП в Няла, Дарфур.

Регионални сили, включително ОАЕ, са обект на разследване за предполагаема подкрепа на СБП, което Дубай продължава да отрича. ОАЕ са обвинявани и в съучастие в геноцид по дело, заведено от правителството на Судан през април, блокирано заради липса на юрисдикция.

Мисията на ООН интервюира 320 свидетели и жертви от Ел-Фашер и околните райони и проведе разследвания в Чад и Южен Судан. Показанията описват безразборни стрелби, масови екзекуции и широко разпространено сексуално насилие срещу жени и момичета от неарабски общности, особено Загава. Пострадали са жени на възраст от седем до 70 години, включително бременни.

ООН по-рано съобщи за 6 000 убити само за три дни след превземането на Ел-Фашер, а до 150 000 жители на града остават в неизвестност. При първия достъп до Ел-Фашер през декември 2025 г., координаторът на ООН по хуманитарните въпроси Дениз Браун описа района като "местопрестъпление".

Тежките обстрели са разрушили голяма част от града и са довели до замърсяване с невзривени боеприпаси и противопехотни мини. Според Световната продоволствена програма между 70 000 и 100 000 души все още може да бъдат блокирани и без възможност да избягат.

"Тези хора живеят под обсада повече от 500 дни. Икономиката е срината, селскостопанското производство е нарушено, а основните социални услуги практически не съществуват", отбеляза Браун.


Судан
