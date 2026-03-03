ЕЦБ поздрави България за националния празник

Европейската централна банка (ЕЦБ) отправи поздрав към най-новия член на еврозоната – България, по повод националния ѝ празник 3 март.

„Честит ден на Освобождeнието, България! За да отпразнуваме това, преразглеждаме първите стъпки на България към членството в еврозоната под звуците на истински хит“, се посочва в публикация в профила на ЕЦБ в „Инстаграм“, цитирана от БТА.

Снимките, подредени във формат „въртележка“, са съпроводени от песента „Ди Джей, отведи ме далеч" (DJ Take Me Away) на „Дийп Зоун Проджект“ (Deep Zone Project).

В публикацията от ЕЦБ отправят и въпрос към потребителите: „Познавате ли някоя от забележителностите, които показваме? Споделете ни в коментарите“.

България стана 21-вият член на еврозоната на 1 януари тази година, а президентът на централната банка Кристин Лагард често използва социалните мрежи, за да отбелязва важни дати, свързани с приема на страната, припомня БТА.