ЕЦБ поздрави България за националния празник

ЕЦБ поздрави България за националния празник

3 Март, 2026 13:09 671 33

Това стана с публикация в социалните мрежи

ЕЦБ поздрави България за националния празник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската централна банка (ЕЦБ) отправи поздрав към най-новия член на еврозоната – България, по повод националния ѝ празник 3 март.

„Честит ден на Освобождeнието, България! За да отпразнуваме това, преразглеждаме първите стъпки на България към членството в еврозоната под звуците на истински хит“, се посочва в публикация в профила на ЕЦБ в „Инстаграм“, цитирана от БТА.

Снимките, подредени във формат „въртележка“, са съпроводени от песента „Ди Джей, отведи ме далеч" (DJ Take Me Away) на „Дийп Зоун Проджект“ (Deep Zone Project).

В публикацията от ЕЦБ отправят и въпрос към потребителите: „Познавате ли някоя от забележителностите, които показваме? Споделете ни в коментарите“.

България стана 21-вият член на еврозоната на 1 януари тази година, а президентът на централната банка Кристин Лагард често използва социалните мрежи, за да отбелязва важни дати, свързани с приема на страната, припомня БТА.


София / България
  • 1 Оня с коня

    12 2 Отговор
    така е БЪЛГАРИЯ се е освободила от ТУРСКО РОБСТВО ама сега има 4 ТУРСКИ ПАРТИи в парламента

    13:11 03.03.2026

  • 2 Мурка

    4 3 Отговор
    НЕ ЗАБРАВЯИТЕ ЛИХВАТА И САМИТЕ ДЪЛГОВЕ

    Коментиран от #6

    13:11 03.03.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    2 11 Отговор
    Кой полезен идиот Брюксел взе това корумпирано путинофилско племе в ЕС ?

    Коментиран от #20

    13:11 03.03.2026

  • 4 Няма нужда

    7 2 Отговор
    Благодарско.

    13:11 03.03.2026

  • 5 Оня с коня

    2 7 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    13:11 03.03.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    то сега сигурно ти е безплатна евро зоната бе калъф

    13:12 03.03.2026

  • 7 Оня с коня

    7 1 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    13:13 03.03.2026

  • 8 Атина Палада

    10 1 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #33

    13:13 03.03.2026

  • 9 Жайме

    3 2 Отговор
    ЕдниЦиципоБикини поздравиха България.

    13:14 03.03.2026

  • 10 Фен

    4 2 Отговор
    ЕЦБ така ни го нахлузи вече, че свитки ни излязоха...

    Коментиран от #29

    13:15 03.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    Благодарение на Бойко Борисов, Росен Желязков, Теменужка Петкова, Катерина Захариева и други незнайни работни пчелички, България вече е в Клуба на богатите и в сърцето на Европа. Поклон до земи. Имената им ще бъдат записани със златни букви в Историята на България.

    Коментиран от #22

    13:15 03.03.2026

  • 12 ЕЦБто да не се ослушва

    2 3 Отговор
    а да вдига лимита на гарантираните депозити
    дето не са ги променяли от 20г
    при таз инфлация

    13:15 03.03.2026

  • 13 честен ционист

    5 1 Отговор
    ECB не казва на Ганчо, че скоро ще му се наложи отново да става фалшив милионер като едно време, само че тоя път в EUR.

    13:16 03.03.2026

  • 14 Приветствия!

    3 7 Отговор
    Братя европейци!

    Коментиран от #21

    13:16 03.03.2026

  • 15 важното е че тук е постояното присъствие

    4 2 Отговор
    Ганя Путинофила
    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    Атина Палада
    Данко Харсъзина

    дето последния софиянец не изскочил още и той с някой кьор фишек

    13:18 03.03.2026

  • 16 миче мари що не ни се похвали че

    2 4 Отговор
    България е сред държавите в Европейския съюз с най-слаб месечен ръст на цените през февруари 2026 г., сочат предварителните експресни данни на Евростат. Очаква се месечната инфлация у нас да бъде 0,1%. По-нисък или сходен темп е отчетен в малък брой страни. Нулева инфлация се прогнозира за Кипър, а ръст от 0,1% – освен за България – и за Португалия и Словакия.

    13:20 03.03.2026

  • 17 БЛАГОДАРЯ 🇷🇺РУСИЯ !

    3 2 Отговор
    НА 24.04.1877 Г.🇷🇺РУСКАТА ИМПЕРИЯ (С АЛЕКСАНДЪР-2) ,ОБЯВЯВА ВОЙНА И АТАКУВА УМИШЛЕНО ОСМ.ИМПЕРИЯ ОТ ДВЕ СТРАНИ : 185 000 РУСКА ВОЙСКА НА БАЛКАНСКИЯ ФРОНТ ,СРЕЩУ 200 000-НА ОСМАНСКА АРМИЯ,+ 150 000 РУСКА НА КАВКАЗКИЯ ФРОНТ СРЕЩУ 80 000 ОСМ. НА СЪЩИЯ ФРОНТ ! ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ-УЧАСТВАТ САМО=13 000 БЪЛГАРСКИ ОПЪЛЧЕНЦИ ! ( А АПРИЛСКОТО ВЪЗСТАНИЕ ,ВМЕСТО СВОБОДА, НИ ДОНЕСЕ ИЗКЛАНИ 30 000 БЪЛГАРИ,ЗАРАДИ 10 000 ВЪЗСТАННИЦИ !(В БОЕВЕТЕ НА ШИПКА, УЧАСТВАТ=5500 РУСКИ ВОЙНИЦИ, И САМО=2030 БЪЛГАРИ). РУСКИЯ ПРОЕКТ ЗА ГОЛЯМА НОВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА ПО САН-СТЕФАНСКИЯ ДОГОВОР,НЕ СЕ ХАРЕСВА НА ЗАПАДНИТЕ СИЛИ ! СЛЕДВА РАЗПОКЪСВАНЕ ,ПО БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР! СЪЕДИНЕНИЕТО НА 22 СЕПТ. 1908 Г. СЕ СЛУЧВА БЛАГОДАРЕНИЕ ,ОТНОВО НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ !КОЯТО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ УРЕЖДА НОВИТЕ ПРЕТЕНЦИИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ,КЪМ БЪЛГАРИЯ,ЗА =120 МЛН.ЗЛАТНИ ФРАНКА,ИЛИ ОТНОВО ВОЙНА.НА КОЕТО РУСИЯ ОТГОВАРЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 80 МЛН.ЗЛАТНИ ФРАНКА = 23 ТОНА ЗЛАТО -ОПРОСТЕНИ ОТ ДЪЛЖИМИТЕ РЕПАРАЦИИ КЪМ РУСИЯ. ПО БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА ПЛАТИ СИМВОЛИЧНИТЕ= 10,6 МЛН ЗЛАТНИ РУБЛИ НА РУСИЯ = 32 ТОНА ЗЛАТО ,НО ПЛАЩА САМО = 7,5 ТОНА, (СЛЕД ОПРОЩАВАНЕ НА 8 млн.ЗЛАТНИ РУБЛИ=24,5 ТОНА ЗЛАТО) ПРЕЗ 1890 Г ! ( 7,5 ТОНА ЗЛАТО СА НЕЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ НА Русия ЗА ОСВОБОЖД.НИ -СТРУВАЩО НА РУСИЯ = 774 ТОНА ЗЛАТО,или = 1 МЛРД. ЗЛАТНИ РУБЛИ, и = 104 000 жертви ) Жертвите у нас са 3800 Опълченци + 62 000 цивилно население. За Осм. империя жертвите са= 128 хиляди.

    13:20 03.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Копейките вече нахлузиха чалми и бурки, и работят за ирански риали. И за паница елда, от Путин, че рублите в Русия свършиха. За тях еврото е мираж. Чемодан, вокзал, Турция, Техеран.

    Коментиран от #27

    13:21 03.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Копейкин снощи виеше като мюезинин от минаре. По продажна сган от копейкаджиите няма.

    Коментиран от #26

    13:23 03.03.2026

  • 20 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Никой не го е взел, а го натикаха насила в ЕС и в нато и в заробвозоната!
    А вие отрпките на шорош и за вас ще дойде денят да си плащате сметката за дето предавате и продавате своите!!!

    Иначе ЕЦБ поздравява България с песента:
    Платете сметките на Италия, Франция и Германия, понеже твърде много харчиха пари дето нямат и сега трябва някой да им връща дълговете! Кой друг ако не бедните българи, дето мнозинството работят за под 1000 евро/месец!!!

    13:25 03.03.2026

  • 21 Мурка

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Приветствия!":

    И НА ЕРП тата и НА КРАСТАВИЦИТЕ И НА ДАНЪЧНОТО И НА ВиК

    13:25 03.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Едно е да влезеш в Публичен дом,
    друго е да те вкарат да работиш в Публичен дом❗

    13:27 03.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    ЕЦБ изпрати ПО-ЗДРАВ за България с песента на Белослава " И вашата май ка също ...та ко ва хме"❗

    13:30 03.03.2026

  • 24 Овца на заколение са българите

    4 2 Отговор
    Поздравиха ни, че ни обраха, поздравиха ни, че още ще ни доят и дерат.

    13:32 03.03.2026

  • 25 ха ха

    4 1 Отговор
    честити европейско робство , а ?

    13:40 03.03.2026

  • 26 Либерасти

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Коцето яко бърка по дупките на продажните безродни шекелки.

    13:42 03.03.2026

  • 27 Шекелките

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    А няма като теб да пуснем плитки и да сложим ярмулки, бегай да ближеш кабалата и като я олигавиш, като предана подлога, продължи с тората.

    13:50 03.03.2026

  • 28 Гордост

    1 2 Отговор
    Ние сме част от ЕС и част от Еврозоната, "наравно с другите европейски народи", както е било желанието на Левски! Все повече се усеща това!!! Върху всички нови банкноти евро стои подписът на Кристин Лагард, ако сте обърнали внимание!!! Честит празник!!!

    Коментиран от #30, #31

    14:03 03.03.2026

  • 29 Даже вече и ни гаврят !

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Ами , кой каквото си заслужава.

    14:06 03.03.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гордост":

    Еврозона и Левски в едно изречение 🤔🤔🤔🤔

    14:09 03.03.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гордост":

    И да, "Все повече се усеща това!!"🤔🧐
    По сметките за ток , скоро и за вода .....😱😱😱

    14:13 03.03.2026

  • 32 ИСТИНСКИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

    0 0 Отговор
    Ще има,когато видим шопарите българоубийци в затвора.

    14:29 03.03.2026

  • 33 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Ти се научи първо да пишеш правилно, измисленяк.

    14:35 03.03.2026

