Най-продаваната кола в Япония стана лукс за едно десетилетие

4 Март, 2026 12:59 953 0

Най-продаваната кола в Япония стана лукс за едно десетилетие - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако допреди десет години Toyota Corolla беше синоним на достъпност, днес реалността е коренно различна. Цената на японската икона буквално „излетя“ в космоса, изпреварвайки доходите на хората с темпове, които карат средностатистическия купувач сериозно да се почеше по главата. Данни на изданието Nikkei Asia разкриват шокираща картина: базовата версия на модела на родния му пазар е поскъпнала с главозамайващите 57.2% спрямо 2015 година.

Статистиката срещу реалността: Къде е уловката?

Ако се вторачим в сухите числа, скокът е драстичен, но истината обаче има и друго лице. Голяма част от този „ценови шок“ се дължи на пенсионирането на бюджетната Corolla Axio. Този спартански седан, който дълго време „стискаше“ началната цена надолу, официално излезе в историята миналата година. Ако сравняваме по-модерните хечбеци, като стария Auris и днешната Corolla Sport, поскъпването е малко по-умерено – „едва“ 37.4%. Но и тук все пак, цифрите хапят!

Инфлацията не подминава японците

Не си мислете, че само Toyota е „виновникът“. Целият японски пазар е под обсада: Кей автомобилите (тези малки градски кутийки) са поскъпнали с 33%. Компактните модели са добавили 31% към етикета си. Големите лимузини и всъдеходи са скочили с 24%, а ножицата между заплати и цени се разтваря.

И тук идва и най-горчивото хапче за японския потребител. Докато колите поскъпват стремглаво, заплатите в Япония се движат с темпото на костенурка – едва 10% ръст за десетилетие. В резултат на това, за много семейства мечтата за нов собствен автомобил се превръща в мираж. Всъщност, точно както от доста време стоят нещата и у нас.


