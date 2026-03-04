Новини
Протест срещу войната ще се проведе утре в Никозия

4 Март, 2026 16:25, обновена 4 Март, 2026 16:26 504 6

Кипърски мирен съвет осъжда ударите срещу Иран и призовава за изтегляне на британските военни бази

Протест срещу войната ще се проведе утре в Никозия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В кипърската столица Никозия утре е планирана демонстрация против войната, организирана от Кипърски мирен съвет, в знак на протест срещу военните действия на Израел и Съединените щати срещу Иран и активността в британските бази на острова, съобщава изданието „Сайпръс мейл“, предава БТА.

Протестът е насрочен за 17:30 часа пред сградата на президентския дворец в Никозия. По-рано във вторник демонстрация се проведе и в Лимасол, където участниците поискаха премахване на британските военни бази и осъдиха операциите на САЩ срещу Иран, които предизвикаха ответни дрон удари по острова.

Демонстрантите носеха плакати с надписи като: „Вървете си с вашите бази. Вървете си с вашите армии. Какво прави Кипър в империалистически войни?“. В изявление Кипърски мирен съвет осъжда „по най-категоричния начин новите атаки на Израел и САЩ срещу Иран и бомбардировките от негова страна в Близкия изток и Кипър“.

Съветът посочва, че атаките около британската военна база в Акротири допълнително засилват напрежението и призовава кипърското правителство да настоява пред Великобритания за изтегляне на военните операции от острова.

„Би било катастрофално, ако Кипър стане мишена на ответни действия в чужда на интересите му военна кампания“, подчертават от организацията.

Великобритания поддържа две военни бази на територията на Кипър. В понеделник сутринта базата в Акротири беше ударена от дрон, а по-късно други два безпилотни апарата бяха прехванати. Според кипърската агенция КНА дроновете са изстреляни от Ливан и са свързани с иранската групировка „Хизбула“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    5 1 Отговор
    А в България кога?

    Коментиран от #4

    16:31 04.03.2026

  • 2 Хората не са прости

    6 0 Отговор
    Много добре знаят, че рактите долитат заради ционистите от Израел, САЩ и острова.

    Коментиран от #3

    16:39 04.03.2026

  • 3 Сульооо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хората не са прости":

    Като не са прости,защо са допуснали две английски бази на острова? Иранците много добре знаят,Великобритания е потенциален враг за тях.

    Коментиран от #5, #6

    16:47 04.03.2026

  • 4 Ихууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Ако долетят ракети към България,ще е заради вас .Иранците знаят че вие сте проблема.

    17:03 04.03.2026

  • 5 Пульо, тебе питаха ли те

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сульооо":

    за америчките бази в България?

    17:13 04.03.2026

  • 6 Аве, бу...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сульооо":

    ...нак балканский, а ти що не изгониш американските самолети от цивилното летище в София?!

    17:14 04.03.2026