Протест срещу войната ще се проведе утре в Никозия

В кипърската столица Никозия утре е планирана демонстрация против войната, организирана от Кипърски мирен съвет, в знак на протест срещу военните действия на Израел и Съединените щати срещу Иран и активността в британските бази на острова, съобщава изданието „Сайпръс мейл“, предава БТА.

Протестът е насрочен за 17:30 часа пред сградата на президентския дворец в Никозия. По-рано във вторник демонстрация се проведе и в Лимасол, където участниците поискаха премахване на британските военни бази и осъдиха операциите на САЩ срещу Иран, които предизвикаха ответни дрон удари по острова.

Демонстрантите носеха плакати с надписи като: „Вървете си с вашите бази. Вървете си с вашите армии. Какво прави Кипър в империалистически войни?“. В изявление Кипърски мирен съвет осъжда „по най-категоричния начин новите атаки на Израел и САЩ срещу Иран и бомбардировките от негова страна в Близкия изток и Кипър“.

Съветът посочва, че атаките около британската военна база в Акротири допълнително засилват напрежението и призовава кипърското правителство да настоява пред Великобритания за изтегляне на военните операции от острова.

„Би било катастрофално, ако Кипър стане мишена на ответни действия в чужда на интересите му военна кампания“, подчертават от организацията.

Великобритания поддържа две военни бази на територията на Кипър. В понеделник сутринта базата в Акротири беше ударена от дрон, а по-късно други два безпилотни апарата бяха прехванати. Според кипърската агенция КНА дроновете са изстреляни от Ливан и са свързани с иранската групировка „Хизбула“.