Протест срещу войната ще се проведе утре в Никозия

В кипърската столица Никозия утре е планирана демонстрация против войната, организирана от Кипърски мирен съвет, в знак на протест срещу военните действия на Израел и Съединените щати срещу Иран и активността в британските бази на острова, съобщава изданието „Сайпръс мейл“, предава БТА.
Протестът е насрочен за 17:30 часа пред сградата на президентския дворец в Никозия. По-рано във вторник демонстрация се проведе и в Лимасол, където участниците поискаха премахване на британските военни бази и осъдиха операциите на САЩ срещу Иран, които предизвикаха ответни дрон удари по острова.
Демонстрантите носеха плакати с надписи като: „Вървете си с вашите бази. Вървете си с вашите армии. Какво прави Кипър в империалистически войни?“. В изявление Кипърски мирен съвет осъжда „по най-категоричния начин новите атаки на Израел и САЩ срещу Иран и бомбардировките от негова страна в Близкия изток и Кипър“.
Съветът посочва, че атаките около британската военна база в Акротири допълнително засилват напрежението и призовава кипърското правителство да настоява пред Великобритания за изтегляне на военните операции от острова.
„Би било катастрофално, ако Кипър стане мишена на ответни действия в чужда на интересите му военна кампания“, подчертават от организацията.
Великобритания поддържа две военни бази на територията на Кипър. В понеделник сутринта базата в Акротири беше ударена от дрон, а по-късно други два безпилотни апарата бяха прехванати. Според кипърската агенция КНА дроновете са изстреляни от Ливан и са свързани с иранската групировка „Хизбула“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #4
16:31 04.03.2026
2 Хората не са прости
Коментиран от #3
16:39 04.03.2026
3 Сульооо
До коментар #2 от "Хората не са прости":Като не са прости,защо са допуснали две английски бази на острова? Иранците много добре знаят,Великобритания е потенциален враг за тях.
Коментиран от #5, #6
16:47 04.03.2026
4 Ихууууу
До коментар #1 от "Анонимен":Ако долетят ракети към България,ще е заради вас .Иранците знаят че вие сте проблема.
17:03 04.03.2026
5 Пульо, тебе питаха ли те
До коментар #3 от "Сульооо":за америчките бази в България?
17:13 04.03.2026
6 Аве, бу...
До коментар #3 от "Сульооо":...нак балканский, а ти що не изгониш американските самолети от цивилното летище в София?!
17:14 04.03.2026