Анкара: Турция не е била мишена на ракетата, изстреляна от Иран

4 Март, 2026 17:11

До момента няма реакция от САЩ, които имат военновъздушни сили, разположени в базата Инджирлик в Южна Турция, посочва Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция „не е била целта на ракетата“, изстреляна от Иран, която бе унищожена от системите за отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, заяви пред агенция Франс прес отговорен турски представител, цитиран от БТА.

„Смятаме, че тя е била насочена към военна база“ в Кипър, „но се е отклонила от курса си“, добави турският представител, пожелал да остане анонимен.

Министерството на отбраната на Турция съобщи днес за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Макар да не е ясно накъде е била насочена ракетата, говорителка на НАТО осъди „вземането на Турция под прицел“ и заяви, че Алиансът стои твърдо до съюзниците си.

До момента няма реакция от САЩ, които имат военновъздушни сили, разположени в базата Инджирлик в Южна Турция, посочва Ройтерс. Базата се намира в окръг, който граничи с окръг Хатай, където турските власти казаха, че са паднали отломки от боеприпаса, унищожил ракетата.

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи след прехващането на балистичната ракета, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на дипломатически източници.

Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.

Министерството на отбраната на Турция информира, че няма жертви и ранени в резултат на инцидента.

"Припомняме, че имаме право да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна", подчерта Министерството на отбраната.

Турция предупреди всички страни да се въздържат от стъпки, които биха довели до разрастване на конфликта в региона и подчерта, че в тази връзка ще продължи разговорите с НАТО и с останалите си съюзници.


Турция
  • 1 Боруна Лом

    55 11 Отговор
    ОБОРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА, ЗАЩОТО ЩЕ НИ ИЗДУМКАТ! ТАЗИ ВОЙНА НЕ Е НАШАТА!

    Коментиран от #9, #26, #50

    17:13 04.03.2026

  • 2 604

    29 5 Отговор
    Всичкуту ви е фейк и фекТалиий..кът вас!

    17:15 04.03.2026

  • 3 ай ай ай

    31 7 Отговор
    Ай тези безаналогови ракети как се отклоняват от курса си, ай ай ай! ииииих!

    Коментиран от #33

    17:15 04.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Запрете папардак Запрянката

    45 10 Отговор
    Сетихте ли се коя е била целта?

    Коментиран от #39

    17:16 04.03.2026

  • 6 Хамейнитата не знаят на кой свят са

    11 29 Отговор
    Стрелят напосоки с квото им е останало.Путин предаде и Иран.
    Режимът пада до дни.

    17:17 04.03.2026

  • 7 ха ха ха

    20 3 Отговор
    Баааа си отклонението

    Коментиран от #24

    17:19 04.03.2026

  • 8 бай Ставри

    35 6 Отговор
    Някое хитро Моше му се ще да се задейства чл. 5, за да си снижи разходите, ама Ердоган ефенди не кълве.

    17:19 04.03.2026

  • 9 Европеец

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Така е..... Крайно време е кравите да се прибират в обора......

    17:20 04.03.2026

  • 10 квиБОКЛУЦИ на управляват а?

    22 8 Отговор
    айде запрянката дъртияМАНААФ да вадяи оня бял лист със член 5 и дето го развява и да заминава да защитава турция

    17:20 04.03.2026

  • 11 Успокойте Мунчо,

    11 10 Отговор
    че цял ден дава акъл на правителството!
    Деса стегна мешката с бельо, гащи и суха храна за три дни!

    17:20 04.03.2026

  • 12 Лавров Сергей

    11 14 Отговор
    Да. РФ има договор да помага на Али Хаменей. А он где?

    Коментиран от #17

    17:20 04.03.2026

  • 13 стоян георгиев

    25 2 Отговор
    Нашия дбил какви извънредно съвещания прави тогава? Клоуни 😂

    17:20 04.03.2026

  • 14 може ли изкуфели старци като запряноф

    20 3 Отговор
    да са фактор във БЪЛГАРИЯ?
    до оня ден развяваше един бял лист със член 5 !

    днес за слага патурите на дядо си , да нахлузва феса и да отива да се бие със персите че са нападнали ТУРЦИЯ

    маршКУЧЕмръсно от БЪЛГАРИЯ запряноф чиваш ли?

    17:22 04.03.2026

  • 15 Жалко

    4 16 Отговор
    Можеше да падне в двора на Копейкин ?

    Коментиран от #51

    17:22 04.03.2026

  • 16 Смърфиета

    18 2 Отговор
    Шакти писаха ли за поразяването на Инджирлик? Защото от българските медии това тотално убягна по някаква случайност, сигурно като незначително. Също като поразяването на базата в Акротири, за която официална Никозия на най-високо ниво каза, че не е била срещу кипърската държава, а срещу британските сили, разположени там, и Кипър остава верен на хуманитарната си мисия. Някой да ме опровергае, че такива неща не са се случили в последните дни?

    17:22 04.03.2026

  • 17 А ГДЕ

    6 10 Отговор

    До коментар #12 от "Лавров Сергей":

    БРИКС?

    17:22 04.03.2026

  • 18 от много радеви наставления

    17 2 Отговор
    Нов трус в кабинета - регионалният министър подаде оставка
    Според МС Ангелина Бонева се е отказала от поста по здравословни причини

    17:22 04.03.2026

  • 19 Да, да

    10 1 Отговор
    Това е горнобанската ракета!!!

    17:23 04.03.2026

  • 20 Теслатъ

    20 3 Отговор
    Упс...!!!! Ако не е била Турция, тогава кой ? Бг!? Само питам....

    17:28 04.03.2026

  • 21 Костадинов

    4 19 Отговор
    Руската пропаганда нагнетява страх у българите,като ги плаши че иран щял да ни прати ракета.Обаче пропуска да спомене факта че ако това се случи , ще се задейства чл-5 и НАТО като наш съюзник ще се включи във офанзивата срещу Иран.

    17:28 04.03.2026

  • 22 ДъБили

    15 1 Отговор
    Ааа Лама Мирчев друго каза! Ние сега на ламите ли да, вярваме или на турците, които са приятели с Иран?

    Коментиран от #29

    17:29 04.03.2026

  • 23 си дзън

    2 5 Отговор
    Мишената е била генерал Деси.

    17:29 04.03.2026

  • 24 разбира се

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха ха":

    Не е било отклонение.

    17:30 04.03.2026

  • 25 БАНко

    14 1 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ГЛАВНАТА НАТООООВЦА НА БЪЛГАРИЯ ОБВИНИ ИРАН ЗА ИЗСТРЕЛЯНА РАКЕТА КЪМ НАТОВСКАТА ТУРЦИЯ !!!??? ТА , НАТООООООВЦИ , КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НАТООООООВЦИТЕ НА ТРЪМП, НАПАДНАЛИ ИРАН , И НАТООООООВЦИТЕ НА МАКРОН ??? НАШАТА НАТООООВЦА ЩЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СИТУАЦИЯТА И РАЗРЕЩИ ОЩЕ НАТООВЦЕ ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ ,, НЕУТРАЛНА " БЪЛГАРИЯ !!!

    17:30 04.03.2026

  • 26 Сельо красний

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    ПО ЛЕСНО Е ВАС ДА ИЗГОНИМ.ВИЕ СТЕ ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ!!

    17:31 04.03.2026

  • 27 Дддддд

    10 3 Отговор
    Тая ракета е за летище Васил левски.

    Коментиран от #34

    17:31 04.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Добре че ме подсети

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "ДъБили":

    А къде е Лама Туту?

    Коментиран от #42

    17:31 04.03.2026

  • 30 НАТО

    5 16 Отговор
    реагира бързо и свали заблудената иранска ракета!
    Всичко е наред.
    За съжаление на родните копеи, които се надяваха на някаква трагедия! Ха-ха-ха!
    Фуражната пак даде акъл на кабинета какво да прави!

    И пак еврото намеси - прибързано било?!

    17:32 04.03.2026

  • 31 Мълчи смрадлива копейке!

    7 12 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    Няма по нещастно племе от вас. Мюсюлманин ви управлява, СЪБУДЕТЕ СЕ!

    Коментиран от #57

    17:32 04.03.2026

  • 32 Гошо

    12 4 Отговор
    Нещо много оправдания за тая ракета и какво дърдорите за тоя член 5 -ти ?
    САЩ нали са в НАТО , е ми прилагайте го, Иран бие по НАТОвски бази

    17:32 04.03.2026

  • 33 А бе

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "ай ай ай":

    Това е чиста проба руски опит за провокация.Явно в Иран има руски подразделения.

    17:33 04.03.2026

  • 34 не ве,

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дддддд":

    за летище Горна Оряховица беше!

    17:33 04.03.2026

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 9 Отговор
    Ракетата е била насочена към летище Васил Левски, но някой Патриот я отклонил към османците.

    17:33 04.03.2026

  • 36 ?????

    17 4 Отговор
    Така се прави.
    Като турците.
    Забраниха на американците да използват въздушното им пространство за атаки на Иран и на летищата в Анкара и Истанбул няма "паркирани американски самолети за учения".
    Турският външен министър веднага се е свързал с иранския си колега за да няма такива инциденти в бъдеще.
    Всъщност ако НАТО-вските кораби не я бяха свалили тая ракета тя едва ли щеше да падне в Турция.
    Сравнете с наште карикатури на министри които не знаят къде се намират и кво да правят.

    Коментиран от #48

    17:34 04.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 южен съсед

    7 1 Отговор
    ✔️Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона✔️
    Предупредил е иранския си колега, но не е декларирал "неутралитет", въпреки особеното отношение към действията на Израел.

    17:35 04.03.2026

  • 39 Пръдльооо

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Запрете папардак Запрянката":

    Ми иди да го запреш.И ти си като останалите ти съмишленици!Все някой друг да ви свърши работата!!

    17:36 04.03.2026

  • 40 бойче

    10 6 Отговор
    ЗАПРЯНКАТА НАПЪЛНИ ПАМПЕРСА ,РАКЕТАТА Е БИЛА ЗА СОФИЯ

    17:36 04.03.2026

  • 41 Ицо

    3 5 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #55

    17:37 04.03.2026

  • 42 ДъБили

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Добре че ме подсети":

    Медитира върху кюлчета!

    Коментиран от #65

    17:38 04.03.2026

  • 43 Ташаков

    5 5 Отговор
    Копеите лаят,кервана си върви

    17:39 04.03.2026

  • 44 Путлер излъга иранците за помоща.

    2 8 Отговор
    Може иранците да му думнат бункера.

    Коментиран от #58

    17:39 04.03.2026

  • 45 Търновец

    6 1 Отговор
    Тюркяните имат войски в Кипър Сирия може би Ирак и Либия и Азербайджан и те като говорят за мир то е цирк. А в Турция има Американски радар който следи Иран и такива радари има в Румъния и Азербайджан и те помагат на Израел. А в Турция има и Американска военна база Инджирлик.

    17:40 04.03.2026

  • 46 Абеее има ли още някой

    10 2 Отговор
    Който за партии на атлантическа сган ще гласува ?

    17:40 04.03.2026

  • 47 Ксаниба

    3 7 Отговор

    До коментар #37 от "Тъй деее...":

    Аре бегай при руските фашаги да мирясаш.

    17:41 04.03.2026

  • 48 Многобройна въпросителна

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "?????":

    но никой не предоговаря за условия на ползване на Инджирлик - база с паркирани американски изтребители.

    Коментиран от #53

    17:42 04.03.2026

  • 49 Кажете бре

    6 2 Отговор
    Има ли още ръъъгнати атлантенца дето да не са си пили лекарствата?

    17:42 04.03.2026

  • 50 хаха 🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    ти остави обора, ами ракетите на иранските братушки за нищо не ставали🤣 дефектни, тотал щета са 🤣

    Коментиран от #61

    17:43 04.03.2026

  • 51 „Много”

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Жалко":

    Тъкмо ще има дупка за външен тоалет
    Точно катоосемдесет и1% от ссср.....

    17:43 04.03.2026

  • 52 Ицо

    7 0 Отговор
    Има ли ръгани козяци ?

    17:44 04.03.2026

  • 53 ?????

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Многобройна въпросителна":

    Но и не го използват Инджирлик във войната с Иран.

    17:45 04.03.2026

  • 54 ръъъгнати атлантенца смооотани

    10 1 Отговор
    Я на подскоци веднага към "коалицията на желаещите" ! Стига драскахте глупости. Време е да тръгвате

    17:45 04.03.2026

  • 55 Васил

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    Ицка лапуркой го и преглътни бялото сладко .

    17:46 04.03.2026

  • 56 Лош шлюз Код на грешка 502

    6 0 Отговор
    И е време и вие да го разберете най после атлантическите тролчета щото нямате по 30 000 евро да се откупите от задължителнатата военна служба в полза на терористичното НАТО на година... справка Гърция ...

    17:48 04.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пръдльооо

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Путлер излъга иранците за помоща.":

    Ти по рождение си излъган третополовец атлантически

    17:50 04.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Много им се иска

    4 1 Отговор
    Да въвлекат и Турция в патакламата. Малко вероятно е турците да се вържат.

    17:51 04.03.2026

  • 61 За беля.Зъл😂😂😂

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "хаха 🤣":

    Дефектин е бил ....я на ба Щати,я виж къв иzzz Род тее сътворил 🤣🤣🤣 .

    17:52 04.03.2026

  • 62 прокопи

    2 1 Отговор
    Ракетата е била насочена към Кипър, а не към Турция и се е отклонила. Ама то половината Кипър е турски.

    17:58 04.03.2026

  • 63 Юсеин

    2 0 Отговор
    Ама той половината от Кипър е турски,забравихте ли?Ракетата гони зададени координати.

    17:59 04.03.2026

  • 64 АХА

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ами Нети":

    СЕ.РА ТИ ВЪВ ФЕСА ШЕРИ@ТСКА МАС.ТИЙО, А ТИ ГО СЪБИРАЙ!

    18:07 04.03.2026

  • 65 Само те го задържат още...

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "ДъБили":

    Аз пък си помислих, че е покрил някъде, щото веднъж каза, че бил страхлив и пръв щял да избяга.

    18:12 04.03.2026

  • 66 Четете ли атлантенца?

    4 3 Отговор
    Протест срещу войната ще се проведе утре в Никозия
    Кипърски мирен съвет осъжда ударите срещу Иран и призовава за изтегляне на британските военни бази

    Коментиран от #67

    18:13 04.03.2026

  • 67 Айде чупка!

    4 5 Отговор

    До коментар #66 от "Четете ли атлантенца?":

    Какво правиш още тук копейке, а не си отишъл да протестираш при аятоласите?

    18:14 04.03.2026

  • 68 Идва Нов Световен Ред

    0 7 Отговор
    Единствената ракета на Земята, от която няма спасение след като е изстреляна е „Томахоук“. Може да носи ядрена или конвенционална бойна глава. „Томахоук“ е много специална ракета, която е максимално точна и прецизна. "Томахоук" достига до цели на разстояние между 1250 и 2500 километра в зависимост от модификацията, дори и през тежко защитено въздушно пространство. Нейният полет е на пределно малка височина, по релефа на местността. Тя може да седи дълго време въздуха, както пишат нейните създатели. Може да лети до пет часа въздуха, без да нанесе удар, докато чака да излезе в добра позиция за атака. Ракетата за наземно нападение "Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето от кораби и подводници. Прецизно насочваната крилата ракета е с дължина 6,1 метра, размах на крилата 2,4 метра и тежи около 1510 кг. Единственото, което ви остава ако е изстреляна по вас е да се молите, дали ще бъде на Алах, на Христос или Буда, то за "Томахоук" е без значение, ха ха.

    18:16 04.03.2026

  • 69 ценови скок надолу

    4 1 Отговор
    Имотите в София ще падат скоро буквално

    Коментиран от #72

    18:18 04.03.2026

  • 70 Истината е съвсем друга

    3 1 Отговор
    Ракетата не се е откланяла, а съвсем точно се е насочвала към базата в Кипър. Просто от турската база американците са я свалили когато е минавала край границата с Турция и сега разказват приказки от шопковия храст. Целта на тези лъжи е иранците да не се ядосат и им подпукат базата в Турция.
    Иранците го знаят и са предупредили турския министър да си контолира нещата там затова и Турция бие отбой.

    18:22 04.03.2026

  • 71 На кривите ...

    2 1 Отговор
    ... железни ракети от Русия и Иран им е крив Космосът. Гъзари.

    18:25 04.03.2026

  • 72 Супер!

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "ценови скок надолу":

    Това е добра новина.

    18:31 04.03.2026

  • 73 Госあ

    1 0 Отговор
    Със сигурност ! Ракетата е била за канализацията на летище София

    18:32 04.03.2026

