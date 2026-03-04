Анкара: Турция не е била мишена на ракетата, изстреляна от Иран

Турция „не е била целта на ракетата“, изстреляна от Иран, която бе унищожена от системите за отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, заяви пред агенция Франс прес отговорен турски представител, цитиран от БТА.
„Смятаме, че тя е била насочена към военна база“ в Кипър, „но се е отклонила от курса си“, добави турският представител, пожелал да остане анонимен.
Министерството на отбраната на Турция съобщи днес за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
Макар да не е ясно накъде е била насочена ракетата, говорителка на НАТО осъди „вземането на Турция под прицел“ и заяви, че Алиансът стои твърдо до съюзниците си.
До момента няма реакция от САЩ, които имат военновъздушни сили, разположени в базата Инджирлик в Южна Турция, посочва Ройтерс. Базата се намира в окръг, който граничи с окръг Хатай, където турските власти казаха, че са паднали отломки от боеприпаса, унищожил ракетата.
Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи след прехващането на балистичната ракета, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на дипломатически източници.
Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.
Министерството на отбраната на Турция информира, че няма жертви и ранени в резултат на инцидента.
"Припомняме, че имаме право да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна", подчерта Министерството на отбраната.
Турция предупреди всички страни да се въздържат от стъпки, които биха довели до разрастване на конфликта в региона и подчерта, че в тази връзка ще продължи разговорите с НАТО и с останалите си съюзници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #9, #26, #50
17:13 04.03.2026
2 604
17:15 04.03.2026
3 ай ай ай
Коментиран от #33
17:15 04.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Запрете папардак Запрянката
Коментиран от #39
17:16 04.03.2026
6 Хамейнитата не знаят на кой свят са
Режимът пада до дни.
17:17 04.03.2026
7 ха ха ха
Коментиран от #24
17:19 04.03.2026
8 бай Ставри
17:19 04.03.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Така е..... Крайно време е кравите да се прибират в обора......
17:20 04.03.2026
10 квиБОКЛУЦИ на управляват а?
17:20 04.03.2026
11 Успокойте Мунчо,
Деса стегна мешката с бельо, гащи и суха храна за три дни!
17:20 04.03.2026
12 Лавров Сергей
Коментиран от #17
17:20 04.03.2026
13 стоян георгиев
17:20 04.03.2026
14 може ли изкуфели старци като запряноф
до оня ден развяваше един бял лист със член 5 !
днес за слага патурите на дядо си , да нахлузва феса и да отива да се бие със персите че са нападнали ТУРЦИЯ
маршКУЧЕмръсно от БЪЛГАРИЯ запряноф чиваш ли?
17:22 04.03.2026
15 Жалко
Коментиран от #51
17:22 04.03.2026
16 Смърфиета
17:22 04.03.2026
17 А ГДЕ
До коментар #12 от "Лавров Сергей":БРИКС?
17:22 04.03.2026
18 от много радеви наставления
Според МС Ангелина Бонева се е отказала от поста по здравословни причини
17:22 04.03.2026
19 Да, да
17:23 04.03.2026
20 Теслатъ
17:28 04.03.2026
21 Костадинов
17:28 04.03.2026
22 ДъБили
Коментиран от #29
17:29 04.03.2026
23 си дзън
17:29 04.03.2026
24 разбира се
До коментар #7 от "ха ха ха":Не е било отклонение.
17:30 04.03.2026
25 БАНко
17:30 04.03.2026
26 Сельо красний
До коментар #1 от "Боруна Лом":ПО ЛЕСНО Е ВАС ДА ИЗГОНИМ.ВИЕ СТЕ ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ!!
17:31 04.03.2026
27 Дддддд
Коментиран от #34
17:31 04.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Добре че ме подсети
До коментар #22 от "ДъБили":А къде е Лама Туту?
Коментиран от #42
17:31 04.03.2026
30 НАТО
Всичко е наред.
За съжаление на родните копеи, които се надяваха на някаква трагедия! Ха-ха-ха!
Фуражната пак даде акъл на кабинета какво да прави!
И пак еврото намеси - прибързано било?!
17:32 04.03.2026
31 Мълчи смрадлива копейке!
До коментар #28 от "хаха":Няма по нещастно племе от вас. Мюсюлманин ви управлява, СЪБУДЕТЕ СЕ!
Коментиран от #57
17:32 04.03.2026
32 Гошо
САЩ нали са в НАТО , е ми прилагайте го, Иран бие по НАТОвски бази
17:32 04.03.2026
33 А бе
До коментар #3 от "ай ай ай":Това е чиста проба руски опит за провокация.Явно в Иран има руски подразделения.
17:33 04.03.2026
34 не ве,
До коментар #27 от "Дддддд":за летище Горна Оряховица беше!
17:33 04.03.2026
35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:33 04.03.2026
36 ?????
Като турците.
Забраниха на американците да използват въздушното им пространство за атаки на Иран и на летищата в Анкара и Истанбул няма "паркирани американски самолети за учения".
Турският външен министър веднага се е свързал с иранския си колега за да няма такива инциденти в бъдеще.
Всъщност ако НАТО-вските кораби не я бяха свалили тая ракета тя едва ли щеше да падне в Турция.
Сравнете с наште карикатури на министри които не знаят къде се намират и кво да правят.
Коментиран от #48
17:34 04.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 южен съсед
Предупредил е иранския си колега, но не е декларирал "неутралитет", въпреки особеното отношение към действията на Израел.
17:35 04.03.2026
39 Пръдльооо
До коментар #5 от "Запрете папардак Запрянката":Ми иди да го запреш.И ти си като останалите ти съмишленици!Все някой друг да ви свърши работата!!
17:36 04.03.2026
40 бойче
17:36 04.03.2026
41 Ицо
Коментиран от #55
17:37 04.03.2026
42 ДъБили
До коментар #29 от "Добре че ме подсети":Медитира върху кюлчета!
Коментиран от #65
17:38 04.03.2026
43 Ташаков
17:39 04.03.2026
44 Путлер излъга иранците за помоща.
Коментиран от #58
17:39 04.03.2026
45 Търновец
17:40 04.03.2026
46 Абеее има ли още някой
17:40 04.03.2026
47 Ксаниба
До коментар #37 от "Тъй деее...":Аре бегай при руските фашаги да мирясаш.
17:41 04.03.2026
48 Многобройна въпросителна
До коментар #36 от "?????":но никой не предоговаря за условия на ползване на Инджирлик - база с паркирани американски изтребители.
Коментиран от #53
17:42 04.03.2026
49 Кажете бре
17:42 04.03.2026
50 хаха 🤣
До коментар #1 от "Боруна Лом":ти остави обора, ами ракетите на иранските братушки за нищо не ставали🤣 дефектни, тотал щета са 🤣
Коментиран от #61
17:43 04.03.2026
51 „Много”
До коментар #15 от "Жалко":Тъкмо ще има дупка за външен тоалет
Точно катоосемдесет и1% от ссср.....
17:43 04.03.2026
52 Ицо
17:44 04.03.2026
53 ?????
До коментар #48 от "Многобройна въпросителна":Но и не го използват Инджирлик във войната с Иран.
17:45 04.03.2026
54 ръъъгнати атлантенца смооотани
17:45 04.03.2026
55 Васил
До коментар #41 от "Ицо":Ицка лапуркой го и преглътни бялото сладко .
17:46 04.03.2026
56 Лош шлюз Код на грешка 502
17:48 04.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пръдльооо
До коментар #44 от "Путлер излъга иранците за помоща.":Ти по рождение си излъган третополовец атлантически
17:50 04.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Много им се иска
17:51 04.03.2026
61 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #50 от "хаха 🤣":Дефектин е бил ....я на ба Щати,я виж къв иzzz Род тее сътворил 🤣🤣🤣 .
17:52 04.03.2026
62 прокопи
17:58 04.03.2026
63 Юсеин
17:59 04.03.2026
64 АХА
До коментар #57 от "Ами Нети":СЕ.РА ТИ ВЪВ ФЕСА ШЕРИ@ТСКА МАС.ТИЙО, А ТИ ГО СЪБИРАЙ!
18:07 04.03.2026
65 Само те го задържат още...
До коментар #42 от "ДъБили":Аз пък си помислих, че е покрил някъде, щото веднъж каза, че бил страхлив и пръв щял да избяга.
18:12 04.03.2026
66 Четете ли атлантенца?
Кипърски мирен съвет осъжда ударите срещу Иран и призовава за изтегляне на британските военни бази
Коментиран от #67
18:13 04.03.2026
67 Айде чупка!
До коментар #66 от "Четете ли атлантенца?":Какво правиш още тук копейке, а не си отишъл да протестираш при аятоласите?
18:14 04.03.2026
68 Идва Нов Световен Ред
18:16 04.03.2026
69 ценови скок надолу
Коментиран от #72
18:18 04.03.2026
70 Истината е съвсем друга
Иранците го знаят и са предупредили турския министър да си контолира нещата там затова и Турция бие отбой.
18:22 04.03.2026
71 На кривите ...
18:25 04.03.2026
72 Супер!
До коментар #69 от "ценови скок надолу":Това е добра новина.
18:31 04.03.2026
73 Госあ
18:32 04.03.2026