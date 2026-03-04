Столичният инспекторат има нов директор

Павлин Коджахристов встъпва в длъжност като директор на Столичния инспекторат, считано от днес - 4 март.

Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Столична община, след като досегашният директор на Инспектората - инж. Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление "Околна среда“.

През последната година Павлин Коджахристов е заместник-директор на Столичния инспекторат и участва пряко в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът отчете две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции на територията на София.

Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има ключова роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията.

Столична община благодари на инж. Николай Неделков за отдадеността и дългогодишния принос към работата на Инспектората и пожелава успех на Павлин Коджахристов.