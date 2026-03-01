"След смъртта на Хаменей: отива ли си Ислямската република?"

Иранските медии потвърдиха, че Али Хаменей е мъртъв. Какво ще стане след смъртта на върховния лидер на Иран?

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при израелските и американски удари срещу Ислямската република на 28 февруари. Новината бе потвърдена от иранските медии, след като преди това американският президент Доналд Тръмп заяви, че "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв".

Кой беше Хаменей?

Хаменей е роден в Машхад, втория по големина град в Иран, през 1939 година. Той е отявлен критик на шаха на Иран Мохамед Реза Пахлави, а след Ислямската революция през 1979 година е един от най-приближените духовници до Рухолах Хомейни, първия върховен водач на Ислямската република. Хаменей управлява страната от смъртта на Хомейни през 1989 година до днес.

На пряко подчинение на Хаменей беше основната част от управляващите структури в страната, включително Революционната гвардия. Основната задача на Сепах, както Революционна гвардия е известна в Иран, е да брани Ислямската република и властта на аятолаха. Тя е главният отговорник за бруталното потискане на протестите в страната, в това число и последните масови демонстрации през декември 2024 и януари 2025 година.

Кой ще е новият върховен водач?

Съветът на експертите, който се състои от 88 духовници, трябва да избере наследника на Хаменей. В Иран, който се намира в тежка икономическа и политическа криза, това ще е важен тест за устоите на Ислямската република. Последните масови протести, в които според медийни публикации участваха милиони, сериозно поставиха под въпрос възможността на управляващите в страната да задържат властта си след смъртта на Хаменей. Иран е обект на масирани въздушни атаки от САЩ и Израел, а американският президент Доналд Тръмп се обърна към опозицията в страната и я призова да поеме контрол над управлението.

"Убийците на имама на нацията няма да избегнат сурово и решително наказание", заяви говорител на ливанската групировка Хизбула. Тя е част от т.нар. Ос на съпротивата - паравоенните структури в държави в Близкия изток , сред които Ливан, Ирак и Йемен, които Иран поддържаше през годините. Революционната гвардия заплаши с "безпрецедентен отговор".

Иран е втората най-голяма държава в Близкия изток и третата най-богата на петрол в света. В нея живеят около 90 милиона души. 10 милиона иранци живеят в чужбина, а голяма част от тях са остри противници на режима на моллите, наложен след Ислямската революция през 1979 година. Един от говорителите на опозицията - сина на Реза Пахлави, който живее в изгнание - обяви, че "окончателната победа е близо".