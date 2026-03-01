Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
След смъртта на Хаменей: отива ли си Ислямската република?

След смъртта на Хаменей: отива ли си Ислямската република?

1 Март, 2026 16:24

Иран е втората най-голяма държава в Близкия изток и третата най-богата на петрол в света

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Иранските медии потвърдиха, че Али Хаменей е мъртъв. Какво ще стане след смъртта на върховния лидер на Иран?

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при израелските и американски удари срещу Ислямската република на 28 февруари. Новината бе потвърдена от иранските медии, след като преди това американският президент Доналд Тръмп заяви, че "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв".

Кой беше Хаменей?

Хаменей е роден в Машхад, втория по големина град в Иран, през 1939 година. Той е отявлен критик на шаха на Иран Мохамед Реза Пахлави, а след Ислямската революция през 1979 година е един от най-приближените духовници до Рухолах Хомейни, първия върховен водач на Ислямската република. Хаменей управлява страната от смъртта на Хомейни през 1989 година до днес.

На пряко подчинение на Хаменей беше основната част от управляващите структури в страната, включително Революционната гвардия. Основната задача на Сепах, както Революционна гвардия е известна в Иран, е да брани Ислямската република и властта на аятолаха. Тя е главният отговорник за бруталното потискане на протестите в страната, в това число и последните масови демонстрации през декември 2024 и януари 2025 година.

Кой ще е новият върховен водач?

Съветът на експертите, който се състои от 88 духовници, трябва да избере наследника на Хаменей. В Иран, който се намира в тежка икономическа и политическа криза, това ще е важен тест за устоите на Ислямската република. Последните масови протести, в които според медийни публикации участваха милиони, сериозно поставиха под въпрос възможността на управляващите в страната да задържат властта си след смъртта на Хаменей. Иран е обект на масирани въздушни атаки от САЩ и Израел, а американският президент Доналд Тръмп се обърна към опозицията в страната и я призова да поеме контрол над управлението.

"Убийците на имама на нацията няма да избегнат сурово и решително наказание", заяви говорител на ливанската групировка Хизбула. Тя е част от т.нар. Ос на съпротивата - паравоенните структури в държави в Близкия изток , сред които Ливан, Ирак и Йемен, които Иран поддържаше през годините. Революционната гвардия заплаши с "безпрецедентен отговор".

Иран е втората най-голяма държава в Близкия изток и третата най-богата на петрол в света. В нея живеят около 90 милиона души. 10 милиона иранци живеят в чужбина, а голяма част от тях са остри противници на режима на моллите, наложен след Ислямската революция през 1979 година. Един от говорителите на опозицията - сина на Реза Пахлави, който живее в изгнание - обяви, че "окончателната победа е близо".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господи Исусе Христе помилуй нас грешнит

    12 8 Отговор
    Сега петрола ще спре. цените на енергията ще станат ужасно високи и агенда 2030 продължава с пълна сила. Само нашият господ Исус Христос може да спре мръсните кабалисти последователи на талмуда. Тези ужасни издънки на човешкият род искат не само телата нк но и душите ни. Но който е на господа Исуса Христа няма да имат влияние над него.

    Коментиран от #17, #38

    16:24 01.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 17 Отговор
    В сайта на ПП и ДБ има призив за активни действия на България във войната.

    Коментиран от #44

    16:25 01.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 20 Отговор
    малиии..добре че не сме от ,,,,,,БРИКС,,,-глей ко ги праят..

    Коментиран от #8, #11, #15

    16:25 01.03.2026

  • 4 Хаха

    12 18 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии са пълни нещастници.

    Коментиран от #21

    16:26 01.03.2026

  • 5 Софийски

    9 15 Отговор
    Оставете Иран, вова е пътник в календара е за март заявен ;)

    Коментиран от #48

    16:27 01.03.2026

  • 6 Запознат

    21 6 Отговор
    "След смъртта на Хаменей: отива ли си Ислямската република?"

    Щеше им се на краварите ама не им се получи - надяваха се техните марионетки да се вдигнат ама се получи тъкмо обратното - по улиците на Техеран има протести против евреите и краварите а техните не смеят да се покажат.

    Коментиран от #9, #14

    16:28 01.03.2026

  • 7 И .. КОЗЕЛОВЪРИТЕ и

    5 7 Отговор
    КЕН ефо на ху ЙЛО ... УЙДЕА
    АааааааХахахаха
    Нема МЪРСИ

    Коментиран от #12

    16:30 01.03.2026

  • 8 Антитрол

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че той Иран да не би да е от БРИКС бе - кога ще научите какво означава съкращението - тези от БРИКС господарите ти не смеят да ги пипнат.

    Коментиран от #23, #26

    16:30 01.03.2026

  • 9 ,,,,,,

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    Така мислят и екзекутираните от протеста и режима

    Коментиран от #16

    16:30 01.03.2026

  • 10 Пич

    18 7 Отговор
    Ще ви се !!! Глупаците сплотиха Иран така, както никога никой не е успявал!!! Ще си тръгнат като посмешища, защото са толкова стратегически малоумни, че не предвидиха войски за окупация на Иран !!! Що за военни може да са толкова тъпи, че да разчитат как след като гръмнат няколко пъти, веднага отсреща ще развеят бялото знаме...???!!! Що за малоумна концепция...?! Затова ще платят и в Израел, и в САЩ !!!

    16:31 01.03.2026

  • 11 9998

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей, дъртак, гледай си пенсията и не ръси мозък!

    16:31 01.03.2026

  • 12 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "И .. КОЗЕЛОВЪРИТЕ и":

    Е така де и зеления отече в ряката - нещо и вие го забравихте вече

    16:31 01.03.2026

  • 13 НЕМА се сдухвате кап ейки

    6 6 Отговор
    У. Йот верно е голем ама па е...дебел !!
    АааааааХахахаха
    Ви прата... сезал, самоубийци ?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #22, #27

    16:32 01.03.2026

  • 14 Руската пропаганда

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #18, #20

    16:33 01.03.2026

  • 15 9998

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Б - Бразилия
    Р - Русия
    И - Индия
    К - Китай
    С - ЮАР

    16:33 01.03.2026

  • 16 Запознат

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от ",,,,,,":

    Екзекутираните са просто шепа платени провокатори - в Техеран вървят протести против американците и евреите.

    Коментиран от #19

    16:33 01.03.2026

  • 17 Гост

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Господи Исусе Христе помилуй нас грешнит":

    И тоя не ги подмина демокрацията, ще и а шок но после цените ще са по 1 евео

    16:34 01.03.2026

  • 18 Ти що повтаряш едно и също

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Руската пропаганда":

    Мал.оум.ен ли си?

    Коментиран от #29

    16:34 01.03.2026

  • 19 Руската пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Има за цел глупака .
    .

    Коментиран от #57

    16:34 01.03.2026

  • 21 ГОСПОДИ КВИ ДЕ...БИЛИ

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    КАТ СИ ОТИДЕ МАО КВО СТАНА С КИТАЙ
    КАТ СИ ОТИДЕ КИМ ИР СЕН КО СТАНА С КОРЕЯ
    КАТ СИ ОТИДЕ КАСТРО КО СТАНА В КУБА
    ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА КО СТАВА СЛЕД МАДУРО
    АМ ЧИ НЕ ИМ Е ЛЕСНО НА СОРОСОИДЧЕТАТА

    Коментиран от #35, #42, #43

    16:35 01.03.2026

  • 22 У ДРИ БАЦЕ

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "НЕМА се сдухвате кап ейки":

    У ДРИ ТАА без родна копейкаджийска ГНЯС

    16:35 01.03.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Антитрол":

    От днес групата БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка) вече ще наброява 10 членки, предадоха световните агенции.

    По време на срещата на върха на групата, проведена през август в Йоханесбург, бяха поканени да се присъединят към БРИКС Аржентина, Етиопия, Египет, Иран, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ). На 29 декември обаче Аржентина отхвърли офертата.

    16:35 01.03.2026

  • 24 Майна

    4 0 Отговор
    Да не беше толкова про..лондонсити..
    Като Асад..

    Не искаше съюз нито с Путин, нито с Тръмп..

    Но продаваше петрол на една трета от пазарната цена на Китай и народът ти тъне в мизерия..

    И си против християнството..

    Е, Тръмп и Путин ще преобърнат Епохата без теб..

    16:36 01.03.2026

  • 25 Тюх!

    3 6 Отговор
    Мислех,че ще гледаме по телевизията как бесят Аятолаха.

    Коментиран от #47

    16:36 01.03.2026

  • 26 Кофти е

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Антитрол":

    Когато не се чете. Дори да не ти се иска Иран е член БРИКС.

    Коментиран от #32, #53

    16:36 01.03.2026

  • 27 Козячета

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "НЕМА се сдухвате кап ейки":

    Не се притеснявайте че никой вече не обръща внимание на зеления - той утече в канала както и цялата киевска хунта.

    16:36 01.03.2026

  • 28 Идва края

    4 1 Отговор
    На краварите терористи и ционистки маши от изврстеняшката империя

    16:37 01.03.2026

  • 30 Никой

    2 4 Отговор
    Прекалено са фундаментални - трябва да са светска държава - не е казано да са като нас - но поне отчасти.

    Коментиран от #36

    16:37 01.03.2026

  • 31 Реално

    6 0 Отговор
    Човека беше на 86 почти 87. На тия години и без да има заплаха, всеки следващ ден си е подарък от Господ.

    Коментиран от #37

    16:38 01.03.2026

  • 32 Антитрол

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Кофти е":

    "Дори да не ти се иска Иран е член БРИКС"

    Ами тя и Турция е толкова член на Брикс колкото Иран - асоцииран член. Плюс още 22 държави.

    16:38 01.03.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор
    Иран е ударил самолетоносача " Линкольн" с 4 балистични ракети

    Коментиран от #40, #46

    16:39 01.03.2026

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор
    Как пък един клепар не замина за ислямска република Иран?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #39

    16:39 01.03.2026

  • 36 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Никой":

    "Прекалено са фундаментални"

    Обаче "бойците" от Ал Кайда които "свалиха режима на Асад" - те не са фундаментални. Саудитска Арабия и те никак не са фундаментални нали?

    16:41 01.03.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Реално":

    Сбъднала се е мечтата му - да стане мъченик, а не да умре на 86 г в леглото си. Сега е герой завинагт

    16:41 01.03.2026

  • 38 Ксаниба

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Господи Исусе Христе помилуй нас грешнит":

    По добре си вземи хаповете и спри да пишеш глупости.

    16:41 01.03.2026

  • 39 Ломския

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ооо козлодуйски онези мургавите излекуваха ли ти запека

    16:41 01.03.2026

  • 40 Не върви руската пропаганда.

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тя е само за глупака.
    И четирите ракети са свалени.Това не е хартиеното руско ПВО.

    Коментиран от #45, #51

    16:41 01.03.2026

  • 41 КОЛКО АРЕСТУВАНИ

    1 0 Отговор
    ПРОАМЕРИКАНСКИ ИРАНЦИ ИМА ПРИ ПРОТЕСТИТЕ
    И СИГА КО ША ИМ СА СЛУЧИ
    АМИ РОДИТЕЛИТЕ ИМ ДА БЛАГОДАРЯТ
    НС НАТАНЯХУ И ТРЪМП

    16:42 01.03.2026

  • 43 БОЛШЕВИК

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОСПОДИ КВИ ДЕ...БИЛИ":

    В България обаче като си отиде бай Тошо, всичко замина по дяволите и нямаме държава вече 36 години.

    16:42 01.03.2026

  • 44 Морския

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За такива коментари могат да те съдят-и с право!

    Коментиран от #55

    16:43 01.03.2026

  • 45 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не върви руската пропаганда.":

    Свалени са ти гащите Петрохански

    16:43 01.03.2026

  • 47 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тюх!":

    "Мислех,че ще гледаме по телевизията как бесят Аятолаха"

    Щели да дават как украинците бесят зеления

    16:44 01.03.2026

  • 48 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софийски":

    Смешник си батко Вова не го мислете защото ако беше като сатанистите досега да ги е занулил

    16:45 01.03.2026

  • 49 Оня с коня

    0 2 Отговор
    Тактиката е елементарна- ликвидиране на Висшите Политици и Военни в Иран ,след което Опозицията просто ще помете остатъците от сегашната Власт.Междувременно Западът дори вече реди Министрите в бъдещото про-западно Правителство!

    Коментиран от #54

    16:45 01.03.2026

  • 50 Сенатор Греъм, демократ он Вирджиния

    1 0 Отговор
    Тръмп ни улесни като нападна Иран, което е ако на самоубийства

    16:46 01.03.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не върви руската пропаганда.":

    Няма информация за последствията.Виждаме им ПВО то и в Украйна и миналата година в Иран

    16:47 01.03.2026

  • 52 Пак аз

    0 2 Отговор
    Аятолаха умря геройски.Вчера бе направен на омлет с кокали.Путлер се крие пета година в мази, бункери и дупки.

    Коментиран от #56

    16:47 01.03.2026

  • 53 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кофти е":

    Абе зата.раля.сана с оро.сня,къв Брикс ви гони вас ..:)))) гледайте петрола.Кой продавач на петрол остава ..Вовката,Вовката...ще се кланяте и биете челата си в земята ..:)))Европа и Англия не могат да понесат този удар...Поне чуйте Ройтерс,стига сте блели .

    16:47 01.03.2026

  • 54 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Оня с коня":

    "след което Опозицията просто ще помете остатъците от сегашната Власт"

    Така мислеха господарите ти ама не им се получи - по улиците на Техеран има протести но против краварите и евреите - платената "опозиция" не смее да се покаже.

    16:48 01.03.2026

  • 55 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Морския":

    Виж сайта на ДСБ.

    16:49 01.03.2026

  • 56 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Пак аз":

    А за зеления нищо не казваш или вече и вие го забравихте.

    16:50 01.03.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руската пропаганда":

    Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара

    16:50 01.03.2026

  • 58 Време е

    0 0 Отговор
    Въпроса е защо не пратят и многоходовия при аятолаха.

    16:51 01.03.2026

