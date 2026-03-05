Новини
МОН сезира прокуратурата за формата на обучение на убитото край Околчица 15-годишно момче

5 Март, 2026 07:39, обновена 5 Март, 2026 06:47

  • училище космос-
  • министър-
  • прокуратура

Mроверката на министерството е установила редица неясноти при обучението на тийнейджъра в частното училище „Космос“

МОН сезира прокуратурата за формата на обучение на убитото край Околчица 15-годишно момче - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката е сезирало прокуратурата с искане да бъде изяснена формата на обучение на 15-годишния ученик от частното училище „Космос“, който бе сред жертвите, открити в подножието на връх Околчица, предаде NOVA.

Това съобщи служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов по време на изслушване пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

По думите му проверката на министерството е установила редица неясноти около обучението на момчето. „Четвърти и пети клас ученикът е учил в Мексико. За шести клас нямаме информация. Изведнъж се появява в седми клас. Към момента не разполагаме с документи как е записан и какво точно се е случило“, коментира Игнатов пред БНР.

Проверката на МОН е показала още, че ученикът е фигурирал едновременно в две различни форми на обучение – редовна и самостоятелна.

„Въпросът, на който засега нямаме отговор, е как е възможно едновременно да съществува в две форми на обучение. Ако ученикът е в самостоятелна форма, няма необходимост отсъствията му да бъдат извинявани. От страна на училището и директора е направен опит чрез Регионалното управление на образованието да бъде получено разрешение, но не е последвала реакция“, обясни министърът.

Той уточни, че преминаването към самостоятелна форма на обучение става след решение на специална комисия и се допуска само при определени обстоятелства – например при изключителни способности или здравословни причини.

По думите на Игнатов сезирането на прокуратурата има за цел да изясни всички обстоятелства около случая.

„Най-лесният отговор би бил просто да закрием или дерегистрираме това училище. Но въз основа на информацията, която събираме, ще разполагаме с инструментите да започнем по-широка проверка в системата – дали подобни практики не се срещат и на други места в страната“, допълни министърът.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    0 0 Отговор
    А за Гонзо няма ли да сезират прокуратурата как е взел средно в София , докато е ритал топка в Пловдив? Те щото разкриха убийствата , пардон самоубийствата и сега всичко ще разкрият!

    06:55 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Искам

    1 0 Отговор
    Много се дразня на Бог да го прости ( у кривите му кости) хехе. И на добър човек стана преди да умре. Бокл беши и за там си беши. Много е интересна статията. Кога ще ме отвлекат и мен в Мексико, кеф, моля те Боже

    07:01 05.03.2026

