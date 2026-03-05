Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Американският Сенат не спря войната в Иран, само един републиканец гласува за край на кампанията

5 Март, 2026 07:16, обновена 5 Март, 2026 06:38 1 168 9

Съпартийците на Тръмп гласуваха против внесеното от демократите предложение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският Сенат не успя да спре военната кампания в Иран, предаде NOVA.

Сенаторите републиканци гласуваха против внесеното от демократите предложение.

Само един републиканец - сенатор от Кентъки - подкрепи решението за спиране на войната. Но това не беше достатъчно и предложението беше отхвърлено с 47 на 53 гласа.

Ако то беше прието, Доналд Тръмп трябваше да разпореди спиране на бомбардировките и да изиска разрешение от Конгреса, ако иска да ги поднови.

„Тази администрация дори не може да ни даде директен отговор защо започнахме превантивна война. Президентът казва, че е трябвало да ударим първи, защото ирански удар е бил неизбежен. Но Министерството на отбраната призна, че няма доказателства за такъв. Някои ни казваха, че тази война е за ядрени оръжия. Но преди шест месеца бяхме уверени, че последният ни удар срещу Иран е унищожил ядрената им програма. Така че - кое от всичките е вярно? Най-откровеният отговор дойде от държавния секретар, който каза пред пресата, че Израел ни е въвлякъл в тази война. Отново. И тази истина е реалната причина, поради която Конгресът трябва да решава за войните“, коментира сенаторът от Републиканската партия Томас Маси.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    13 0 Отговор
    когато президентът е наш, война, когато е републиканец, война? Много съм объркан.

    Коментиран от #4, #9

    06:25 05.03.2026

  • 3 заптие

    8 0 Отговор
    "на чуждият гръб и 100 тояги са малко"

    06:36 05.03.2026

  • 4 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Е щом сената не иска да спре войната, ще се наложи Персите да им покажат, ще се сгрешили... Време е кравите да се прибират в оборо....

    06:48 05.03.2026

  • 5 Верно ли

    8 1 Отговор
    Сенатора от Кентъки се казва Ранд Пол и е единственият с нещо в междуушието в този сенат! Такъв човек трябва да управлява Америка!

    06:48 05.03.2026

  • 6 Е ми как

    8 2 Отговор
    Ще гласуват против войната. Повече войни. Повече доходи за военнопромишленият комплекс! Ще откраднем Повече петрол в Иран! Иначе Инфлация в Америчко!

    06:48 05.03.2026

  • 7 Хихи

    3 0 Отговор
    "Най-откровеният отговор дойде от държавния секретар, който каза пред пресата, че Израел ни е въвлякъл в тази война. Отново... "

    Не им е лесна и на тях работата.

    06:57 05.03.2026

  • 8 сащ и израел

    1 0 Отговор
    са туморите на света

    07:01 05.03.2026

  • 9 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Когато ядоха кифтетата на Ечщай, не риваха.

    07:03 05.03.2026