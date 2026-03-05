Американският Сенат не спря войната в Иран, само един републиканец гласува за край на кампанията

Американският Сенат не успя да спре военната кампания в Иран, предаде NOVA.
Сенаторите републиканци гласуваха против внесеното от демократите предложение.
Само един републиканец - сенатор от Кентъки - подкрепи решението за спиране на войната. Но това не беше достатъчно и предложението беше отхвърлено с 47 на 53 гласа.
Ако то беше прието, Доналд Тръмп трябваше да разпореди спиране на бомбардировките и да изиска разрешение от Конгреса, ако иска да ги поднови.
„Тази администрация дори не може да ни даде директен отговор защо започнахме превантивна война. Президентът казва, че е трябвало да ударим първи, защото ирански удар е бил неизбежен. Но Министерството на отбраната призна, че няма доказателства за такъв. Някои ни казваха, че тази война е за ядрени оръжия. Но преди шест месеца бяхме уверени, че последният ни удар срещу Иран е унищожил ядрената им програма. Така че - кое от всичките е вярно? Най-откровеният отговор дойде от държавния секретар, който каза пред пресата, че Израел ни е въвлякъл в тази война. Отново. И тази истина е реалната причина, поради която Конгресът трябва да решава за войните“, коментира сенаторът от Републиканската партия Томас Маси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
Коментиран от #4, #9
06:25 05.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 заптие
06:36 05.03.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Демократ":Е щом сената не иска да спре войната, ще се наложи Персите да им покажат, ще се сгрешили... Време е кравите да се прибират в оборо....
06:48 05.03.2026
5 Верно ли
06:48 05.03.2026
6 Е ми как
06:48 05.03.2026
7 Хихи
Не им е лесна и на тях работата.
06:57 05.03.2026
8 сащ и израел
07:01 05.03.2026
9 Наблюдател
До коментар #1 от "Демократ":Когато ядоха кифтетата на Ечщай, не риваха.
07:03 05.03.2026