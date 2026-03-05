Новини
Зеленски: Преговорите с Русия са отложени заради ударите в Иран
Зеленски: Преговорите с Русия са отложени заради ударите в Иран

5 Март, 2026 06:32, обновена 5 Март, 2026 06:38 772 19

Зеленски: Преговорите с Русия са отложени заради ударите в Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Преговорите за мир между Украйна и Русия са отложени заради военните удари в Иран, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от РБК Украйна.

Същевременно президентът е подчертал, че очаква добри новини около инициативата за размяна на военнопленници.

Зеленски е говорил със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров относно комуникацията му с представителите на САЩ. Умеров го е уверил, че диалогът с американската страна продължава всеки ден. Украйна остава готова за тристранна среща за постигане на мир, но към момента войната в Иран е пречка за това.

След отпадането на преговорите в Абу Даби в началото на месеца все още няма насрочени нова дата и място за провеждането им, отбелязва изданието.

140 нелегални мигранти са били задържани в Полша при съвместна операция на полицията и граничните власти, съобщава Укринформ. 91 от арестуваните били украински граждани, отбелязва изданието.

За 110 от задържаните е била задействана веднага процедура по депортация от страната, като 20 от нелегалните мигранти са били обявени за заплаха за националната сигурност. Близо 26500 полицаи и над 700 гранични полицаи са участвали в масовата акция в цялата страна. Арестувани са били 1944 души, обявени за издирване, включително и 147 чужди граждани.

Това е четвъртата подобна мащабна операция срещу нелегално пребиваващите на територията на Полша и първата за тази година, отбелязва Укринформ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    15 2 Отговор
    Politico предупреди Зеленски: Не очаквайте ракети „Пейтриът“, Иран атакува, няма с какво да защитим базите.
     

    06:40 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Верно ли

    13 3 Отговор
    Аз пък мисля, че сега е момента руснаците да приключат незалежната!

    Коментиран от #19

    06:41 05.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Бе кви преговори.....
    Пущай Фламингото и отнасяй ceлската руска кoтчинa.
    Всеки момент ще грохне ☝️

    06:41 05.03.2026

  • 6 златен кенеф

    13 2 Отговор
    преговорите са зеления с белия байрак на червеното килимче.

    06:42 05.03.2026

  • 7 Бял нос..

    10 2 Отговор
    Къде го чукаш. Къде се пука?

    06:43 05.03.2026

  • 8 Атина палада

    10 1 Отговор
    Дреме ми на дедовиа за зелениаПор

    06:45 05.03.2026

  • 9 уелкоме

    10 0 Отговор
    Да ти ба майата Зеленски
    Тъпо зелено влечуго.
    Кога ше умреш?

    06:49 05.03.2026

  • 10 Смърт за анцуга

    12 0 Отговор
    Аве докога тоя наркоман скапан ще се изказва???

    06:51 05.03.2026

  • 11 Тръмп

    5 0 Отговор
    Кой беше този?

    06:53 05.03.2026

  • 12 Ако след като

    6 0 Отговор
    Америка побомбандира Иран няколко седмици и попривърши прихващачите какво ли ще стане ако Китай посегне към Тайван!?! Как вървят доставките на американско оръжие за Украйна...

    06:54 05.03.2026

  • 13 Шопо

    10 0 Отговор
    Преговори няма да има
    Русия размени Иран за Украйна
    Украйна е руска територия но още не го знаят

    06:55 05.03.2026

  • 14 Мда

    7 0 Отговор
    КОКАИНЧИК ти си чао, ама още не си го разбрал!

    06:55 05.03.2026

  • 15 Факт

    4 0 Отговор
    С този Иран, Зеления мина заден план !

    06:57 05.03.2026

  • 16 Селянин

    3 0 Отговор
    Цял свят разбра вече, че клоуните са "леки жени".

    06:59 05.03.2026

  • 17 Фашонги

    1 0 Отговор
    Путин може да те жали, ама аз не те понасям.
    Мрсна фашистка гад.

    07:01 05.03.2026

  • 18 Боби

    0 0 Отговор
    Точно така, да не се бърза! Видяхме руснаците колко могат да помогнат на съюзниците си - НУЛА! Сега ще им спрат Шахедчетата и те сами ще искат примирие, изчакайте ги да умалеят, комунденцата 😄

    07:02 05.03.2026

  • 19 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    "МоменТЪТ", копейка!

    07:03 05.03.2026

