Зеленски: Преговорите с Русия са отложени заради ударите в Иран

Преговорите за мир между Украйна и Русия са отложени заради военните удари в Иран, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от РБК Украйна.

Същевременно президентът е подчертал, че очаква добри новини около инициативата за размяна на военнопленници.



Зеленски е говорил със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров относно комуникацията му с представителите на САЩ. Умеров го е уверил, че диалогът с американската страна продължава всеки ден. Украйна остава готова за тристранна среща за постигане на мир, но към момента войната в Иран е пречка за това.



След отпадането на преговорите в Абу Даби в началото на месеца все още няма насрочени нова дата и място за провеждането им, отбелязва изданието.

140 нелегални мигранти са били задържани в Полша при съвместна операция на полицията и граничните власти, съобщава Укринформ. 91 от арестуваните били украински граждани, отбелязва изданието.



За 110 от задържаните е била задействана веднага процедура по депортация от страната, като 20 от нелегалните мигранти са били обявени за заплаха за националната сигурност. Близо 26500 полицаи и над 700 гранични полицаи са участвали в масовата акция в цялата страна. Арестувани са били 1944 души, обявени за издирване, включително и 147 чужди граждани.



Това е четвъртата подобна мащабна операция срещу нелегално пребиваващите на територията на Полша и първата за тази година, отбелязва Укринформ.