Зеленски: Преговорите с Русия са отложени заради ударите в Иран

Преговорите за мир между Украйна и Русия са отложени заради военните удари в Иран, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от РБК Украйна.
Същевременно президентът е подчертал, че очаква добри новини около инициативата за размяна на военнопленници.
Зеленски е говорил със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров относно комуникацията му с представителите на САЩ. Умеров го е уверил, че диалогът с американската страна продължава всеки ден. Украйна остава готова за тристранна среща за постигане на мир, но към момента войната в Иран е пречка за това.
След отпадането на преговорите в Абу Даби в началото на месеца все още няма насрочени нова дата и място за провеждането им, отбелязва изданието.
140 нелегални мигранти са били задържани в Полша при съвместна операция на полицията и граничните власти, съобщава Укринформ. 91 от арестуваните били украински граждани, отбелязва изданието.
За 110 от задържаните е била задействана веднага процедура по депортация от страната, като 20 от нелегалните мигранти са били обявени за заплаха за националната сигурност. Близо 26500 полицаи и над 700 гранични полицаи са участвали в масовата акция в цялата страна. Арестувани са били 1944 души, обявени за издирване, включително и 147 чужди граждани.
Това е четвъртата подобна мащабна операция срещу нелегално пребиваващите на територията на Полша и първата за тази година, отбелязва Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Атина Палада
06:40 05.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Верно ли
Коментиран от #19
06:41 05.03.2026
5 Владимир Путин, президент
Пущай Фламингото и отнасяй ceлската руска кoтчинa.
Всеки момент ще грохне ☝️
06:41 05.03.2026
6 златен кенеф
06:42 05.03.2026
7 Бял нос..
06:43 05.03.2026
8 Атина палада
06:45 05.03.2026
9 уелкоме
Тъпо зелено влечуго.
Кога ше умреш?
06:49 05.03.2026
10 Смърт за анцуга
06:51 05.03.2026
11 Тръмп
06:53 05.03.2026
12 Ако след като
06:54 05.03.2026
13 Шопо
Русия размени Иран за Украйна
Украйна е руска територия но още не го знаят
06:55 05.03.2026
14 Мда
06:55 05.03.2026
15 Факт
06:57 05.03.2026
16 Селянин
06:59 05.03.2026
17 Фашонги
Мрсна фашистка гад.
07:01 05.03.2026
18 Боби
07:02 05.03.2026
19 Боби
До коментар #4 от "Верно ли":"МоменТЪТ", копейка!
07:03 05.03.2026