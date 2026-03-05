Новини
Военните пращат доклад до Гюров с рисковете пред страната

5 Март, 2026 07:48

Очаква се да стане ясно кога ще се проведе Съветът за сигурността към МС

Военните пращат доклад до Гюров с рисковете пред страната - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Очаква се да стане ясно кога ще се проведе Съветът за сигурността към МС, заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.

От Министерството на отбраната днес ще изпратят доклад с анализ на рисковете за страната до премиера Андрей Гюров.

На база доклада, изготвен след спешната среща в сряда във военното министерство, ще бъдат набелязани конкретни мерки за сигурността на българските граждани, както и за защитата на територията на страната.

До тук се стигна след като вчера Иран изстреля балистична ракета към Турция, която е страна членка на НАТО. На този фон голяма част от партиите в парламента призоваха президента Илияна Йотова да свика спешно КСНС.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Въпрос на време е да пострадаме от атака или тероризъм.

    06:53 05.03.2026

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Гюро забира от стикове за голф, а май Бъчварова решава!

    06:55 05.03.2026

  • 3 Очите на Kопейката са големи

    1 2 Отговор
    Няма как да стигнат ракети към България защото Турция и Гърция ще ги прехванат и унищожат.

    06:55 05.03.2026

  • 4 хехе

    0 1 Отговор
    дъртия памперс се чуди как да излъже, че няма никаква опастност за нас.

    06:57 05.03.2026

  • 5 Арт Буни

    1 0 Отговор
    Най-голямата заплаха за страната е да ѝ министерства този сенилен слуга!

    06:58 05.03.2026

  • 6 Ганьо

    0 0 Отговор
    нали сключи договор с "Райнметал" и се похвали гордо , да прави бомби , така , че - няма страшно.....

    06:58 05.03.2026

  • 7 Име

    0 0 Отговор
    Комунистите водят една безкрайна война. НРБ не я чака нищо добро.

    07:01 05.03.2026

Новини по градове:
