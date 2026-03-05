Военните пращат доклад до Гюров с рисковете пред страната

Очаква се да стане ясно кога ще се проведе Съветът за сигурността към МС, заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.
От Министерството на отбраната днес ще изпратят доклад с анализ на рисковете за страната до премиера Андрей Гюров.
На база доклада, изготвен след спешната среща в сряда във военното министерство, ще бъдат набелязани конкретни мерки за сигурността на българските граждани, както и за защитата на територията на страната.
До тук се стигна след като вчера Иран изстреля балистична ракета към Турция, която е страна членка на НАТО. На този фон голяма част от партиите в парламента призоваха президента Илияна Йотова да свика спешно КСНС.
