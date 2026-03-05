Техеран се готви за сбогуването с Хаменей, първи американски чартърен полет напусна Близкия изток

Властите в Техеран се готвят да отдадат почит на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Според министерството, цитирано от ТАСС, погребалната церемония за убития държавен глава ще се състои в джамията „Имам Хомейни“, в един от централните квартали на града, Мосала. Точната дата на започване на траурните церемонии все още не е обявена.

Погребалната служба за Хаменей трябваше да се състои на 4 март в 22:00 часа местно време и да продължи три дни.

По-късно обаче властите решиха да отложат церемонията поради очаквания безпрецедентен брой хора, желаещи да отдадат почит на убития лидер.

Али Хаменей беше убит сутринта на 28 февруари в резултат на израелски и американски въздушни удари по резиденцията му в Техеран. Информационната агенция „Фарс“, свързана с Корпуса на стражите на ислямската революция на Иран, съобщи на 3 март, че върховният лидер ще бъде погребан в родния си град Машхад след приключване на траурните церемонии в столицата.

Междувременно Вашингтон съобщи, че първи чартърен полет е напуснал Близкия изток, докато повече от 17 500 американци вече са се завърнали в страната си след ударите, подети през уикенда срещу Иран от САЩ и Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА

„Ще бъдат организирани и други полети в целия регион“, заяви Държавният департамент и призова американците, намиращи се в Израел, Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия, да се регистрират онлайн.

Около 8500 американци са се завърнали само във вторник в родината си от Близкия изток, заяви заместник-държавният секретар Дилън Джонсън. Той добави, че Държавният департамент е помогнал на близо 6500 души, като повечето американци са напуснали региона със собствени средства и с редовни граждански полети.

За разлика от обичайната практика, американските граждани могат да се качват безплатно на чартърните полети, организирани от Вашингтон.

САЩ посъветваха американците да напуснат незабавно Близкия изток през Египет, но полетите в региона са силно ограничени.

Държавният департамент беше критикуван, че не е осигурил бързо средства на своите граждани да напуснат региона.

Обединените арабски емирства са били обект на атаки с над 800 дрона и 200 ракети от Иран и има досега три жертви. При атаките бяха поразени летищата и петролни съоръжения.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря по телефона със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан и обсъди с него заплахите от страна на Иран за регионалната стабилност, както и други развития в региона, съобщи Държавният департамент на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Държавният секретар изрази благодарност към външния министър за реакцията на Саудитска Арабия във връзка с нападението срещу посолството на САЩ в Рияд“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

„Те също така обсъдиха продължаващите заплахи, които иранският режим представлява за регионалната стабилност, както и други развития в региона“, добави Пигот.