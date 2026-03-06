Крум Зарков повежда листите на "Обединена левица" в София и Бургас

Крум Зарков прие предложението на Областния съвет на БСП в Бургас да води листата на коалицията "Обединена левица" във 2-ри многомандатен избирателен район.

Очаква се Зарков да бъде водач и на листата в 24-ти избирателен район в София. Изпълнителното бюро на партията трябва да утвърди в събота водачите на листите за предстоящите избори. Тази вечер лидерът на БСП се срещна със симпатизанти на партията в Бургас.



Партиите в състава на БСП-Обединена левица се запазват и на тези избори, каза Крум Зарков, след заседанието на Областния съвет на БСП в Бургас:



"Обединена левица е съставена от много партии, които бяха с нас и на миналите избори. Ние гледаме върху това като едно начало на едно голямо ляво обединение на всички социалистически и социалдемократически сили в България и имаме заявки за други политически сили, които искат да се включат. Календарът обаче натиска. Ние трябва да регистрираме листите в следващите дни, така че ще намерим начин да си партнираме."



Как ще се справи БСП с отлива на симпатизанти, които ще гласуват за новия политически проект на Румен Радев?



"Социалистите, които са избирали два пъти президента Радев, които считат от него за близък, е естествено да се замислят. Връзката между БСП и тези, които гласуват за нея, е много силна. Имаше разочарования, самия аз бях разочарован, но има и действия, които ще ни накарат да останем заедно, защото от нас има смисъл."



Ако БСП-Обединена левица влезе в следващия парламент това ще даде тласък на страната ни да излезе от политическата криза, подчерта Крум Зарков.