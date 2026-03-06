САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол от танкерите в морето до 4 април

САЩ временно разрешиха на Индия да закупува руски петрол, съхраняван на танкери в морето, обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Министерството на финансите издава временно 30-дневно освобождаване, позволяващо на индийските рафинерии да закупуват руски петрол. Тази умишлено краткосрочна мярка няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство, тъй като позволява само операции с петрол, вече заседнал в морето“, написа той в социалните мрежи.

Лицензът важи само за продукти, натоварени на танкери преди 5 март. Разрешителното е валидно до 4 април.

Според министъра приетата мярка ще помогне за облекчаване на натиска върху световния енергиен сектор, причинен от ситуацията в Близкия изток.

Бесент изрази надежда, че Ню Делхи ще увеличи покупките си на американски ресурси.

В началото на февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени допълнителните 25% мита върху индийски стоки, заявявайки, че в замяна Ню Делхи ще се съгласи да спре да купува руски петрол.

Индийските власти нито отрекоха, нито потвърдиха съгласието си с тези условия. Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова няма причина да се смята, че Ню Делхи е преразгледал подхода си към сътрудничеството с Москва.

През март индийското издание Economic Times съобщи, че Русия е останала един от най-големите доставчици на петрол за Индия миналия месец.