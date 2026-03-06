Новини
Свят »
САЩ »
САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол от танкерите в морето до 4 април

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол от танкерите в морето до 4 април

6 Март, 2026 06:49, обновена 6 Март, 2026 06:56 1 213 23

Според Вашингтон това ще облекчи натиска върху световния енергиен сектор, причинен от ситуацията в Близкия изток

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол от танкерите в морето до 4 април - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ временно разрешиха на Индия да закупува руски петрол, съхраняван на танкери в морето, обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Министерството на финансите издава временно 30-дневно освобождаване, позволяващо на индийските рафинерии да закупуват руски петрол. Тази умишлено краткосрочна мярка няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство, тъй като позволява само операции с петрол, вече заседнал в морето“, написа той в социалните мрежи.

Лицензът важи само за продукти, натоварени на танкери преди 5 март. Разрешителното е валидно до 4 април.

Според министъра приетата мярка ще помогне за облекчаване на натиска върху световния енергиен сектор, причинен от ситуацията в Близкия изток.

Бесент изрази надежда, че Ню Делхи ще увеличи покупките си на американски ресурси.

В началото на февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени допълнителните 25% мита върху индийски стоки, заявявайки, че в замяна Ню Делхи ще се съгласи да спре да купува руски петрол.
Индийските власти нито отрекоха, нито потвърдиха съгласието си с тези условия. Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова няма причина да се смята, че Ню Делхи е преразгледал подхода си към сътрудничеството с Москва.

През март индийското издание Economic Times съобщи, че Русия е останала един от най-големите доставчици на петрол за Индия миналия месец.


САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    39 1 Отговор
    Никой не ги е питал 😂

    Коментиран от #8

    06:57 06.03.2026

  • 2 Ха ха

    40 1 Отговор
    Ами те не са спирали да купуват.

    06:58 06.03.2026

  • 3 Хихихии

    49 1 Отговор
    Краварите са изключително жалки, били им разрешили, буххахах! Тия лъжат повече и от зелката!

    06:58 06.03.2026

  • 4 Мурка

    14 0 Отговор
    ЛИБЪРТИ АНД ДЖЪСТИС ФОР ОЛ-----ФЪНИ

    07:00 06.03.2026

  • 5 Варненец

    28 2 Отговор
    Така се пази достойнство 😂 когато никой не те отразява

    07:01 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И аз

    21 0 Отговор
    Им разрешавам. Разрешавам и на Москва да удря Украйна, и на Илон Мъск да строи ракети.
    Клоун...

    07:07 06.03.2026

  • 8 Кво пък

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Българи също дава разрешение на Турция да продава перец в Русия. Ние що да не сме фактор?

    07:08 06.03.2026

  • 9 ВСЕ повече

    27 0 Отговор
    СЕ РАЗБИРА колко по добре е било когато имаше ВАРШАВСКИ договор . Тогава краварите подскочиха като опарени когато в Куба се появиха ракетите СС 20 . Сега остана една му.ра която вилнее по целия свят само в собствен интерес . И така до края на света

    07:08 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 смешници

    8 0 Отговор
    тука има тука няма

    07:13 06.03.2026

  • 12 Директора

    27 0 Отговор
    САЩ разрешава на Индия....

    За какви се взимат тия гадове? Те разрешават, те забраняват, те убиват, те отвличат... света мълчи. За Европа не ми се говори. Скрили са се в миша дупка. Лидери ли? Мишоци!

    07:15 06.03.2026

  • 13 Иван

    19 0 Отговор
    Индия разреши на САЩ да пресичат реката Мисисипи и в двете посоки......но без да питат местното население.

    07:21 06.03.2026

  • 14 Мишел

    9 0 Отговор
    САЩ са световни забранители и разрешители, но винаги тичат след събитията. Индия не е спирала да купува руски петрол, те тепърва ще й разрешават да го прави.

    07:26 06.03.2026

  • 15 Гориил

    7 0 Отговор
    Утре САЩ ще наредят спирането на Трансбалканския газопровод.

    07:29 06.03.2026

  • 16 САЩ какви са

    7 0 Отговор
    та да разрешават или забраняват на Индия?
    Сигурно става дума за тарифите на Тръмп, но медиите са го извъртяли за по-интересно

    07:36 06.03.2026

  • 17 Ха Ха

    5 0 Отговор
    Хак да им е на всички атлантисти и наивни мечтатели за Демонкрация. Сега вече за всичко по-важно ще трябва да се проси разрешение от Падишах-Императора. Нов Световен Ред !

    07:38 06.03.2026

  • 18 Зеленото:

    2 1 Отговор
    Аз пък разрешавам на жена ми да се е.е на воля и да харчи крадени кървави пари с пълни шепи.. до края на март. Опс, ама тя май не е спирала да го прави.

    07:40 06.03.2026

  • 19 Госあ

    1 1 Отговор
    ха ха ха ха и индусите имат претенция да бъдат някакъв фактор ? 😂

    07:41 06.03.2026

  • 20 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    4 0 Отговор
    АБЕ КВИ СА ТЕЯ ОТ ФАЩ ЧЕ ТРЯБВА ЦЕЛИЯТ СВЯТ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЯХ ВРЕМЕ Е НЯКОИ ДА ИМ ПОКАЖЕ НЕЩО И ДА ГИ СЛОЖИ НА МЯСТОТО ИМ СВЕТОВНИ ТЕРОРИСТИ А ООН МЪЛЧИ

    07:42 06.03.2026

  • 21 Баста

    3 0 Отговор
    Време е светът да измете краварската тор

    07:45 06.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой

    0 0 Отговор
    САЩ нямат правото да забраняват (и разрешават) на която и да е държава да търгува с друга. Освен на нейна територия и води, което не е случая.

    07:52 06.03.2026