САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол от танкерите в морето до 4 април

САЩ временно разрешиха на Индия да закупува руски петрол, съхраняван на танкери в морето, обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.
„Министерството на финансите издава временно 30-дневно освобождаване, позволяващо на индийските рафинерии да закупуват руски петрол. Тази умишлено краткосрочна мярка няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство, тъй като позволява само операции с петрол, вече заседнал в морето“, написа той в социалните мрежи.
Лицензът важи само за продукти, натоварени на танкери преди 5 март. Разрешителното е валидно до 4 април.
Според министъра приетата мярка ще помогне за облекчаване на натиска върху световния енергиен сектор, причинен от ситуацията в Близкия изток.
Бесент изрази надежда, че Ню Делхи ще увеличи покупките си на американски ресурси.
В началото на февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени допълнителните 25% мита върху индийски стоки, заявявайки, че в замяна Ню Делхи ще се съгласи да спре да купува руски петрол.
Индийските власти нито отрекоха, нито потвърдиха съгласието си с тези условия. Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова няма причина да се смята, че Ню Делхи е преразгледал подхода си към сътрудничеството с Москва.
През март индийското издание Economic Times съобщи, че Русия е останала един от най-големите доставчици на петрол за Индия миналия месец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #8
06:57 06.03.2026
2 Ха ха
06:58 06.03.2026
3 Хихихии
06:58 06.03.2026
4 Мурка
07:00 06.03.2026
5 Варненец
07:01 06.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И аз
Клоун...
07:07 06.03.2026
8 Кво пък
До коментар #1 от "Софиянец":Българи също дава разрешение на Турция да продава перец в Русия. Ние що да не сме фактор?
07:08 06.03.2026
9 ВСЕ повече
07:08 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 смешници
07:13 06.03.2026
12 Директора
За какви се взимат тия гадове? Те разрешават, те забраняват, те убиват, те отвличат... света мълчи. За Европа не ми се говори. Скрили са се в миша дупка. Лидери ли? Мишоци!
07:15 06.03.2026
13 Иван
07:21 06.03.2026
14 Мишел
07:26 06.03.2026
15 Гориил
07:29 06.03.2026
16 САЩ какви са
Сигурно става дума за тарифите на Тръмп, но медиите са го извъртяли за по-интересно
07:36 06.03.2026
17 Ха Ха
07:38 06.03.2026
18 Зеленото:
07:40 06.03.2026
19 Госあ
07:41 06.03.2026
20 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
07:42 06.03.2026
21 Баста
07:45 06.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Някой
07:52 06.03.2026