Стана ясна причината за пожара в Благоевградско, при който загина мъж. Това става ясно от бюлетина на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Според данните небрежност при боравене с отоплителен уред на твърдо гориво е довело до възникването на пожара.

Припомняме, че вчера в 17:22 часа в ОЦ при РДПБЗН - Благоевград е получен сигнал за пожар в къща в село Мощанец, община Благоевград, обл. Благоевград. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РДПБЗН – Благоевград с 2 ПА и 7 служители.

При пожара е загинал мъж с инициали З. П. Б. на 59-годишна възраст. При пожара са унищожени 60 кв.м. разгъната площ и домашно имущество. Спасена е съседна сграда.