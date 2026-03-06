Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски на фронтовата линия: Това зло трябва да бъде спряно и украинците в Донбас правят именно това
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски на фронтовата линия: Това зло трябва да бъде спряно и украинците в Донбас правят именно това

6 Март, 2026 20:53 1 469 101

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • крим-
  • донбас-
  • донецка област

Украинският президент подчерта, че Русия не се отказва от военните действия в Донецка област и подготвя ново настъпление през пролетта

Володимир Зеленски на фронтовата линия: Това зло трябва да бъде спряно и украинците в Донбас правят именно това - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети украинската Донецка област и направи видеообръщение от центъра на град Дружкивка, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Във видеото Зеленски благодари на украинските военнослужещи, които защитават страната в Донецка област, и посочи, че на фронта са разположени няколко военни подразделения.

"Днес сме в Донецка област и сме на наша земя, при нашите военнослужещи. Искам да благодаря на всички, които защитават държавата ни - Дружкивка, Краматорск, Славянск и другите наши градове", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Русия не се отказва от военните действия в Донецка област и подготвя ново настъпление през пролетта. Според него е изключително важно украинските позиции да останат стабилни и бригадите на фронта да бъдат снабдени с необходимото оборудване и ресурси. Президентът отбеляза още, че украинските военнослужещи защитават позициите си достойно, и че Украйна, чрез своята армия, дипломация и граждани, ще продължи да отстоява страната си.

"Всички наши партньори в Америка, в Европа и навсякъде по света трябва ясно да разберат, че Путин, иранският режим, Северна Корея, режимът на беларуския президент Александър Лукашенко и други подобни режими се подкрепят взаимно, за да могат да правят каквото искат на места като нашия Донбас. Това зло трябва да бъде спряно. Украинците тук, в Донбас, правят именно това", заяви той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    66 14 Отговор
    Пред кви декори сега се е снимал мало умника?

    Коментиран от #88

    20:54 06.03.2026

  • 2 пешо

    61 13 Отговор
    тая снимка от 4 години е показвате , наркомана до 3 месеца ще вдигне белия байряк

    Коментиран от #23, #70

    20:54 06.03.2026

  • 3 Добра снимка

    51 10 Отговор
    Пълен хидиот.

    20:55 06.03.2026

  • 4 Сталин

    40 9 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    20:55 06.03.2026

  • 5 ти да видиш

    54 11 Отговор
    зеленияпор е отчаян, унгарците прибраха, част от мръсните му кървави пари и осветиха канал за близо милиард по които вървяха!

    Коментиран от #91

    20:55 06.03.2026

  • 6 Пич

    44 11 Отговор
    Хахаха...... ако злото трябва да бъде спряно от украинските войници, значи трябва да обесят Зелю!!! Ама само да го изчакат да разкаже Иран, че е обещал на САЩ да им помага !!! Онея много го закъсаха..... Хахаха...

    20:55 06.03.2026

  • 7 Сталин

    42 11 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    20:56 06.03.2026

  • 8 Сатана Z

    36 10 Отговор
    Тоя клин други дрехи няма ли?Клошар в бронежилетка.

    Коментиран от #21

    20:56 06.03.2026

  • 9 демократ

    10 44 Отговор
    руснаците са на път да станат нормална страна,но само след боя от украинците!

    Коментиран от #12

    20:56 06.03.2026

  • 10 Сталин

    45 6 Отговор
    Укрите и те като българския цървул,най тъпите парчета на света ,укрите водят война с грешния враг ,вместо да се избиват с братята си от Русия , трябва да изчистят еврейските кучета от Украйна които пращат укрите да мрат за ционизма и Израел

    Коментиран от #31

    20:56 06.03.2026

  • 11 КОЛЬО ПАРЪМА

    34 6 Отговор
    Наркоман долен украина няма да я има скоро

    Коментиран от #20

    20:57 06.03.2026

  • 12 Бая бой изядоха укрите

    31 6 Отговор

    До коментар #9 от "демократ":

    Ами той Донбас руски МА

    Коментиран от #33

    20:59 06.03.2026

  • 13 Хахахахаха

    27 3 Отговор
    Чичо Зеленски това да не стане като снимката от Купянск, снимана 5 месеца преди атаките по него, хахаха пълен наркоман, избиват му народа, а той си говори някакви небивалици, скоро няма да има пари за златни тоалетни, на никой вече не му пука за теб, сега всички се смеят на тръмпчо

    20:59 06.03.2026

  • 14 Браво

    15 7 Отговор
    Чисти боклука Зелен.

    21:00 06.03.2026

  • 15 !!!ВАЖНО НАПОМНЯНЕ !!!

    18 16 Отговор
    Нито за миг не забравяйте, че всеки русофоб е и педофил! Науката е единодушна.

    Коментиран от #26, #40, #78

    21:00 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Где

    5 18 Отговор
    Пусин?

    Коментиран от #22

    21:00 06.03.2026

  • 19 ?????

    27 5 Отговор
    Ха ха.
    Има една такава поличба.
    Където се е фотографирал Зеленски скоро ще е руско.
    Засега се оправдава на 100%.
    Така че по-добре да спира с фотосесиите.

    Коментиран от #86

    21:00 06.03.2026

  • 20 Чакай малко

    7 16 Отговор

    До коментар #11 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Руснаците след колко дни влизат в Киев?

    Коментиран от #41, #68

    21:01 06.03.2026

  • 21 По-добре

    8 19 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    с бронежилетка навън, отколкото с черен костюм, ботокс и злоба на лицето в бункера

    Коментиран от #35

    21:01 06.03.2026

  • 22 Где

    19 6 Отговор

    До коментар #18 от "Где":

    Где Нато??? Где върнато село??? Где 2млн убити украински войници??

    21:01 06.03.2026

  • 23 Копейка

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    На нас ни казаха след 3 дни.

    21:02 06.03.2026

  • 24 трупм

    7 10 Отговор
    Зеленски кога ще схване,че трупм е приятел и съюзник на Путин и сралел и 5 пари не дава за Украйна като хорбаншкембяк(как наш шкембяквайвод) и фицзошизо юрокремълски

    21:02 06.03.2026

  • 25 Хаген Дас

    7 4 Отговор
    Да беше на центъра!🤣🤣🤣

    21:02 06.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Удри

    8 16 Отговор
    Зеления направи болшевиките за смях.

    21:03 06.03.2026

  • 28 Клоуна

    13 8 Отговор
    Артиста се прави на паметник!?

    21:03 06.03.2026

  • 29 В ДОНБАС ЛУГАНСК

    20 6 Отговор
    Жителите желаят Русия. Ти си убиец за тях. И тези които са във окопите за залък хляб са купени и умират за парата не за родината а най малко за тебе. Оди ти във окопа и се бои. Като ръководител си нула ЗЕРО. И ФАКТИ ПИШЕТЕ ВЪВ УНГАРИЯ ПОЛИЦИЯТА ХВАНАЛА ЕВРА МИЛИОНИ И КИЛОГРАМИ ЗЛАТО. ПРЕНАСЯНИ ОТ ШЕФА НА ПОЛИЦИЯТА И РАЗУЗНАВАНЕТО НА ОКРАИНА. ВЛАСТИТЕ ОТ КИЕВ ЗЕЛЬО КАЗВАТ ЧЕ ТОВА Е ПРАТКА ОТ ЕДНА БАНКА В КИЕВ ДО ДРУГА БАНКА . ИСКАЛИ СА СИ ПАРИТЕ И ЗЛАТОТО ОБРАТНО.

    21:04 06.03.2026

  • 30 Експерт

    8 16 Отговор
    Украинският военен министър е поставил цел да се избиват по 50 000 руснака на месец.

    Коментиран от #39, #54

    21:04 06.03.2026

  • 31 демократ

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    алооо,че той и старин е евреин,не четеш ли история!?!

    21:04 06.03.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 5 Отговор
    В САЩ , по Данни на ФБР всеки месец се свалят 300 000 клипа с педофил ско съдържание. Във всички другие страни бройката не е повече от 5000 ,навсякъде по света

    21:04 06.03.2026

  • 33 Ма той Донбас руска гробница МА

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "Бая бой изядоха укрите":

    Руски чекидия.

    21:05 06.03.2026

  • 34 Тити на Кака

    18 5 Отговор
    Какви украинци в Донбас сънува зелената хлебарка?

    21:05 06.03.2026

  • 35 Еш па тоа

    13 5 Отговор

    До коментар #21 от "По-добре":

    Имаш предвид бункера в Полша?!

    Коментиран от #47

    21:05 06.03.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Аре бе....":

    Виж коментар 32

    Коментиран от #58

    21:06 06.03.2026

  • 37 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон ..

    7 5 Отговор
    КОГИШ зафата Парада на ху--- ЙЛО ...ПЕН дела у КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН?
    Дайте инфо
    Ииииихххуууу Й

    Коментиран от #46, #49

    21:06 06.03.2026

  • 38 Хаха

    5 9 Отговор
    Зимната кампания на руснаците се провали. Украинците възстановиха на 95% енергийния си сектор.

    21:06 06.03.2026

  • 39 Буданов

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Експерт":

    Избиваме ги качествено.

    21:06 06.03.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "!!!ВАЖНО НАПОМНЯНЕ !!!":

    Виж коментар 32

    21:07 06.03.2026

  • 41 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "Чакай малко":

    Руснаците оставиха Киев на нас (ЕС) защото имал много борчове..За руснаците Донбас с природните ресурси а за нас остана Киев с борчовете да връщаме.

    Коментиран от #53

    21:07 06.03.2026

  • 42 Попиля народа си

    13 5 Отговор
    Това зло трябва да бъде спряно и украинците в Донбас трябва да те одерът жив за да те спрат.

    21:07 06.03.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "АБЕ МАНИ...":

    Виж коментар 32

    21:07 06.03.2026

  • 44 Висящият от колесник

    9 5 Отговор
    добре че човека е умерен
    иначе ти клоун и целият ти цирк сте не за 3 дена а за 3 часа

    21:07 06.03.2026

  • 45 Метеоролог

    6 7 Отговор
    Времето се затопля и Путин ще пуска руснаци в месомелачката.

    21:08 06.03.2026

  • 46 Сметах,сметах

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон ..":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    Коментиран от #65

    21:08 06.03.2026

  • 47 Прочете

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Еш па тоа":

    добре - ботокса

    21:08 06.03.2026

  • 48 Атлантик

    4 7 Отговор
    Това е снимка в едно от именията му в Бевърли хилс.

    21:09 06.03.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 8 Отговор

    До коментар #37 от "3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон ..":

    За " Три дейс - Техеран" Чухме от Тръмп. А три дня -Киев, Никой не е чул от Путин

    Коментиран от #66, #72, #74

    21:09 06.03.2026

  • 50 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Зеленият пигмей са го снимали в поза на проститутка в розов сайт за запознанства.
    Жалко,че лама Калушев го пропусна и вместо Украйна замина за Мехико

    Коментиран от #57

    21:10 06.03.2026

  • 51 Смеееех

    4 6 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от войската му,нито от руснаците,нито от копейките.

    21:10 06.03.2026

  • 52 Гориил

    8 4 Отговор
    Какви украинци биха могли да има в Донбас?Окупационните сили на Украйна? Но Дружковка е мъртъв град.В мъртъв град никой няма да ви спре да си направите селфи.

    21:11 06.03.2026

  • 53 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    И ти ли като мен си се пръкнал от задната дупка?

    21:12 06.03.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Експерт":

    Тя преди целта беше границите от 1991.
    После границите от 2022.
    И кафе в Крим

    21:12 06.03.2026

  • 55 Урсулчо

    2 7 Отговор
    Путин си играе на специална военна операция. Накрая руснаците ще платят сметката.

    Коментиран от #59, #71

    21:12 06.03.2026

  • 56 Стенли

    6 3 Отговор
    Мда вече така наречената държава Украйна стана безинтересна но затова пък се задава зверска инфлация с любезното съдействие на бай Дончо и еврейския главо рез и това не се отнася само за Европа а за целия свят освен държавите производители на петрол опа в това число и Руската федерация

    Коментиран от #67

    21:13 06.03.2026

  • 57 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Е той Калушев жив ли е?

    Коментиран от #60

    21:13 06.03.2026

  • 58 Виж ми ДЕДО ВИЯ

    6 4 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    У 130 милионната П ЕДЕРАЦИЯ има повече г--- йове, тра Верси , ПЕДОФИЛИ и Лес биянки от 600 милионна ЕВРОПА!
    Официални данни!
    280 малки момченца са опипвани и цаливани от дъртият импотентен Монгольяк педофил -- У... ЙЛО ( официални данни)..в действителност над 1 000

    Коментиран от #64

    21:13 06.03.2026

  • 59 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Урсулчо":

    И каква точно сметка ще платят 🤔

    21:14 06.03.2026

  • 60 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πърдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    21:16 06.03.2026

  • 61 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 1 Отговор
    Кога ще облече КАМУФЛАЖА?

    Да вдъхне Малко надежда
    На Родните РУСОРАБИ
    Че много им се насъбра тия дни .

    21:16 06.03.2026

  • 62 Ицо

    2 1 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    21:16 06.03.2026

  • 63 Зелен Сопол Наркоман

    5 4 Отговор
    Зеления Мръш Ляк съм. Аз само си бърборя бла, бла, намирам се на приказка, а иначе тия градове ще ги зарежем като неважни. .

    21:18 06.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сметни

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Сметах,сметах":

    Колко Санта можеш да поемеш без да се оригнеш?

    21:18 06.03.2026

  • 66 ЛУКА ШЕНКО по време на пресконференцията

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вовка пич-КИНа лично ми се обади и увери, че всичко ще свърши за ...3--- 4 ДНЯ!!
    А кремля ТВ беше категорична:
    2 ДНЯ и ВСЕ!!! Ска беева.
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!! рамАзан
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон: оповръщаняка медвежонката!!!!
    ПОЛТАРА ДНЯ...соло ВЬЕВ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #76, #79

    21:19 06.03.2026

  • 67 И????

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Стенли":

    Когато ботокса започна преди 4 години тридневната СВО бензинът стана 3,60 лева.И?

    21:19 06.03.2026

  • 68 Още Ги Чакаме

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чакай малко":

    Да влязат в ПУТЯНСК.

    ГЕРАСИМОВ и КУЗОВЛЕВ

    Вече влизаха 5 пъти
    И го превземаха

    21:19 06.03.2026

  • 69 А ние ги храним безплатно

    4 2 Отговор
    Ако не беше толкова голям крадец некой можеше и да се вьрже на геройзма му но днес уловиха още един от режима на Зелю на унгарската граница с около 100 млн. $ .

    Коментиран от #81

    21:20 06.03.2026

  • 70 Да бе...

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Пета година го развявате този бял байряк🤣, смотани копейки🤣

    21:20 06.03.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Урсулчо":

    В официалните документи и по думите на американски чиновници Тръмп не води война, той води, внимание!!! - МАЩАБНА Военна Операция, не война. Хахахах
    Това не ви ли напомня нещо?

    21:21 06.03.2026

  • 72 Чул, не чул

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    4 / ЧЕТИРИ/ години блатните монголи буксуват

    Коментиран от #85

    21:21 06.03.2026

  • 73 Делю Хайдутин

    2 5 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав!Кьорав ватн1к не видях. Ще е си омеся и главата.

    21:21 06.03.2026

  • 74 А ГДЕ АЯТОЛАХ ЧАЛМА

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Май не изкара

    И 3 ДНЯ

    Бре Рубло Идиот?

    Коментиран от #80

    21:21 06.03.2026

  • 75 Теслатъ

    2 2 Отговор
    Че, защо да не отиде, нищо не го заплашва, дедо Путин обеща на сънародника му от Израел, Нафтали Бенет, че "косъм" няма да падне от главата на Клоуна!!! Само дето 99,99% от руснаците не могат да си отговорят на въпроса: Защо???????

    21:21 06.03.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "ЛУКА ШЕНКО по време на пресконференцията":

    Тези измишльотини ги извикай на жината лето те е произвела, в кофата. Барем се сбъднат

    Коментиран от #92

    21:22 06.03.2026

  • 77 Где

    2 1 Отговор
    МОЧАТА?

    21:24 06.03.2026

  • 78 !!!ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ!!!

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "!!!ВАЖНО НАПОМНЯНЕ !!!":

    Ти си неоспоримото доказателство, че русофилът два пъти дневно има пик на АйКю-то. Сутрин като стане е колкото температурата му, вечер като си ляга - колкото номерът на чехлите му.

    21:24 06.03.2026

  • 79 Супер

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "ЛУКА ШЕНКО по време на пресконференцията":

    коментар

    21:24 06.03.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "А ГДЕ АЯТОЛАХ ЧАЛМА":

    И кво? " Три дейс Тегеране = 90 $ нефт, на 6 ден

    Коментиран от #90

    21:24 06.03.2026

  • 81 Абе от къде

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "А ние ги храним безплатно":

    Изръси тия ненивалици.Изнася ли ти или си откровен руски тръбар.Унгарците арестуваха украинско инкасо носещо от Австрийска банка 30 мил.долара 40 милиона евро и 9 кг.злато.Явно.ще изнудват Украйна да им пусне руския нефт.А на тебе бих ти го намаал до картофите.

    21:24 06.03.2026

  • 82 Мразя евреи

    3 4 Отговор
    но тоя Зеленски ме кефи - кара болшевишките русороби да изпускат кръв отзад. Евала му правя!

    21:25 06.03.2026

  • 83 Видиш ми дедо ВИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    АааааааХахахаха
    ЕВРОПА и СВЕТА изпадаха в ужАСДТ от ..3 минутното опипване и мляскане с език от ... БРЕЖНЕВ И ЧАУШЕСКУ!!
    Пе деРушките Пен ДЕЛИ и неска се цаливат като ПИ ДОРИ на муш -- муш Парти при коце гагаузина и оная Пияната
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #87

    21:25 06.03.2026

  • 84 Няма край путинското унижение

    2 2 Отговор
    Няма.

    21:26 06.03.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Чул, не чул":

    Буксуват вече до Славянск и Краматорск.
    А как-то в Крим изстина.
    И едни долари излато в Унгария

    Коментиран от #100

    21:26 06.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Видиш ми дедо ВИЯ":

    Европа се кефи само на Джерито Епщайн, нали от Качулко?

    Коментиран от #94

    21:27 06.03.2026

  • 88 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Не знам за декорите..... Но за заглавието мога да кажа, че е по-голямо зло за украинския народ от зеления просяк милионер и неговата фашистка хунта...... Путин не трябваше да дава обещанието на Нафтали Бенет и досега щяхме да сме забравили за зеления слабоумен индивид ....

    21:27 06.03.2026

  • 89 Ужазззз

    4 0 Отговор
    Този наркоман бил още жив.

    21:27 06.03.2026

  • 90 На АЯТОЛАХ ЧАЛМА

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Намериха ли му ЧАЛМАТА?

    Коментиран от #93

    21:29 06.03.2026

  • 91 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ти да видиш":

    Прав си.. . Това са парите от продажбата на пратка оръжие, което глупаците дават през възмездно на украинската фашистка хунта....

    21:31 06.03.2026

  • 92 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Узкоглазия Фюрер Педофил и ФАМОЗЕН ПЕТУШОК ...У... ЙЛО лв остане завинаги в АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената пи--- ДОР,. Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    Факт
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #95, #98

    21:32 06.03.2026

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "На АЯТОЛАХ ЧАЛМА":

    Бъчва Брент е 94 $.А аятолаха на 86 г стана мъченик и вечен герой на Иран.
    Е такива сте европейские нацисти, обичате и да се подигравате смърта на хорала и да ги убивате, щом не са демократи. 186 Малки момичета убихте, 186!!!!!!!

    21:35 06.03.2026

  • 94 Видиш ми дедо ВИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Зае БИ Тиа Пен ДЕЛ мурафети и мецни когиш. МОНГОЛЬЯК Педофило ше влезне у Купянск и Селото ПОКРОВСК??
    Или още нема...3.... ПЕТИЛЕТКИ!
    АааааааХахахаха
    За Киев, Дамаск и Лисабон ИЗОБЩО нема а думаме
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #97

    21:37 06.03.2026

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Ти верно си болнав, айде господин " Ляво на борт" , Лекувай се.
    А где готвач?Хахахххххввх

    21:37 06.03.2026

  • 96 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    "Володимир Зеленски посети украинската Донецка област......

    Вместо да посещава разни долнопробни филмови студия в полша да беше посетил някоя баня, бръснарница и обществена пералня

    21:38 06.03.2026

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "Видиш ми дедо ВИЯ":

    Лекар, лекар, спешно лекар за този човек, хахахх

    21:38 06.03.2026

  • 98 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    ✌️😄✌️
    За съжаление е факт

    21:39 06.03.2026

  • 99 Васил

    1 0 Отговор
    Бой по рашистката кочина.

    21:39 06.03.2026

  • 100 Обективно

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    може би Крим на този етап не е на дневен ред, в източна Украйна Русия не напредва, а Орбан, той е руско мекере /долно/ и си отива на изборите

    21:41 06.03.2026

  • 101 АВА ЗЕЛЕНЧУК

    0 0 Отговор
    АВА ЩО ЗАБРАЙ КОМУНИСТИЧЕСКИ КИТАЙ ВА ЗЕЛЕНЧУК
    А КО ШИ КАЙШ
    А ВСЪЩНОСТ ПУТИН Е САДИСТ
    ГЪРЧИ УКРОПА БАВНО КАТО МУ ДАВА ВРЕМЕ ДА ОСЪЗНАЕ КАК СЕ РАЗПАДА
    ТОВА Е КАТО ДА ДАДЕШ ОГЛЕДАЛО НА БОЛЕН ОТ ПРОКАЗА
    НЕ ЧЕ УКРОПА НЕ ЗАСЛУЖАВА ТОЧНО ТОВА

    21:44 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания