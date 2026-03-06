Володимир Зеленски на фронтовата линия: Това зло трябва да бъде спряно и украинците в Донбас правят именно това

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети украинската Донецка област и направи видеообръщение от центъра на град Дружкивка, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Във видеото Зеленски благодари на украинските военнослужещи, които защитават страната в Донецка област, и посочи, че на фронта са разположени няколко военни подразделения.

"Днес сме в Донецка област и сме на наша земя, при нашите военнослужещи. Искам да благодаря на всички, които защитават държавата ни - Дружкивка, Краматорск, Славянск и другите наши градове", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Русия не се отказва от военните действия в Донецка област и подготвя ново настъпление през пролетта. Според него е изключително важно украинските позиции да останат стабилни и бригадите на фронта да бъдат снабдени с необходимото оборудване и ресурси. Президентът отбеляза още, че украинските военнослужещи защитават позициите си достойно, и че Украйна, чрез своята армия, дипломация и граждани, ще продължи да отстоява страната си.

"Всички наши партньори в Америка, в Европа и навсякъде по света трябва ясно да разберат, че Путин, иранският режим, Северна Корея, режимът на беларуския президент Александър Лукашенко и други подобни режими се подкрепят взаимно, за да могат да правят каквото искат на места като нашия Донбас. Това зло трябва да бъде спряно. Украинците тук, в Донбас, правят именно това", заяви той.