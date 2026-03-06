Новини
Още един кораб гори в Ормузкия проток! Трафикът на петролни танкери спадна с 90%

Още един кораб гори в Ормузкия проток! Трафикът на петролни танкери спадна с 90%

6 Март, 2026

Междувременно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт съобщи, че американските военноморски сили ще ескортират търговски кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток веднага след като стане разумно

Още един кораб гори в Ормузкия проток! Трафикът на петролни танкери спадна с 90% - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавната телевизия на Иран днес потвърди, че „още един“ кораб гори в Ормузкия проток, след като е бил ударен от дрон на седмия ден от началото на конфликта между САЩ и Израел с Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иранската телевизия не уточни типа кораб, нито произхода на дрона.

По-рано днес говорител на иранската армия обяви, че американски петролен танкер в Залива е „в пламъци“, след като е бил ударен от иранските сили.

Междувременно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт съобщи, че американските военноморски сили ще ескортират търговски кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток „веднага след като стане разумно“.

„Веднага щом това стане разумно, ще ескортираме корабите през пролива и ще гарантираме, че доставките на енергия могат да бъдат възобновени“, заяви Райт в интервю за телевизия „Фокс нюз“.

Трафикът на петролни танкери през Ормузкия проток спадна с 90% през последната седмица, анализира „Кплер“.

Според днешна публикация на Джей Пи Морган търговският трафик през протока „на практика не съществува, като е до голяма степен ограничен от ирански плавателни съдове“.

Корпусът на гвардейците на Иранската революция вчера заяви, че иранска ракета е ударила американски танкер в Залива.

Танкер, закотвен край бреговете на Кувейт, „експлодира силно“ и започна да губи масло, след като един от резервоарите му бе повреден, съобщи британската агенция за морска безопасност.


Иран (Ислямска Република)
