NBC News: В Белия дом обсъждат сухопътна операция в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил възможността за сухопътна операция в Иран със своите съветници и представители на Републиканската партия, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.

Представители на водещи американски отбранителни концерни се споразумяха да учетворят производството си на оръжие, обяви президентът на САЩ.

Държавният департамент на САЩ обяви одобрението на сделка за продажба на 12 000 авиобомби BLU-110 с тегло от 1000 паунда (приблизително 454 кг) на Израел.

Според изявлението на департамента, договорът е на стойност 151,8 милиона долара.

Сделката включва и инженерни, логистични и технически услуги от американски изпълнители.

„Държавният секретар е определил и е предоставил подробно обоснование, че е налице извънредна ситуация, изискваща незабавна продажба на правителството на Израел на гореспоменатите отбранителни артикули и услуги в интерес на националната сигурност на Съединените щати“, подчертава ведомството.

Част от боеприпасите ще бъдат доставени от съществуващите американски запаси.

Съединените щати може да започнат да ескортират кораби на американския флот през Ормузкия проток след една до две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Централното командване на САЩ твърди, че 43 кораба на Ислямска република са потопени или повредени от началото на военната операция срещу Иран.

САЩ ще проведат най-голямата си бомбена кампания срещу Иран тази вечер, обяви в петък Бесент.

„Тази вечер ще нанесем най-големи щети на иранските ракетни установки и ракетни фабрики“, каза той в интервю за Fox Business.

САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара, каза още Бесънт, цитиран от БТА, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г.

Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в вчера и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Фокс бизнес. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането" и този вариант се обмисля, добави той.

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в Екс.

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари в Екс с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП.