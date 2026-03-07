Новини
Свят »
САЩ »
NBC News: В Белия дом обсъждат сухопътна операция в Иран

NBC News: В Белия дом обсъждат сухопътна операция в Иран

7 Март, 2026 04:54, обновена 7 Март, 2026 08:01 3 526 70

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • тръмп-
  • хегсет

САЩ може да започнат да ескортират кораби на американския флот през Ормузкия проток "до две седмици"

NBC News: В Белия дом обсъждат сухопътна операция в Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил възможността за сухопътна операция в Иран със своите съветници и представители на Републиканската партия, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.

Представители на водещи американски отбранителни концерни се споразумяха да учетворят производството си на оръжие, обяви президентът на САЩ.

Държавният департамент на САЩ обяви одобрението на сделка за продажба на 12 000 авиобомби BLU-110 с тегло от 1000 паунда (приблизително 454 кг) на Израел.

Според изявлението на департамента, договорът е на стойност 151,8 милиона долара.

Сделката включва и инженерни, логистични и технически услуги от американски изпълнители.

„Държавният секретар е определил и е предоставил подробно обоснование, че е налице извънредна ситуация, изискваща незабавна продажба на правителството на Израел на гореспоменатите отбранителни артикули и услуги в интерес на националната сигурност на Съединените щати“, подчертава ведомството.

Част от боеприпасите ще бъдат доставени от съществуващите американски запаси.

Съединените щати може да започнат да ескортират кораби на американския флот през Ормузкия проток след една до две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Централното командване на САЩ твърди, че 43 кораба на Ислямска република са потопени или повредени от началото на военната операция срещу Иран.

САЩ ще проведат най-голямата си бомбена кампания срещу Иран тази вечер, обяви в петък Бесент.

„Тази вечер ще нанесем най-големи щети на иранските ракетни установки и ракетни фабрики“, каза той в интервю за Fox Business.

САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара, каза още Бесънт, цитиран от БТА, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г.

Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в вчера и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Фокс бизнес. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането" и този вариант се обмисля, добави той.

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в Екс.

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари в Екс с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    28 7 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс.

    05:05 07.03.2026

  • 4 ФЕЙК

    31 2 Отговор
    А бе Иран не е ли Виетнам ?

    05:11 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    37 3 Отговор
    В Иран нямат нужда от облагородяване на почвата.Но няма и да са недоволни от малко краварска тор

    05:28 07.03.2026

  • 7 Американският народ се събуди

    33 4 Отговор
    А МАГА вече открито обсъждат как да отсвирят Тръмп на междинните избори. Би трябвало да се тревожат, ама откъде толкова акъл в купените войнолюбци на Исраел?!

    05:29 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ

    45 3 Отговор
    "Тръмп отказа да коментира въпросите на журналистите относно предполагаемото споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, наричайки въпроса „глупав“."

    Не е само това, което ви казват. Има и още:

    С раздразнение, Тръмп разкри, че Русия подкрепя Иран, като насочва ракетите им, докато Китай участва със своите сателити и ракетно оборудване. В същото време, съобщенията, че кюрдите ще се въстанат в Иран срещу режима в Техеран, са спекулация, тъй като кюрдската армия в Иран е по-скоро тълпа овчари, а не армия, но това е за друга тема....Освен това, много бързо се забравя, че САЩ изоставиха кюрдите в Сирия, съветвайки ги да се оправят сами, така че дали кюрдите ще настъпят същата мотикка за втори път е много спорен въпрос.... Иранската армия наброява 1.4 милиона, от които 600К редовна войска.... Не знам САЩ къде са тръгнали с 10К да правят сухопътна операция и кой гарантира, че Си ще стои и ще гледа сеир? Лично според мен, Тръмп настъпи мотиката, очаквайки, че Иран ще бъде оставен сам, но явно нещата не са така както ни ги представят корпоративните медии.

    Коментиран от #16

    05:35 07.03.2026

  • 11 Kaлпазанин

    40 5 Отговор
    Дано само да имат достатъчно ракетни ,залагам че говедата ще бъдат изгонени а исарел да изчезне ,там някъде в Аляска може да си вземат и стената на плача да си ревът на воля

    05:42 07.03.2026

  • 12 Дончо Неумното

    32 4 Отговор
    А да не си мислите, че Китай лапат мухи...

    06:01 07.03.2026

  • 13 На тея там дълга им скача вече с

    29 3 Отговор
    Милиард на минута

    06:05 07.03.2026

  • 14 Каквото сам си направиш.

    29 1 Отговор
    Дончо фалира САЩ. Честито на избирателите му. Те ще останат без помощощитежс които сега си купуват трева..
    Умници

    06:07 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сухопътно

    22 2 Отговор
    ще се удавят!

    06:34 07.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вашето мнение

    25 4 Отговор

    До коментар #16 от "ои8уйхътгр":

    Кюрдите ги отрязаха, не искат да бъдат използвани и изоставени както стана в Сирия. Мърсуланите не могат, остават те самите. Дано се осмелят да влезнат, целия цивилизован свят се надява на това. След американското нахлуване, сащ вече няма да ги има на картата.

    06:37 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъъ

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "ои8уйхътгр":

    Ми спекулира се, че 82-ра американска дивизия ще извърши десанта, но 5000 или 10 000 войници не представляват сериозна ударна сила, дори и да имат пълно въздушно прикритие.... Според "Washington Post“, американската армия е отменила голямо тренировъчно учение за елитно парашутно подразделение, което подхранва спекулациите, че неговите членове може да бъдат изпратени в Близкия изток.
    82-ра въздушнодесантна дивизия разполага с около 4-5000 войници, които могат да се разположат в рамките на 18 часа на мисии като превземане на летища и друга критична инфраструктура, подкрепа на американските посолства и улесняване на евакуации при извънредни ситуации, но не мисля, че Тртмп ще рискува живота на най-елитнито американско подразделение за специални операции.

    Коментиран от #27

    06:49 07.03.2026

  • 25 Ами как ще се тревожат,

    9 3 Отговор
    че Русия може да споделя информация с Техеран като са заедно в целия този театър. Всичко е планирано много отдавна. Целта е електронния концлагер, намаляване на населението и поробване ба човечеството.

    Коментиран от #31

    06:57 07.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ои8уйхътгр

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъъ":

    Вкратце- 82-ра дивизия НЕ СТАВА за такава операция каквато е нужна на краварите- техните умения са в друга област и пратят ли ги в Иран ще бъдат унищожени за отрицателно време... Но пък Рижко видимо не е от най-умните в последно време и като нищо ще ги изпрати...

    07:00 07.03.2026

  • 28 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 0 Отговор
    Сащ влезна я Ирак.....и знаем какво стана

    07:01 07.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Новият аятолах, син на стария

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ами как ще се тревожат,":

    притежавал двадесетина престижни имота в Лондон и къде ли още не.

    Коментиран от #33

    07:11 07.03.2026

  • 32 Т.Колев

    1 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ЗАТРЕВОЖАТ.

    07:15 07.03.2026

  • 33 И ТОЙ КАТО ЗЕЛЕНСКИ

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Новият аятолах, син на стария":

    Така ли?

    07:16 07.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДОНЕ ДАДЕ НА ВОЕННОТО ЛОБИ

    1 0 Отговор
    Каквото искаха, а сега пак го плюят.

    07:24 07.03.2026

  • 38 Подгответе се за дълга война

    3 1 Отговор
    Ескалацията на конфликта в Иран тепърва ще се задълбочава и войната на САЩ ще е дълга и продължителна, защото това е единствиния начин на Тръмп, да не загуби властта си от изборите на есен....!!!

    Коментиран от #43

    07:25 07.03.2026

  • 39 Светът има и други

    1 4 Отговор
    източници на петрол и газ, не само през Ормуз.
    Самите арабски държави около Залива имат и алтернативни пътища за износ.

    Но Иран изнася САМО през Ормуз.
    Иран няма тръбопроводи или капацитет за сухоземен износ на суровини.

    Иранците много добре знаят това и че техните самоуверени закани са само голи надувки!

    07:26 07.03.2026

  • 40 ПРОПАГАНДА

    4 1 Отговор
    На страницата сега има три статии, за тримата последни президенти на САЩ. И от трите се носи неприятна миризма.

    07:27 07.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ВАЙНАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

    2 0 Отговор
    Докато искат евреите. Те командват.

    Коментиран от #70

    07:29 07.03.2026

  • 43 Ало

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Подгответе се за дълга война":

    Тръмп е от една година на власт
    Има още три.

    07:34 07.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Леля Гошо

    4 1 Отговор
    Важни неща:
    Военните заводи ще увеличат производството четирикратно
    Поради спешност, правилата за държавни поръчки не важат.
    Така Тръмп ще каже "тенк ю" на тези които финансираха избирането му.
    Това е тяхната дефиниция за успех, а бедните нали знаете какво каза Кокорчо

    Коментиран от #48

    07:48 07.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Леля Гошо":

    Къде ли по света нема бедни....така е устроен света от хилядолетия

    07:50 07.03.2026

  • 49 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор
    САЩ влезнаха накрая и в Югославия, и един замина за...Хага.

    07:51 07.03.2026

  • 50 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 1 Отговор
    Удрят на почивки аятоласите....до пткат

    Коментиран от #56

    07:54 07.03.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Я пъ тоа":

    Ако София започне да избива хора в Хасково и Кърджали -ЕРдоган колко ли време ще чака🤔❓

    Коментиран от #55

    07:55 07.03.2026

  • 52 СТИГА ТРИЛИ КОМЕНТАРИ

    0 1 Отговор
    Другари

    07:56 07.03.2026

  • 53 те така е

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Я пъ тоа":

    Преди 2014 година беше мирно и тихо . После направиха един Майдан .

    07:56 07.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що преди 2014г никой никого не ИЗБИВАШЕ В УКРАЙНА. ПОСЛЕ дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин и ИЗБИВАНИЯТА ЗАПОЧНАХА.......
    Ако някой иска да се отцепи от България, как ли ще постъпи София.....дали ша му даде зелена светлина.

    Коментиран от #59, #67, #68

    07:59 07.03.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Т-ЕРОР-ИСТИ, сър❗

    Коментиран от #60

    07:59 07.03.2026

  • 57 Жеко

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Я пъ тоа":

    То и до 2000 година беше мирно и тихо , после направиха е война в Афганистан ,Ирак ,Сирия ,Либия ,Йемен ....

    07:59 07.03.2026

  • 58 Я пъ тоа

    0 4 Отговор
    Що преди 2014г никой никого не ИЗБИВАШЕ В УКРАЙНА. ПОСЛЕ дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин и ИЗБИВАНИЯТА ЗАПОЧНАХА.......
    Ако някой иска да се отцепи от България, как ли ще постъпи София.....дали ша му даде зелена светлина.

    Коментиран от #61, #63

    08:00 07.03.2026

  • 59 пак да повтаря

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Я пъ тоа":

    То и до 2000 година беше мирно и тихо , после направиха е война в Афганистан ,Ирак ,Сирия ,Либия ,Йемен ....

    Коментиран от #62

    08:00 07.03.2026

  • 60 Учат са от

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин.....товаришч

    08:01 07.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "пак да повтаря":

    В тия държави почнаха граждански войни...като в Югославия. Масово избиване на хора, от хора. Кой да спре тоя геноцид, ако не...САЩ.

    Коментиран от #69

    08:03 07.03.2026

  • 63 ба, си, глу, пе, н де, ра дето си

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    Сигурно си някой дефектен есте ствен инте лект

    Коментиран от #65

    08:05 07.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мен ме остави

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "ба, си, глу, пе, н де, ра дето си":

    Мисли за Путин, дето изби над два милиона славяни за нищо.

    08:07 07.03.2026

  • 66 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 0 Отговор
    Пращат му в Иран, аятоласи от пещерите да вадя. Имал съм опит от Авганистан

    08:08 07.03.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Я пъ тоа":

    Ами ЩОТО ТИ НЕ ЗНАЕШ❗
    Явно си проспал времето след изборите за президент през 2004 г.
    когато в края на ноември избухват протести, наречени ..."Оранжевата революция", поради съмнения в нагласени резултати. След прегласуване за президент е избран Виктор Юшченко.
    Проспал си и кога Путин на всеослушание каза на НАТОпорчените :
    " НЕ! И не , значи - НЕ!" ❗
    През 2010 г. поста президент поема Виктор Янукович. На 21 ноември 2013 г. той спира подготовката на споразумение за асоцииране с Европейския съюз..."
    Защото ЕсеС поставя условия У...йна да спре всякаква търговия с Русия и да търгува само със ЗАПАДНалИЯ свят❗
    В същото време ШАШт натиска Турция да разреши преминаване на военни кораби през Босфора❗
    Крайната им цел е.... влизане в базите в Крим🤔❗

    08:12 07.03.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Я пъ тоа":

    ОТпосолствоТО много неща не ви казват.
    Но това не значи, че те не са се случили.
    Ама Галя иска нейните Галениците да могат да плюят, а за целта не им трябват ЗНАНИЯ❗

    08:14 07.03.2026

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Я пъ тоа":

    И кой започва всичко🤔❓
    Как мислиш десетки журналисти се оказват точно в Сребреница❗
    Както и "се разхождаха случайни" по Червения площад , когато кацна оня с Честната❗
    Са не би СеРеУ да има нещо общо-
    НЕ МИСЛИШ ТАКА НАЛИ!
    А дали изобщо можеш да мислиш❗

    08:18 07.03.2026

  • 70 Командва

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ВАЙНАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ":

    финансовият капитал (корпорациите и банкстерите caтаниcти).

    08:18 07.03.2026