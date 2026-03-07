NBC News: В Белия дом обсъждат сухопътна операция в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил възможността за сухопътна операция в Иран със своите съветници и представители на Републиканската партия, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.
Представители на водещи американски отбранителни концерни се споразумяха да учетворят производството си на оръжие, обяви президентът на САЩ.
Държавният департамент на САЩ обяви одобрението на сделка за продажба на 12 000 авиобомби BLU-110 с тегло от 1000 паунда (приблизително 454 кг) на Израел.
Според изявлението на департамента, договорът е на стойност 151,8 милиона долара.
Сделката включва и инженерни, логистични и технически услуги от американски изпълнители.
„Държавният секретар е определил и е предоставил подробно обоснование, че е налице извънредна ситуация, изискваща незабавна продажба на правителството на Израел на гореспоменатите отбранителни артикули и услуги в интерес на националната сигурност на Съединените щати“, подчертава ведомството.
Част от боеприпасите ще бъдат доставени от съществуващите американски запаси.
Съединените щати може да започнат да ескортират кораби на американския флот през Ормузкия проток след една до две седмици, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.
Централното командване на САЩ твърди, че 43 кораба на Ислямска република са потопени или повредени от началото на военната операция срещу Иран.
САЩ ще проведат най-голямата си бомбена кампания срещу Иран тази вечер, обяви в петък Бесент.
„Тази вечер ще нанесем най-големи щети на иранските ракетни установки и ракетни фабрики“, каза той в интервю за Fox Business.
САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара, каза още Бесънт, цитиран от БТА, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г.
Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в вчера и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство
"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Фокс бизнес. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането" и този вариант се обмисля, добави той.
В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в Екс.
"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.
Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари в Екс с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
05:05 07.03.2026
4 ФЕЙК
05:11 07.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
05:28 07.03.2026
7 Американският народ се събуди
05:29 07.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъъъъ
Не е само това, което ви казват. Има и още:
С раздразнение, Тръмп разкри, че Русия подкрепя Иран, като насочва ракетите им, докато Китай участва със своите сателити и ракетно оборудване. В същото време, съобщенията, че кюрдите ще се въстанат в Иран срещу режима в Техеран, са спекулация, тъй като кюрдската армия в Иран е по-скоро тълпа овчари, а не армия, но това е за друга тема....Освен това, много бързо се забравя, че САЩ изоставиха кюрдите в Сирия, съветвайки ги да се оправят сами, така че дали кюрдите ще настъпят същата мотикка за втори път е много спорен въпрос.... Иранската армия наброява 1.4 милиона, от които 600К редовна войска.... Не знам САЩ къде са тръгнали с 10К да правят сухопътна операция и кой гарантира, че Си ще стои и ще гледа сеир? Лично според мен, Тръмп настъпи мотиката, очаквайки, че Иран ще бъде оставен сам, но явно нещата не са така както ни ги представят корпоративните медии.
Коментиран от #16
05:35 07.03.2026
11 Kaлпазанин
05:42 07.03.2026
12 Дончо Неумното
06:01 07.03.2026
13 На тея там дълга им скача вече с
06:05 07.03.2026
14 Каквото сам си направиш.
Умници
06:07 07.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сухопътно
06:34 07.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вашето мнение
До коментар #16 от "ои8уйхътгр":Кюрдите ги отрязаха, не искат да бъдат използвани и изоставени както стана в Сирия. Мърсуланите не могат, остават те самите. Дано се осмелят да влезнат, целия цивилизован свят се надява на това. След американското нахлуване, сащ вече няма да ги има на картата.
06:37 07.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъъъъ
До коментар #16 от "ои8уйхътгр":Ми спекулира се, че 82-ра американска дивизия ще извърши десанта, но 5000 или 10 000 войници не представляват сериозна ударна сила, дори и да имат пълно въздушно прикритие.... Според "Washington Post“, американската армия е отменила голямо тренировъчно учение за елитно парашутно подразделение, което подхранва спекулациите, че неговите членове може да бъдат изпратени в Близкия изток.
82-ра въздушнодесантна дивизия разполага с около 4-5000 войници, които могат да се разположат в рамките на 18 часа на мисии като превземане на летища и друга критична инфраструктура, подкрепа на американските посолства и улесняване на евакуации при извънредни ситуации, но не мисля, че Тртмп ще рискува живота на най-елитнито американско подразделение за специални операции.
Коментиран от #27
06:49 07.03.2026
25 Ами как ще се тревожат,
Коментиран от #31
06:57 07.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ои8уйхътгр
До коментар #24 от "Ъъъъ":Вкратце- 82-ра дивизия НЕ СТАВА за такава операция каквато е нужна на краварите- техните умения са в друга област и пратят ли ги в Иран ще бъдат унищожени за отрицателно време... Но пък Рижко видимо не е от най-умните в последно време и като нищо ще ги изпрати...
07:00 07.03.2026
28 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:01 07.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Новият аятолах, син на стария
До коментар #25 от "Ами как ще се тревожат,":притежавал двадесетина престижни имота в Лондон и къде ли още не.
Коментиран от #33
07:11 07.03.2026
32 Т.Колев
07:15 07.03.2026
33 И ТОЙ КАТО ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #31 от "Новият аятолах, син на стария":Така ли?
07:16 07.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ДОНЕ ДАДЕ НА ВОЕННОТО ЛОБИ
07:24 07.03.2026
38 Подгответе се за дълга война
Коментиран от #43
07:25 07.03.2026
39 Светът има и други
Самите арабски държави около Залива имат и алтернативни пътища за износ.
Но Иран изнася САМО през Ормуз.
Иран няма тръбопроводи или капацитет за сухоземен износ на суровини.
Иранците много добре знаят това и че техните самоуверени закани са само голи надувки!
07:26 07.03.2026
40 ПРОПАГАНДА
07:27 07.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ВАЙНАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ
Коментиран от #70
07:29 07.03.2026
43 Ало
До коментар #38 от "Подгответе се за дълга война":Тръмп е от една година на власт
Има още три.
07:34 07.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Леля Гошо
Военните заводи ще увеличат производството четирикратно
Поради спешност, правилата за държавни поръчки не важат.
Така Тръмп ще каже "тенк ю" на тези които финансираха избирането му.
Това е тяхната дефиниция за успех, а бедните нали знаете какво каза Кокорчо
Коментиран от #48
07:48 07.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Я пъ тоа
До коментар #46 от "Леля Гошо":Къде ли по света нема бедни....така е устроен света от хилядолетия
07:50 07.03.2026
49 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:51 07.03.2026
50 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #56
07:54 07.03.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Я пъ тоа":Ако София започне да избива хора в Хасково и Кърджали -ЕРдоган колко ли време ще чака🤔❓
Коментиран от #55
07:55 07.03.2026
52 СТИГА ТРИЛИ КОМЕНТАРИ
07:56 07.03.2026
53 те така е
До коментар #45 от "Я пъ тоа":Преди 2014 година беше мирно и тихо . После направиха един Майдан .
07:56 07.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Я пъ тоа
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що преди 2014г никой никого не ИЗБИВАШЕ В УКРАЙНА. ПОСЛЕ дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин и ИЗБИВАНИЯТА ЗАПОЧНАХА.......
Ако някой иска да се отцепи от България, как ли ще постъпи София.....дали ша му даде зелена светлина.
Коментиран от #59, #67, #68
07:59 07.03.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Т-ЕРОР-ИСТИ, сър❗
Коментиран от #60
07:59 07.03.2026
57 Жеко
До коментар #45 от "Я пъ тоа":То и до 2000 година беше мирно и тихо , после направиха е война в Афганистан ,Ирак ,Сирия ,Либия ,Йемен ....
07:59 07.03.2026
58 Я пъ тоа
Ако някой иска да се отцепи от България, как ли ще постъпи София.....дали ша му даде зелена светлина.
Коментиран от #61, #63
08:00 07.03.2026
59 пак да повтаря
До коментар #55 от "Я пъ тоа":То и до 2000 година беше мирно и тихо , после направиха е война в Афганистан ,Ирак ,Сирия ,Либия ,Йемен ....
Коментиран от #62
08:00 07.03.2026
60 Учат са от
До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин.....товаришч
08:01 07.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Я пъ тоа
До коментар #59 от "пак да повтаря":В тия държави почнаха граждански войни...като в Югославия. Масово избиване на хора, от хора. Кой да спре тоя геноцид, ако не...САЩ.
Коментиран от #69
08:03 07.03.2026
63 ба, си, глу, пе, н де, ра дето си
До коментар #58 от "Я пъ тоа":Сигурно си някой дефектен есте ствен инте лект
Коментиран от #65
08:05 07.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мен ме остави
До коментар #63 от "ба, си, глу, пе, н де, ра дето си":Мисли за Путин, дето изби над два милиона славяни за нищо.
08:07 07.03.2026
66 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
08:08 07.03.2026
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Я пъ тоа":Ами ЩОТО ТИ НЕ ЗНАЕШ❗
Явно си проспал времето след изборите за президент през 2004 г.
когато в края на ноември избухват протести, наречени ..."Оранжевата революция", поради съмнения в нагласени резултати. След прегласуване за президент е избран Виктор Юшченко.
Проспал си и кога Путин на всеослушание каза на НАТОпорчените :
" НЕ! И не , значи - НЕ!" ❗
През 2010 г. поста президент поема Виктор Янукович. На 21 ноември 2013 г. той спира подготовката на споразумение за асоцииране с Европейския съюз..."
Защото ЕсеС поставя условия У...йна да спре всякаква търговия с Русия и да търгува само със ЗАПАДНалИЯ свят❗
В същото време ШАШт натиска Турция да разреши преминаване на военни кораби през Босфора❗
Крайната им цел е.... влизане в базите в Крим🤔❗
08:12 07.03.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Я пъ тоа":ОТпосолствоТО много неща не ви казват.
Но това не значи, че те не са се случили.
Ама Галя иска нейните Галениците да могат да плюят, а за целта не им трябват ЗНАНИЯ❗
08:14 07.03.2026
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #62 от "Я пъ тоа":И кой започва всичко🤔❓
Как мислиш десетки журналисти се оказват точно в Сребреница❗
Както и "се разхождаха случайни" по Червения площад , когато кацна оня с Честната❗
Са не би СеРеУ да има нещо общо-
НЕ МИСЛИШ ТАКА НАЛИ!
А дали изобщо можеш да мислиш❗
08:18 07.03.2026
70 Командва
До коментар #42 от "ВАЙНАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ":финансовият капитал (корпорациите и банкстерите caтаниcти).
08:18 07.03.2026