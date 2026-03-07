Експлозии в иракската столица Багдад и в град Ербил

Експлозии бяха чути тази вечер в иракската столица Багдад и в град Ербил, в Иракски Кюрдистан, съобщиха журналисти от Франс прес.
Причината за силните експлозии в Багдад остава неизвестна, но очевидец, намиращ се в близост до охраняваната "Зелена зона", където се намира посолството на САЩ, е посочил, че е видял как се задействат системите за противовъздушна отбрана в района.
От началото на войната в Близкия изток няколко дрона бяха прехванати в близост до летището в Багдад, където се намират военна база и дипломатическата мисия на САЩ.
В Ербил, административен център на региона Иракски Кюрдистан, журналист от АФП съобщи, че е чул шума от прелитане на дрон, последван от най-малко три силни експлозии.
От началото на войната дронове са били прехващани на няколко пъти над град Ербил, където се намира голямо американско консулство.
Австрийското посолство в Техеран е преместено днес в столицата на Азербайджан - Баку, поради продължаващите израелско-американски атаки срещу Иран.
Това съобщи говорителят на външното министерство Клеменс Мантл във Виена.
Консулските услуги са преустановени до второ нареждане. Вече няма нужда от организирани от външното министерство полети за връщане от кризисния регион на Близкия изток, добави говорителят, цитиран от електронните медии.
Министерството на външните работи на Австрия препоръчва спешно да се използват наличните редовни полети, например от Рияд (Саудитска Арабия) или Доха (Катар). Досега с четири организирани полета в Австрия са били върнати над 800 души от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.
Чрез кризисния механизъм на Европейския съюз са били подпомогнати още 62 австрийци при завръщането им, заяви Мантл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атома фъргай бай Дончо!
22:00 07.03.2026
2 Град Козлодуй
Коментиран от #9
22:01 07.03.2026
3 Българин
22:01 07.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #12
22:01 07.03.2026
5 Сталин
22:01 07.03.2026
6 Сталин
22:03 07.03.2026
7 Аятолах в хамак
22:03 07.03.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Кюрдите ще вземат оръжието от американците и ще го продадат на персите
22:05 07.03.2026
9 Илич
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Да искаш,значи да можеш!
22:06 07.03.2026
10 РЕАЛИСТ
Пита се в задачата " Кой го причини?
Коментиран от #13, #14, #16
22:07 07.03.2026
11 Апокалипсис сега
22:08 07.03.2026
12 А50
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Няма да постигнат успех ако въобще тръгнат към Иран. Мисля че на Иран е предаден руският опит с FPV дронове. Даже се чудя как хизбола не прилагат тази тактика срещу настъпващи израелски колони, изложени като на тепсия
22:08 07.03.2026
13 Казва се
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Шаломов!
22:09 07.03.2026
14 Сталин
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Това е началото на плана на WEF План 2030 ,за редукция на населението ,колапс на фалшивата и фалирала икономика на запада и вкарването на гouте в цифровия концлагер,и вечното господство на талмудисткия банков кабал над света
22:11 07.03.2026
15 Гитлер
22:11 07.03.2026
16 Град Козлодуй
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Капитализма се поддържа с грабежи и изкуствено създадени войни! Трябва им евтин петрол от Иран! Чърчил е казал че Търговията е измама и войната е грабеж!
22:12 07.03.2026