Експлозии в иракската столица Багдад и в град Ербил

Експлозии в иракската столица Багдад и в град Ербил

7 Март, 2026 21:55, обновена 7 Март, 2026 21:58

Австрийското посолство в Техеран е преместено днес в столицата на Азербайджан - Баку

Експлозии в иракската столица Багдад и в град Ербил - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Експлозии бяха чути тази вечер в иракската столица Багдад и в град Ербил, в Иракски Кюрдистан, съобщиха журналисти от Франс прес.

Причината за силните експлозии в Багдад остава неизвестна, но очевидец, намиращ се в близост до охраняваната "Зелена зона", където се намира посолството на САЩ, е посочил, че е видял как се задействат системите за противовъздушна отбрана в района.

От началото на войната в Близкия изток няколко дрона бяха прехванати в близост до летището в Багдад, където се намират военна база и дипломатическата мисия на САЩ.

В Ербил, административен център на региона Иракски Кюрдистан, журналист от АФП съобщи, че е чул шума от прелитане на дрон, последван от най-малко три силни експлозии.

От началото на войната дронове са били прехващани на няколко пъти над град Ербил, където се намира голямо американско консулство.

Австрийското посолство в Техеран е преместено днес в столицата на Азербайджан - Баку, поради продължаващите израелско-американски атаки срещу Иран.

Това съобщи говорителят на външното министерство Клеменс Мантл във Виена.

Консулските услуги са преустановени до второ нареждане. Вече няма нужда от организирани от външното министерство полети за връщане от кризисния регион на Близкия изток, добави говорителят, цитиран от електронните медии.

Министерството на външните работи на Австрия препоръчва спешно да се използват наличните редовни полети, например от Рияд (Саудитска Арабия) или Доха (Катар). Досега с четири организирани полета в Австрия са били върнати над 800 души от Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Чрез кризисния механизъм на Европейския съюз са били подпомогнати още 62 австрийци при завръщането им, заяви Мантл.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атома фъргай бай Дончо!

    3 5 Отговор
    Атома!

    22:00 07.03.2026

  • 2 Град Козлодуй

    8 2 Отговор
    Сатанистите искат да ограбят петрола на Иран!

    Коментиран от #9

    22:01 07.03.2026

  • 3 Българин

    10 1 Отговор
    Иранците отстояха на римската империя цели 700 години. А тези юдейски плъхове просто ще бъдат размазани защото не струват дори и гъбясалият нокът на един римски войник.

    22:01 07.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    В Ербил ЦРУ събира армия кюрди срещу Иран

    Коментиран от #8, #12

    22:01 07.03.2026

  • 5 Сталин

    5 2 Отговор
    ЦРУ, Мосад,МИ6 ???- кой от всичките,който и да изберете няма да сгрешите

    22:01 07.03.2026

  • 6 Сталин

    5 2 Отговор
    Голдман Сакс казва нефта от понеделник вече ще бъде 100 за барел,а от по другата седмица 200,много хора в България ще си спомнят диверсиите на ЦРУ и Мосад през 90 те когато наложиха изкуствен дефицит на горива и нямаше бензин по бензиностанциите

    22:03 07.03.2026

  • 7 Аятолах в хамак

    4 2 Отговор
    Хвърчи краварска перушина

    22:03 07.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Кюрдите ще вземат оръжието от американците и ще го продадат на персите

    22:05 07.03.2026

  • 9 Илич

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Да искаш,значи да можеш!

    22:06 07.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Да погледнем причино-следствената връзка. Всичко си беше мирно и кротко в Близкия Изток. Туристи в Дубай. Евтини жени от източна Европа бол. Шейхове, лимузини, изкуствени оазиси, небостъргачи. В Женева преговори между САЩ и Иран, които нищо лошо не предполагаха. Изведнъж Израел решава да бомби Иран, убива държавния глава и Света се промени. Петрола поскъпна, с него и всичко останало. Богаташите плачат на Малдивите. В Дубай се крият по дупките. Танкери горят в залива.
    Пита се в задачата " Кой го причини?

    Коментиран от #13, #14, #16

    22:07 07.03.2026

  • 11 Апокалипсис сега

    1 4 Отговор
    Летяща чалма,горяща брада!

    22:08 07.03.2026

  • 12 А50

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Няма да постигнат успех ако въобще тръгнат към Иран. Мисля че на Иран е предаден руският опит с FPV дронове. Даже се чудя как хизбола не прилагат тази тактика срещу настъпващи израелски колони, изложени като на тепсия

    22:08 07.03.2026

  • 13 Казва се

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Шаломов!

    22:09 07.03.2026

  • 14 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Това е началото на плана на WEF План 2030 ,за редукция на населението ,колапс на фалшивата и фалирала икономика на запада и вкарването на гouте в цифровия концлагер,и вечното господство на талмудисткия банков кабал над света

    22:11 07.03.2026

  • 15 Гитлер

    3 0 Отговор
    През комина минат ли стават добри

    22:11 07.03.2026

  • 16 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Капитализма се поддържа с грабежи и изкуствено създадени войни! Трябва им евтин петрол от Иран! Чърчил е казал че Търговията е измама и войната е грабеж!

    22:12 07.03.2026

