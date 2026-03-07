Левски и Славия постигнаха победи в женската лига

Отборите на Левски София и Славия 2017 демонстрираха класа и характер, записвайки категорични победи като гости в поредния кръг от женското волейболно първенство.

В истински спектакъл в зала „Драгоман“, волейболистките на Левски София се наложиха с чиста победа 3:0 гейма (25:16, 25:23, 27:25) над местния тим. Това бе втора поредна и общо 14-а победа за „сините“ през сезона, което им осигури изкачване до второто място във временното класиране. За домакините от Драгоман поражението бе десето за сезона и трето поредно, което допълнително усложнява позицията им в шампионата. Най-напрегнат се оказа третият гейм, когато Левски поведе с 24:23, но Драгоман обърна резултата до 25:24. В решителните моменти обаче гостенките показаха хладнокръвие и реализираха три последователни точки, с което сложиха точка на спора при 27:25. Габриела Жекова се отличи като най-резултатна за Левски с 13 точки, включително 2 аса и 1 блокада, докато Вяра Парапунова добави 10 точки и 1 блок към актива на тима.

В друг двубой от кръга, Славия 2017 не остави шансове на домакините от Варна ДКС, надигравайки ги с 3:0 (25:18, 25:20, 25:20). „Белите“ записаха пети успех за сезона, докато варненки инкасираха 17-ата си загуба, което ги оставя в долната част на таблицата.