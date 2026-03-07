Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Протест в Кипър настоя за премахване на британските военни бази на острова

7 Март, 2026 20:18, обновена 7 Март, 2026 20:23 684 20

  • кипър-
  • гърция-
  • военни бази-
  • туризъм-
  • иран-
  • великобритания

Гърция очаква повече туристи заради събитията в Близкия изток

Протест в Кипър настоя за премахване на британските военни бази на острова - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стотици активисти се събраха днес в центъра на Никозия, за да протестират мирно срещу присъствието на британските бази в Акротири и Декелия на фона на продължаващата война срещу Иран, съобщи в. „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.

След като Кипър получава независимост от Обединеното кралство през 1960 г., Великобритания запазва на острова две военновъздушни бази - Акротири и Декелия, които са британски суверенни територии. В понеделник (2 март) базата Акротири бе атакувана с ирански дронове, изстреляни от Ливан. При атаката нямаше пострадали. Според източници на Кипърската новинарска агенция безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

Лявото политическо и активистко движение АФОА, което е сред организаторите на днешния протест, посочи, че "използването на британските бази от западните войски е превърнало самите бази, околните райони и критичната инфраструктура на Кипър във военна цел“.

Кипър не участва по никакъв начин, нито възнамерява да се включва във военната операция, каза в началото на седмицата президентът Никос Христодулидис във видеобръщение.

Протестното шествие достигна президентския дворец, а участниците носеха транспаранти с надписи „Кипър не е ваша стартова площадка“ и „Британските бази вън“. Като част от събитието пред президентския дворец беше организиран пърформънс, при който хора легнаха на земята и се престориха на мъртви.

„С разпространяването на регионалната война в много държави, ролята на Кипър в империалистическите планове се задълбочава, поставяйки жителите и народа на Кипър като цяло на опасен и разрушителен път“, посочиха организатори на протеста.

Групата АФОА поиска от правителството „да оттегли подкрепата си за империалистите“, подчертавайки, че Кипър не трябва да се включва във войната, и призова за пълно премахване на британските бази.

Гърция очаква увеличаване на туристите в резултат на събитията в Близкия изток, предаде БНР.

Четири гръцки плажа отново се сред 20-те водещи в света според наградата Traveller’s Choice Award

Пренасочване на туристопотока към страни, които гарантират сигурност за почивка. Това очакват гръцките туроператори. Вече големи туристически агенции проучват гръцкия пазар това лято, за да предоставят спокойна и качествена почивка на своите клиенти. Голямото търсене може да доведе до покачване на цените и свръхтуризъм.

Израел, Дубай и част от Египет ще пострадат като туристически дестинации, ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи, подчертават в коментари специализирани издания.

Несъмнено ще има пренасочване на туристите към Гърция, другите балкански страни и Италия, като отражение на военния конфликт. Това са страни, които засега са извън военните действия и според туристите са спокойни места за почивка.

Сериозно преразпределение се очаква на туристическия пазар за летния сезон, независимо от продължителността на напрежението в Персийския залив по мнение на гръцки експерти.

Според световна туристическа класация за рейтинг на плажовете за тази година Гърция влезе с четири свои плажа сред първите 20 в света, като три от тези места се намират на остров Крит, което е голяма реклама и признание за страната, коментират от министерството по туризъм.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    В петък 13 ти протест пред Министерството на войната.

    20:25 07.03.2026

  • 2 ДУБРУ ЮТРО

    21 3 Отговор
    СЕТИХТЕ ЛИ СЕ,ЧЕ КЪДЕТО ИМА АМЕРИКАНСКИ ИЛИ БРИТАНСКИ БАЗИ НИЩО ДОБРО НЕ ЧАКА ДОМАКИНИТЕ.

    20:26 07.03.2026

  • 3 Ххх

    6 7 Отговор
    Запада се разпада пред очите ни!

    20:26 07.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    14 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ОРГАНИЗИРА ПРОТЕСТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    20:27 07.03.2026

  • 5 демократ

    4 12 Отговор
    А кога ще има протест дрещу руските подлоги в Българското управление който ще прерасне в минохвъргачен обстрел срещу Руския пасоль от горичката наоколо.

    Коментиран от #14, #17

    20:29 07.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    10 1 Отговор
    "Сетила се Мара, да се побара". Чак ли сега осъзнаха кипърците, че всяка чужда военна база ги прави мишена.

    20:30 07.03.2026

  • 7 Сретан

    7 0 Отговор
    Протест пред зайчарника в Банкя.

    20:30 07.03.2026

  • 8 Коце Циганина

    1 8 Отговор
    Нема и 30 кипърски копейки.

    20:30 07.03.2026

  • 9 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Ей тъй трябва да гонят , краварите , французите и всички колонизатори и кравопийци на народите по света !!!!!!!

    20:32 07.03.2026

  • 10 Атина Палада

    2 1 Отговор
    На остров Крит разваленият американски самолетоносач си изхвърли фекалните води в морето .В Гърция имаше разправии между политиците в парламента .
    Та,сигурно затова са избрали три плажа на Крит в първите 20..:))

    20:32 07.03.2026

  • 11 Гост

    2 2 Отговор
    А га ядохте безплатните британски кифтета не ривахте, ся ривети?!😂

    20:32 07.03.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    И кво сия... тия са антиевропейци значи? Да ги изхвърлим от европа веднага!

    Коментиран от #15

    20:33 07.03.2026

  • 13 Моча в калта

    0 0 Отговор
    Не виждам Йоло Денев.

    20:34 07.03.2026

  • 14 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    Кажи кои са тези руски подлоги в българското управление?

    Коментиран от #16

    20:34 07.03.2026

  • 15 Да одат

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    У Русиа.

    20:35 07.03.2026

  • 16 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще се сетиш.

    20:36 07.03.2026

  • 17 БАЙ КУРТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    От първа ръка, ДИЗЕЛА в ГЕРМАНИЯ вече е 2,20еврака. Там няма руски ПОДЛОГИ. Благодари на рижавият ГОВЕДАР. Скоро и тук ще одарим БИНГОТО благодарение на твоите триполови братя

    20:40 07.03.2026

  • 18 Краят

    0 0 Отговор
    Базите от всички държави извън САЩ да бъдат бързо премахнати ,щом само ТРЪМП управлява НАТО ,да си ги прибере в САЩ

    20:40 07.03.2026

  • 19 ДЖо

    0 0 Отговор
    А да не би да искат да са турци?

    20:42 07.03.2026

  • 20 а така!

    0 0 Отговор
    да си заминат ингилизите да дойдат османлии 🤡

    20:46 07.03.2026

