Протест в Кипър настоя за премахване на британските военни бази на острова

Стотици активисти се събраха днес в центъра на Никозия, за да протестират мирно срещу присъствието на британските бази в Акротири и Декелия на фона на продължаващата война срещу Иран, съобщи в. „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.



След като Кипър получава независимост от Обединеното кралство през 1960 г., Великобритания запазва на острова две военновъздушни бази - Акротири и Декелия, които са британски суверенни територии. В понеделник (2 март) базата Акротири бе атакувана с ирански дронове, изстреляни от Ливан. При атаката нямаше пострадали. Според източници на Кипърската новинарска агенция безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.



Лявото политическо и активистко движение АФОА, което е сред организаторите на днешния протест, посочи, че "използването на британските бази от западните войски е превърнало самите бази, околните райони и критичната инфраструктура на Кипър във военна цел“.



Кипър не участва по никакъв начин, нито възнамерява да се включва във военната операция, каза в началото на седмицата президентът Никос Христодулидис във видеобръщение.



Протестното шествие достигна президентския дворец, а участниците носеха транспаранти с надписи „Кипър не е ваша стартова площадка“ и „Британските бази вън“. Като част от събитието пред президентския дворец беше организиран пърформънс, при който хора легнаха на земята и се престориха на мъртви.



„С разпространяването на регионалната война в много държави, ролята на Кипър в империалистическите планове се задълбочава, поставяйки жителите и народа на Кипър като цяло на опасен и разрушителен път“, посочиха организатори на протеста.



Групата АФОА поиска от правителството „да оттегли подкрепата си за империалистите“, подчертавайки, че Кипър не трябва да се включва във войната, и призова за пълно премахване на британските бази.

Гърция очаква увеличаване на туристите в резултат на събитията в Близкия изток, предаде БНР.



Четири гръцки плажа отново се сред 20-те водещи в света според наградата Traveller’s Choice Award



Пренасочване на туристопотока към страни, които гарантират сигурност за почивка. Това очакват гръцките туроператори. Вече големи туристически агенции проучват гръцкия пазар това лято, за да предоставят спокойна и качествена почивка на своите клиенти. Голямото търсене може да доведе до покачване на цените и свръхтуризъм.



Израел, Дубай и част от Египет ще пострадат като туристически дестинации, ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи, подчертават в коментари специализирани издания.



Несъмнено ще има пренасочване на туристите към Гърция, другите балкански страни и Италия, като отражение на военния конфликт. Това са страни, които засега са извън военните действия и според туристите са спокойни места за почивка.



Сериозно преразпределение се очаква на туристическия пазар за летния сезон, независимо от продължителността на напрежението в Персийския залив по мнение на гръцки експерти.



Според световна туристическа класация за рейтинг на плажовете за тази година Гърция влезе с четири свои плажа сред първите 20 в света, като три от тези места се намират на остров Крит, което е голяма реклама и признание за страната, коментират от министерството по туризъм.