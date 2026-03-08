Времето днес, прогноза за неделя, 8 март: Слънчево, купеста облачност следобед в планинските райони

Ще преобладава слънчево време, но след обяд над югозападните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали.

Вятърът ще остане слаб от изток-североизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а по Черноморието около 10–11 градуса.

На морския бряг ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вятърът ще бъде слаб. В планините също ще има временно увеличение на облачността след обедните часове, а в Рила и Пирин се очаква слаб снеговалеж.

През повечето дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево с лек източен вятър. В средата и края на седмицата в много райони вятърът ще стихне. На места в низините и котловините преди обяд ще има мъгли, а в източните райони – ниска слоеста облачност. Най-ниски температури се очакват в понеделник, след което постепенно ще се повишават.