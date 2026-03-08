Времето днес, прогноза за неделя, 8 март: Слънчево, купеста облачност следобед в планинските райони

Ще преобладава слънчево време, но след обяд над югозападните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали.
Вятърът ще остане слаб от изток-североизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а по Черноморието около 10–11 градуса.
На морския бряг ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вятърът ще бъде слаб. В планините също ще има временно увеличение на облачността след обедните часове, а в Рила и Пирин се очаква слаб снеговалеж.
През повечето дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево с лек източен вятър. В средата и края на седмицата в много райони вятърът ще стихне. На места в низините и котловините преди обяд ще има мъгли, а в източните райони – ниска слоеста облачност. Най-ниски температури се очакват в понеделник, след което постепенно ще се повишават.
1 истината
Но защо три 70 и нещо годишни дами са ръководителки на Евр.Ц. банка, Председателка на межд. вал. борд и председателка на ЕС?
Кр. Л., Кр. Г. и Урсулата?
Отдавна вече трябва да са пенсионерки.
07:15 08.03.2026