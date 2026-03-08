Първа победа за Никола Цолов във Формула 2!

Българският пилот на Кампос Рейсинг Никола Цолов се представи великолепно в състезанието от Формула 2 на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн и постигна първата си победа.

Никола Цолов започна много силно състезанието и прогресира от пето до трето място. Българинът се залепи зад Алекс Дън, който също направи много силно начало и излезе втори зад своя съотборник Мартиниус Стеншорн. Алекс Дън и Мартиниус Стеншорн се удариха в третата обиколка и това проработи добре за Никола Цолов, който поведе колоната.

Дън подготви своята атака, след което изпревари своя съотборник, но започна да спира по-рано и Стеншорн се заби в него, което доведе до отпадането и на двамата пилоти. Веднага излезе кола за сигурност. Никола Цолов реагира много хладнокръвно и успя да проследи случващото се между Дън и Стеншорн, за да поведе.

Цолов влезе в бокса в края на деветата обиколка и след чист бокс излезе пети зад пилотите, които имаха друга стратегия. Дино Беганович изпревари в 15-ата обиколка Рафа Камара и излезе зад Цолов. Беганович получи повреда в болида и отпадна в 17-ата обиколка. Първоначално състезанието премина при виртуална кола за сигурност, а в 19-ата обиколка на пистата излезе кола за сигурност. Нико Вароне се възползва от колата за сигурност и влезе в бокса за смяна на гуми, което го върна на пистата на първо място пред Никола Цолов.

След прибирането на колата за сигурност, в 22-ата обиколка Цолов направи много добър рестарт на състезанието и изпревари Вароне, като по този начин излезе на първо място. Нико Вароне допълнително получи 5 секунди наказание за превишена скорост в бокса. Рафа Камара успя да изпревари Вароне в 27-ата обиколка и да излезе на втора позиция.

Никола Цолов доминира на "Албърт Парк" и отвори разлика от повече от 2 секунди пред втория Рафа Камара в края на състезанието.

“Мечтаех и сънувах за това, което се случи днес", каза Цолов веднага след края на състезанието.