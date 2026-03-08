Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първа победа за Никола Цолов във Формула 2!

8 Март, 2026 07:36, обновена 8 Март, 2026 06:39 1 436 8

  • никола цолов-
  • победа-
  • формула 2

Българският пилот триумфира на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн

Снимка: БНР/formula3.com
БНР БНР

Българският пилот на Кампос Рейсинг Никола Цолов се представи великолепно в състезанието от Формула 2 на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн и постигна първата си победа.

Никола Цолов започна много силно състезанието и прогресира от пето до трето място. Българинът се залепи зад Алекс Дън, който също направи много силно начало и излезе втори зад своя съотборник Мартиниус Стеншорн. Алекс Дън и Мартиниус Стеншорн се удариха в третата обиколка и това проработи добре за Никола Цолов, който поведе колоната.

Дън подготви своята атака, след което изпревари своя съотборник, но започна да спира по-рано и Стеншорн се заби в него, което доведе до отпадането и на двамата пилоти. Веднага излезе кола за сигурност. Никола Цолов реагира много хладнокръвно и успя да проследи случващото се между Дън и Стеншорн, за да поведе.

Цолов влезе в бокса в края на деветата обиколка и след чист бокс излезе пети зад пилотите, които имаха друга стратегия. Дино Беганович изпревари в 15-ата обиколка Рафа Камара и излезе зад Цолов. Беганович получи повреда в болида и отпадна в 17-ата обиколка. Първоначално състезанието премина при виртуална кола за сигурност, а в 19-ата обиколка на пистата излезе кола за сигурност. Нико Вароне се възползва от колата за сигурност и влезе в бокса за смяна на гуми, което го върна на пистата на първо място пред Никола Цолов.

След прибирането на колата за сигурност, в 22-ата обиколка Цолов направи много добър рестарт на състезанието и изпревари Вароне, като по този начин излезе на първо място. Нико Вароне допълнително получи 5 секунди наказание за превишена скорост в бокса. Рафа Камара успя да изпревари Вароне в 27-ата обиколка и да излезе на втора позиция.

Никола Цолов доминира на "Албърт Парк" и отвори разлика от повече от 2 секунди пред втория Рафа Камара в края на състезанието.

“Мечтаех и сънувах за това, което се случи днес", каза Цолов веднага след края на състезанието.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 25 гласа.
  • 1 Българин

    4 28 Отговор
    На времето имаше отбор на Балканкар във Формула едно, имаше победи, имаше спорт. Сега някакъв сополанко успял да завърши, или не успял да завърши и това било "победа"?!?

    Коментиран от #2, #3, #8

    06:44 08.03.2026

  • 2 Цола Драгойчева

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Стигатролибемангал.

    06:54 08.03.2026

  • 3 Булпсихопатъ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Този път е успял. Браво.

    06:55 08.03.2026

  • 4 Гого

    15 1 Отговор
    Българският лъв изрева във Ф 2! 🦁🏎️🏆🏁🚥

    06:56 08.03.2026

  • 5 Абе

    8 2 Отговор
    предвид ситуацията в Близкия изток следващата му победа може да е чак юни месец

    06:58 08.03.2026

  • 6 проклето черно куче от банкя

    4 0 Отговор
    отивам в симитлиту да ме повозят с 200

    07:12 08.03.2026

  • 7 трябва да заляга

    1 3 Отговор
    и над формулата на водата, че като скочи цената на бензина може да отрежат неговите състезания.

    07:17 08.03.2026

  • 8 Счетоводител

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Я дай повече инфо за този отбор - с какъв двигател е бил, какви състезатели са карали за него и къде има победи.

    07:20 08.03.2026

