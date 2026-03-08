Европейските градове, които са най-подходящи за жени, пътуващи сами

Пътуването постепенно се превръща в все по-достъпно и популярно занимание, а броят на хората, които избират да откриват нови места сами, непрекъснато расте. Самостоятелните пътешествия имат своите предимства - свобода при планирането и липса на компромиси с желанията на други хора. В същото време те крият и определени предизвикателства, свързани най-вече със сигурността, особено когато става дума за жени, които пътуват сами.

Добрата новина е, че в Европа има множество дестинации, които се смятат за особено безопасни за соло пътешественички. Това показва и ново проучване на туристическата компания Private Tours England, посветено на най-подходящите европейски градове за самостоятелни пътувания.

В рамките на изследването са анализирани 21 различни показателя, обединени в пет основни категории. Сред тях са рискът от измами, безопасността при разходки през нощта и общото ниво на сигурност. Освен това са разгледани разходите за посещение на съответната дестинация и така нареченият „социален комфорт“ - фактор, който включва дружелюбността на местните жители, разпространението на английския език и броя на туристическите атракции и дейности. Крайната оценка е изчислена по скала до 100 точки.

Кои градове оглавяват класацията

Според резултатите най-подходящият и безопасен град за жени, които пътуват сами, е Краков. Полският град получава индекс на безопасност от 75.19 точки. Там жените могат сравнително спокойно да се разхождат дори вечер, а случаите на насилие са редки, макар рискът от измами да се оценява като умерен.

Допълнително предимство на Краков са сравнително ниските разходи за транспорт, настаняване и храна. Градът предлага и множество хостели, предназначени специално за жени, както и голям избор от музеи и СПА центрове. Споделеното пътуване също е широко използвана и считана за безопасна опция.

На второ място в класацията се нарежда хърватската столица Загреб. Градът получава висока оценка за обща безопасност - 78.65 точки, както и за сигурност при вечерни разходки - 80.22 точки. Освен това транспортът там е сред най-достъпните в Европа, а комуникацията на английски език е лесна на повечето места.

Третата позиция заема друг полски град - Вроцлав. Въпреки че той също предлага добри условия за туристи, анализът посочва, че безопасността при нощни разходки е малко по-ниска в сравнение с първите два града, съобщава Travel + Leisure.

Останалите градове в топ 10

В първата десетка попадат още: Познан, Севиля, Варшава, Прага, Единбург, Малага, Порто

Как да се подготвим за соло пътуване

Дори когато избираме дестинации, смятани за безопасни, добрата подготовка е ключова за спокойно пътуване. Полезно е предварително да проучим транспорта, местата за настаняване и кварталите, в които ще се движим.

Специалистите съветват също да изтеглим офлайн карти на телефона си и да споделим маршрута и местоположението си с близки хора. Добре е багажът да бъде ограничен до най-необходимото, а в чантата да има външна батерия за телефона и списък със спешни контакти. Така можем да реагираме по-лесно при непредвидени ситуации и да се насладим по-пълноценно на приключението.

