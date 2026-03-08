Борисов: ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета „буква по буква“, както е внесен от служебния финансов министър.

Новини
8 Март, 2026 11:50 831 45

Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепят удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се допуска блокиране на работата на държавата и да не се създават основания за политически обвинения. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати от формацията в обръщение, излъчвано на живо в профила на Борисов във Фейсбук, предават от БТА.

Борисов каза, че според него служебното правителство не търси мнозинство в парламента и целта му е впоследствие да прехвърли отговорността върху другите партии, ако бюджетът не бъде приет. „Трябва да подходим отговорно към държавата, институциите и българските граждани“, каза той.

По думите му ГЕРБ ще подкрепи законопроекта „буква по буква“, така както е внесен от служебния финансов министър. Според Борисов това ще отнеме аргументите, че партията пречи на приемането на удължителния бюджет. Той допълни, че задачата на служебното правителството е да намери мнозинство в парламента за приемането на законопроекта.

Росен Желязков коментира, че действията на институциите в момента трябва да бъдат насочени към гарантиране на честни, прозрачни и почтени избори. По думите му подкрепата за удължителния бюджет би показала базисен политически консенсус и отговорност в период преди предизборната кампания.

Желязков предупреди, че съществува риск между първо и второ четене на законопроекта да бъдат предложени множество изменения, които могат да променят първоначалния му замисъл.

Борисов призова депутатите от ГЕРБ да се въздържат от подобни предложения и да подкрепят законопроекта без промени. Той заяви, че партията ще даде мандат на председателя на бюджетната комисия Делян Добрев да отстоява тази позиция, като подкрепата на ГЕРБ ще бъде само за текста в първоначалния му вид.


България
  • 1 Град Симитли

    16 0 Отговор
    Как е седнал по-далечко от Делян и Хаяши сан!:))

    Коментиран от #13

    12:05 08.03.2026

  • 2 ГРАЖДАНИН

    21 1 Отговор
    За 20 г. с ГРАБ , копаеме вече под тинята на блатото !!!!

    12:07 08.03.2026

  • 3 НАГАЖДАЧ СТРАХЛИВЕЦ

    17 0 Отговор
    Популист и всичко прави ден да мине самун да загине. Кой се хване на въдицата. БУКВА ПО БУКВА ЩЯЛ ДА ГЛАСУВА И ДОВЕРИЕ ДОРИ. И ПАК ЗА СГЛОБКА ПОШЛА СИ МИСЛИ.

    12:10 08.03.2026

  • 4 яни

    20 1 Отговор
    Докато тези на снимката са на свобода , бял ден няма да види нашата страна . Всичко е в тотална разруха - пътищата ни са като тези в Пакистан , всички чужди фирми бягат като чумави , а те мислят само за влас , кражби и пари ,и за нищо друго

    12:12 08.03.2026

  • 5 Гепи

    15 2 Отговор
    Нека лапаницата започне сега

    12:13 08.03.2026

  • 6 След това

    15 1 Отговор
    Да подкрепите и вашето закриване, като най-корумпирана партия.

    12:15 08.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съдията

    12 1 Отговор
    А ние всички подкрепяме бай Ставри. Ще ви израдва и на тримата от снимката. Има милиарди (евра и кюлчета) причини за това.😂

    12:16 08.03.2026

  • 9 Лена

    11 7 Отговор
    Лама Гюров даси намери мнозинство никакви отстъпки за тези шарлатани

    Коментиран от #22

    12:16 08.03.2026

  • 10 Цвете

    17 1 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ, КОЛКО МИЛИОНА ТИ СТРУВА ХОТЕЛА? БОРИСОВ, КОГА ЩЕ ВЪРНЕТЕ ЗАГРАБЕНОТО ОТ ВАШАТА ПОЛИТИКА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 16 ГОДИНИ? НЕЩО МНОГО СЕ РАЗБЪРЗАХТЕ ,ТА И В НЕДЕЛЯ " РАБОТИТЕ " ? 🎃🥴😉🤔🙄🙃☹️🥹🇧🇬

    12:16 08.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Като няма вече

    9 1 Отговор
    Мата хари, ръката стои в джоба, както казва РН. Така че наклука баче Боьо

    12:17 08.03.2026

  • 13 Кмета на Симитли

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Симитли":

    Забележете как Хаяшито седи гузен, че се е изтървал да набие шефа си Буци, а Банкята се е дистанцирал тактически, че да не му е на ръка разстояние. Боклукът Добрев е седнал помежду им в ролята на заграждение.

    12:17 08.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ТАЗИ СНИМКА ОТ ЗАТВОРА ЛИ Е? И ПРЕДИ РАЗСТРЕЛА!

    12:18 08.03.2026

  • 15 Пфф

    16 0 Отговор
    Училищен театър умрялата лисица

    12:19 08.03.2026

  • 16 СфМЛ

    10 4 Отговор
    Интересното ще е как ще постъпят след изорните резултати. Ако пак мислят за вредни, задсулисни и опасни сглобки като преди с ППДБ, това ще се окаже краят и на двете партии.

    12:20 08.03.2026

  • 17 БАЙ ---ХОЙ

    4 0 Отговор
    БЪЛГАРИЙО. ГЕРБ. НЯМА. ДА. ПОДКРЕПИ. УДЪЛЖИТЕЛНИЯ. БЮДЖЕТ НО. БЕЗ. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ. ПРОМЕНИ. СИРЕЧ. БЕЗ. 5%, И
    НЯМА. ДА. ИМА. ПАРИ. ЗА. ИЗБОРИТЕ. ТОВА. ЗАПИВЯДА. БАНКЯТА. НА. НА. ЛЕВЧЕТО--
    ДЕЛЯН. ДОБРЕВ.

    12:21 08.03.2026

  • 18 ВОДОПАДА

    8 0 Отговор
    Защо е на свобода още??

    12:21 08.03.2026

  • 19 Баби герб

    9 1 Отговор
    По принцип, бюджетите са в цифри, а не в букви, но капацитета на тиквената партия е толкова.

    12:21 08.03.2026

  • 20 ха ха

    7 0 Отговор
    иначе не могат да плащат на свиркаджиите

    12:22 08.03.2026

  • 21 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Колко плаща тоя за да може всеки ден да се под ася оз сайтове и телевизии къде ходил, какво казал, колко силно ппъднал,... ?

    12:22 08.03.2026

  • 22 Служебното

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Лена":

    правителство да си търси мнозинство? Това е пълен абсурд, то е на България, а не е партийно. Аман от некомпетентни хора.

    Коментиран от #28

    12:24 08.03.2026

  • 23 Юрокопейките

    7 0 Отговор
    на Територията, за които Референдум е мръсна дума, не им виждаме аверчетата от БКП и ДПС, начело с Данчо юрокопейката.

    12:24 08.03.2026

  • 24 Затвор за

    4 0 Отговор
    Тиквата! Доживотен!

    12:28 08.03.2026

  • 25 хаха

    6 0 Отговор
    гарантирано от Сглобените Тикви Новоначалски!

    12:29 08.03.2026

  • 26 Трима

    4 0 Отговор
    за доживотен затвор на снимката !

    12:29 08.03.2026

  • 27 Българин

    10 0 Отговор
    Борисов: ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета „буква по буква“, както е внесен от служебния финансов министър.
    Бойко Борисов, къде ти е кръглата шапчица?
    Угодничеството пред синагогата е характерно за "демократичните управници". Те се изреждат на ритуал да засвидетелстват васалитета си.
    Публикувано в сайта на "Шалом
    Боко с кипа (религиозна еврейска шапка) в Израел
    "Моята истинска родина се нарича Израел"
    Бойко Борисов - женен за еврейка
    Цветелина Бориславова (НДСВ) – еврейка, изпълнителен директор на “Си банк”, съпруга на Бойко Борисов.
    Баба й, еврейка от Одрин, приема християнството и от Цецилия се прекръства на Цветелина.

    12:31 08.03.2026

  • 28 Лена

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Служебното":

    Кокорчо да им го намери този сабори правителството с помощта на Радев и черепа

    12:32 08.03.2026

  • 29 Кой с кого е ?

    13 2 Отговор
    И с Радев ли ще се съюзиш след изборите, за да сте на власт? Изредихте всички партии през годините и едни други сте в тайни и коварни договорки за разпределяне на министества, депутати и агенции.

    12:32 08.03.2026

  • 30 НА СНИМКАТА РОСЕНЧО ЗАМИСЛЕН

    7 1 Отговор
    Как по бързо да ИЗБЕГА.

    12:32 08.03.2026

  • 31 павела митова

    3 0 Отговор
    тези двамата от снимката ше копат буци чiкиджи,а шiб@ната темнушка не е депутат

    12:40 08.03.2026

  • 32 9ти септември

    2 0 Отговор
    Беляне

    12:40 08.03.2026

  • 33 Българин

    0 4 Отговор
    А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х,

    Аз, Бойко, Връщам, Ганьовщината, Да, Ехххх, Женските, Задюрници, И, Йофка, Като, Ми, Надуе, Опа, Лопа, Рушвети, Съвети, Тирлици, Уф, Фана, Хюндюя, ей много дълга стана тая азбука бе, няма край!

    12:42 08.03.2026

  • 34 ьоилас

    3 0 Отговор
    Тези и 3 мата са дирекно за Централния софийски, на "хотел" без водопад. Събрал ги е лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и обикаля като разсилен за да излъже ако може още някой дето не е разбрал кои го ограби през годините. Напълниха си и чекмеджетата и любовниците и сега се озъртат да не влязат в затвора и да им конфискуват всичко ограбено. От затвора не трябва да излизат тази банда айдуци. Ограбиха България и българите, а този нахалник и наглец защо още не е в ареста е въпрос от ПП и ДБ педофили и Гюро Михайлов дето само пърди без да е свършил нищо. Само празни думи. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изринем кочината.

    12:42 08.03.2026

  • 35 на снимката

    5 0 Отговор
    тарторите в хотелиерския "бизнес"

    12:43 08.03.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    СЛЕДВАЩАТА ТАКАВА СНИМКА
    ЩЕ Е ОТ СОФИЙСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН:)

    12:44 08.03.2026

  • 37 Естествено че

    3 1 Отговор
    ГЕРБ ще подкрепи всичко вредно за българите и България в името светата Урсулай, НАТО и Украйна

    12:51 08.03.2026

  • 38 Лев Толстой

    7 0 Отговор
    шайка гнусни човеченца! крадли похотливи и ненаситни търбуси!

    12:52 08.03.2026

  • 39 А Райка?

    2 0 Отговор
    То грешките се плащат, нищо че някой си политолог я защитава

    12:57 08.03.2026

  • 40 Фалирахте държавата

    2 0 Отговор
    Борисов подкрепя, защото лъсна, че без заеми няма пенсии и помощи. Увеличава БВП с дълг от над 26 милиарда лева.

    12:58 08.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Поне 3 на 4 българи мили ми Бою

    3 0 Отговор
    С радост ще ви погребат. И хоро на гробовете ви ще играят и ще уринират ..както впрочем и на гроба на Стабулов е било. И аз ще съм живот и здраве един от тях ... Че четете история ей неграмотни атлантенца! Гробокопачи на България... подледци продажни и вредни

    13:02 08.03.2026

  • 44 Същите тези нищожества

    1 0 Отговор
    През декември правителството им в оставка одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи (МВнР) за 2025 г. в размер на 10 211 164 лв., които ведомството е изплатило от своя бюджет във връзка с националната вноска на България за Европейския механизъм за подкрепа на "мира" и за осигуряване на представителството на страната в Комитета на механизма. За командировки, шампанско, пури и черен хайвер ....

    13:08 08.03.2026

  • 45 Пука им на шууундите на тези нищожества

    1 0 Отговор
    Нали през постановления на МС а не през бюджета си вдигат заплатите. Хора и по хора...Толкова е гнусна и безнадежна ситуацията в този атлантически коооптор че почвам да ги разбирам калушковците що са налапали пааатлака....

    13:11 08.03.2026

