Лидерът на ОАЕ към враговете: Страната ни е красива и привлекателна, но с дебела кожа и горчива плът ВИДЕО

8 Март, 2026 11:43, обновена 8 Март, 2026 11:59 1 039 22

  • оае-
  • ранени-
  • болница-
  • президент-
  • шейх мохамед бин зайед ал нахаян

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян посети в болницата пострадали от иранските удари

Лидерът на ОАЕ към враговете: Страната ни е красива и привлекателна, но с дебела кожа и горчива плът ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът ОАЕ посети в петък, 6 март, пострадали от иранските удари срещу страната.

ФАКТИ публикува изказването на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян от лечебното заведение със съдействието на Посолството на ОАЕ в София.

"Слава на Бога. Тук съм в болницата, за да посетя петима от ранените при последните събития. И петимата са цивилни: двама емирци, един индиец, един суданец и един иранец. Всички те са наша отговорност и, ако е Божията воля, ще се възстановят напълно.

Второто нещо, което бих искал да кажа, е, че в ОАЕ всичко е наред. Това е дом на много всеотдайни хора - хора, с които е чест да стоим редом в тази страна. Бих искал да благодаря на нашите въоръжени сили за жизненоважната роля, която изпълняват, и за изключителната им служба по време на тази война.

Също така благодаря и на другите институции за сигурност: Министерството на вътрешните работи, службите за сигурност и Гражданската защита.

И се извинявам на онези, които не съм споменал по име. Всички те изпълняват дълг, който носи чест на ОАЕ и на всички, които принадлежат към ОАЕ.

Друг момент, който бих искал да отбележа, е, че емирците, които живеят в тази страна, изпълниха своя дълг по начин, който носи радост и гордост – точно както винаги се е очаквало от тях. Нека Бог ги пази.

Що се отнася до жителите, които живеят сред нас – нашите гости и нашето разширено семейство – те наистина ни удостоиха с чест със своята позиция. Надяваме се да ни простят, ако по някакъв начин сме се провалили.

Намираме се във време на война и им обещавам, че ще изпълним своя дълг, защото наше задължение е да защитим народа и страната си.

Друго послание, което бих искал да отправя, е насочено към враговете на ОАЕ:

ОАЕ е привлекателна. ОАЕ е красива. ОАЕ е модел.

Но им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ.

„ОАЕ има дебела кожа и горчива плът – ние не сме лесна плячка.“

Ще изпълним своя дълг към нашата страна, нашия народ и към нашите жители, които също са част от нашето семейство.

Нека Бог пази ОАЕ, да пази неговия народ и да закриля всички, които живеят в него с достойнство и сигурност.

Обещавам на всички, че ще излезем по-силни от преди.

Без съмнение.

Нека Бог пази всички вас.“


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    16 4 Отговор
    Базите на САЩ са легитимна цел за Иран

    12:02 08.03.2026

  • 2 Българин

    15 2 Отговор
    Оказа се, че Иран не е Венецуела. Дискомбобулаторът на Тръмп нещо не работи в Иран.

    Коментиран от #11

    12:02 08.03.2026

  • 3 Сталин

    12 2 Отговор
    Арабските чи-хуа-хуа като балтийските чи-хуа-хуа,да смучат шлонга на големия шейтан

    12:05 08.03.2026

  • 4 За седмица - фира

    9 4 Отговор
    Освен нефт у тоя пясък егото няма - цялата им храна е внос, а водата се обезсолява. Като им гръмнат обезсоляващите инсталации тия за седмица ще изпуцат от жажда.

    Коментиран от #16

    12:11 08.03.2026

  • 5 От снимката

    7 2 Отговор
    Личи си, че тия чаршафи са привърженици на мъжката любов. Затова ПеПeДaйБе-тата яко им симпатизират.

    Коментиран от #6

    12:13 08.03.2026

  • 6 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "От снимката":

    Явно ти виждаш неща които Нормален човек не вижда.

    Коментиран от #7

    12:17 08.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хеми значи бензин

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи вазелин":

    Пак мислиш неща от гейското ти подсъзнание невъзприемани по такъв начин от нас нормалните.Асоциацията ти на бензин с вазелин ясно показва накъде си се насочил в живота.

    12:23 08.03.2026

  • 9 Оня с коня

    3 4 Отговор
    Иран е "Сам Юнак на коня" ако не броим Племената Хуси и Хамаз.И докато до момента Съседите на Иран стискат ,уби и се задоволяват единствено с Отбрана спрямо Иранските Залпове,то нещата се трупат и в даден момент ще се премине към ответни нападателни мерки.А оръжието го имат то от най-модерните!А случи ли се това,логичните да се очаква РАЗПАЧЕДОСВАНЕ на сегашната Иранска Територия

    Коментиран от #13

    12:26 08.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ИСТИНА Е !
    АРАБИТЕ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ
    СА ДЕБЕЛА КОЖА И ГОРЧИВА ПЛЪТ
    ЗАЩОТО МНОГО СЕ ПОТЯТ ДОКАТО ТАНЦУВАТ
    КЮЧЕК НА ЕВРЕИТЕ И АМЕТИКАНЦИТЕ
    . ...
    ОТ ПОТТА Е - ТЯ КАТО ИЗСЪХНЕ Е ГОРЧИВА И СОЛЕНА И ПРАВИ КОЖАТА ДЕБЕЛА:)

    12:33 08.03.2026

  • 11 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Дискомбобулаторът според това което се знае е някакво у-во за дезориентиране объркване и причиняване на болка -ами това е самият г-н Тръмп ...е може да е малко пресилено но да не се окаже че дискомбобулатор е партизанското име на г-н Тръмп!?

    Коментиран от #19

    12:34 08.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    - В БАХРЕЙН 80% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СА ШИИТИ
    .. САМО УПРАВЛЯВАЩАТА КАСТА СА СУНИ
    ......
    -В САУДИТСКА АРАБИЯ В НАЙ -ГОЛЯМАТА И ПЕТРОЛНА ПРОВИНЦИЯ СА СЪЩО ВСИЧКИ ШИИТИ КАТО ИРАНЦИТЕ:)
    ......
    МАЛКА ПОДРОБНОСТ:)

    12:36 08.03.2026

  • 13 Чаршаф с дупка

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оня с коня":

    Страните от Персийския залив, пуделчета на САЩ са една голяма НУЛА. Свикнали на лукс и разкош, да си лежат и да не плащат ни за ток, ни за бензин занищо на света няма да искат пак да се качат на камилите. Те знаят кой е главният виновник за всичко това което се случва в палатите им. Така че скоро ще дойде моментът, в който единогласно ще извикат: "Не ви искаме тук, не искаме ваши бази, махайте се, но ако искате само бизнес с нас и петрол, без войни, заповядайте...

    12:37 08.03.2026

  • 14 Много жега лятото 50+ градуса !

    2 0 Отговор
    Може да им прегори доматито.

    12:38 08.03.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    МЕЖДУ САЩ И ПЕРСИЙСКИТЕ АРАБСКИ ДЪРЖАВИ
    НЯМА РАЗЛИКА
    ГАСТАРБАЙТЕРИТЕ БАЧКАТ
    .... ШЕФЧЕТАТА КЛАТЯТ МАЛКИ МОМЧЕНЦА И МОМИЧЕНЦА:)

    12:42 08.03.2026

  • 16 Софийски селянин,

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "За седмица - фира":

    Не позна,в Ал Аин втория голям град в емирството Абу Даби имат артезиански кладенци.
    И бутилирана тя е по евтина отколкото в България!
    А обесолената не става за пиене и готвене,тя се използва единствено за битови нужди.
    Макар че е пустиня там думата като при нас воден режим е непозната!
    Така че тях не ги мисли...
    Гледай в твоето си канче..

    Коментиран от #22

    12:43 08.03.2026

  • 17 Мдаааа

    3 1 Отговор
    ЧЕ ПЛЪТТА ВИ Е ГОРЧИВА СЕ ЗНАЕ .
    ДОЛНИ СЪЩЕСТВА .ПЛАЩАЩИ ЗА ВСИЧКИ ГНУСНИ НЕЩА ,КОИТО СЕ СЛУЧВАТ В ЕВРОПА

    Коментиран от #18

    12:43 08.03.2026

  • 18 Алекс

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаааа":

    Не дай си Боже ако при нас се случи подобно нещо,смяташ ли че някой от управниците хрантутници на наш гръб ще отиде да посети пострадалите..?!!

    Коментиран от #20

    12:49 08.03.2026

  • 19 На мен ми се струва,

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "не може да бъде":

    че този дискомбобулатор от поне година време редовно го прилагат върху Тръмпоча.

    12:55 08.03.2026

  • 20 Да, смятам.

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Алекс":

    Всичките политикани и овалстени крадци ще го направят точно за същия евтин пи-ар като въпросния peзaнчapшаф на снимката.

    12:57 08.03.2026

  • 21 Браво на Емира!

    1 1 Отговор
    Хубава метафора: Дебела кожа и горчива плът - не сме лесна плячка.

    13:02 08.03.2026

  • 22 Демек

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Софийски селянин,":

    Демек затова горчат щото вече рядко се къпят и перат?

    13:02 08.03.2026