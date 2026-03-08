Лидерът на ОАЕ към враговете: Страната ни е красива и привлекателна, но с дебела кожа и горчива плът ВИДЕО

Президентът ОАЕ посети в петък, 6 март, пострадали от иранските удари срещу страната.
ФАКТИ публикува изказването на Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян от лечебното заведение със съдействието на Посолството на ОАЕ в София.
"Слава на Бога. Тук съм в болницата, за да посетя петима от ранените при последните събития. И петимата са цивилни: двама емирци, един индиец, един суданец и един иранец. Всички те са наша отговорност и, ако е Божията воля, ще се възстановят напълно.
Второто нещо, което бих искал да кажа, е, че в ОАЕ всичко е наред. Това е дом на много всеотдайни хора - хора, с които е чест да стоим редом в тази страна. Бих искал да благодаря на нашите въоръжени сили за жизненоважната роля, която изпълняват, и за изключителната им служба по време на тази война.
Също така благодаря и на другите институции за сигурност: Министерството на вътрешните работи, службите за сигурност и Гражданската защита.
И се извинявам на онези, които не съм споменал по име. Всички те изпълняват дълг, който носи чест на ОАЕ и на всички, които принадлежат към ОАЕ.
Друг момент, който бих искал да отбележа, е, че емирците, които живеят в тази страна, изпълниха своя дълг по начин, който носи радост и гордост – точно както винаги се е очаквало от тях. Нека Бог ги пази.
Що се отнася до жителите, които живеят сред нас – нашите гости и нашето разширено семейство – те наистина ни удостоиха с чест със своята позиция. Надяваме се да ни простят, ако по някакъв начин сме се провалили.
Намираме се във време на война и им обещавам, че ще изпълним своя дълг, защото наше задължение е да защитим народа и страната си.
Друго послание, което бих искал да отправя, е насочено към враговете на ОАЕ:
ОАЕ е привлекателна. ОАЕ е красива. ОАЕ е модел.
Но им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ.
„ОАЕ има дебела кожа и горчива плът – ние не сме лесна плячка.“
Ще изпълним своя дълг към нашата страна, нашия народ и към нашите жители, които също са част от нашето семейство.
Нека Бог пази ОАЕ, да пази неговия народ и да закриля всички, които живеят в него с достойнство и сигурност.
Обещавам на всички, че ще излезем по-силни от преди.
Без съмнение.
Нека Бог пази всички вас.“
