Кадър, който промени правилата: как крал Чарлз разчупи традицията

Кралският фотограф Крис Джаксън споделя любопитни детайли около една от най-емблематичните снимки от коронацията на крал Чарлз - кадър, който по негови думи би бил немислим по времето на кралица Елизабет Втора, пише Lifestyle.bg.
Джаксън, който повече от две десетилетия снима британското кралско семейство, разказва историята зад корицата на новата си книга Modern Majesty: The British Royal Family Today. На снимката се виждат крал Чарлз и кралица Камила на балкона на Бъкингамския дворец в деня на коронацията през май 2023 г.
Необичайното е, че монарсите са заснети в гръб от вътрешността на двореца - гледна точка, рядко използвана в официалните кралски изображения. Според Джаксън това е ясен знак за промяната в подхода на монархията към публичността и откритостта, която той наблюдава след възкачването на Чарлз.
Фотографът описва покойната кралица Елизабет като човек, излъчващ спокойствие, чувство за дълг и фин хумор. Нейният стил бил строго протоколен, а достъпът до лични моменти - строго ограничен.
С Чарлз на престола Джаксън забелязва по-голяма откритост и желание за модернизиране на образа на монархията. Той характеризира новия крал като топъл, интелектуално любопитен и с по-човешки подход към ролята си.
Снимката от коронацията, направена седем месеца след смъртта на кралица Елизабет, символизира прехода между две епохи - показва монархия, която остава вярна на традициите, но допуска повече откровеност и интимни моменти, отбелязва People.
