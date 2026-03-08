Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кадър, който промени правилата: как крал Чарлз разчупи традицията

Кадър, който промени правилата: как крал Чарлз разчупи традицията

8 Март, 2026 11:59, обновена 8 Март, 2026 12:00 929 4

  • крал чарлз-
  • традиция-
  • правила

Кадър, който никога не би бил позволен при кралица Елизабет Втора, показва новия подход на британската монархия към публичността

Кадър, който промени правилата: как крал Чарлз разчупи традицията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кралският фотограф Крис Джаксън споделя любопитни детайли около една от най-емблематичните снимки от коронацията на крал Чарлз - кадър, който по негови думи би бил немислим по времето на кралица Елизабет Втора, пише Lifestyle.bg.


Джаксън, който повече от две десетилетия снима британското кралско семейство, разказва историята зад корицата на новата си книга Modern Majesty: The British Royal Family Today. На снимката се виждат крал Чарлз и кралица Камила на балкона на Бъкингамския дворец в деня на коронацията през май 2023 г.

Необичайното е, че монарсите са заснети в гръб от вътрешността на двореца - гледна точка, рядко използвана в официалните кралски изображения. Според Джаксън това е ясен знак за промяната в подхода на монархията към публичността и откритостта, която той наблюдава след възкачването на Чарлз.

Фотографът описва покойната кралица Елизабет като човек, излъчващ спокойствие, чувство за дълг и фин хумор. Нейният стил бил строго протоколен, а достъпът до лични моменти - строго ограничен.

С Чарлз на престола Джаксън забелязва по-голяма откритост и желание за модернизиране на образа на монархията. Той характеризира новия крал като топъл, интелектуално любопитен и с по-човешки подход към ролята си.


Снимката от коронацията, направена седем месеца след смъртта на кралица Елизабет, символизира прехода между две епохи - показва монархия, която остава вярна на традициите, но допуска повече откровеност и интимни моменти, отбелязва People.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    2 0 Отговор
    У БИЕЦ ПРЕ ЛЮБО ДЕЕЦ

    12:03 08.03.2026

  • 2 ТОЗИ РЕПТИЛ

    1 1 Отговор
    Е отказал човешкото.

    12:29 08.03.2026

  • 3 2013001768

    0 0 Отговор
    Аиде и ЛЕИДИ ДЕЯНА ДА НО СЕ ОПРАВИ

    12:39 08.03.2026

  • 4 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Нито ден без информация за британската корона!

    / Евангелие от Хенри Дебелия Мръсник, гл 4:69/

    12:40 08.03.2026