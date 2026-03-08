Кадър, който промени правилата: как крал Чарлз разчупи традицията

Кралският фотограф Крис Джаксън споделя любопитни детайли около една от най-емблематичните снимки от коронацията на крал Чарлз - кадър, който по негови думи би бил немислим по времето на кралица Елизабет Втора, пише Lifestyle.bg.

View this post on Instagram A post shared by Chris Jackson (@chrisjacksongetty)



Джаксън, който повече от две десетилетия снима британското кралско семейство, разказва историята зад корицата на новата си книга Modern Majesty: The British Royal Family Today. На снимката се виждат крал Чарлз и кралица Камила на балкона на Бъкингамския дворец в деня на коронацията през май 2023 г.

Необичайното е, че монарсите са заснети в гръб от вътрешността на двореца - гледна точка, рядко използвана в официалните кралски изображения. Според Джаксън това е ясен знак за промяната в подхода на монархията към публичността и откритостта, която той наблюдава след възкачването на Чарлз.

Фотографът описва покойната кралица Елизабет като човек, излъчващ спокойствие, чувство за дълг и фин хумор. Нейният стил бил строго протоколен, а достъпът до лични моменти - строго ограничен.

С Чарлз на престола Джаксън забелязва по-голяма откритост и желание за модернизиране на образа на монархията. Той характеризира новия крал като топъл, интелектуално любопитен и с по-човешки подход към ролята си.

Снимката от коронацията, направена седем месеца след смъртта на кралица Елизабет, символизира прехода между две епохи - показва монархия, която остава вярна на традициите, но допуска повече откровеност и интимни моменти, отбелязва People.