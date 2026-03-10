Пореден протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата

Пореден протест на „Правосъдие за всеки” тази вечер пред Съдебната палата в София. Исканията на протестиращите са Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор.

Протестът се организира съвместно с младежите от сдружение „Студенти против мафията”. Той е в подкрепа на усилията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който предложи смяна на и.ф. главен прокурор. Предложението ще бъде обсъдено от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.