Пореден протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата

10 Март, 2026 07:52 587 19

  • протест-
  • борислав сарафов

Исканията на протестиращите са Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден протест на „Правосъдие за всеки” тази вечер пред Съдебната палата в София. Исканията на протестиращите са Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор.

Протестът се организира съвместно с младежите от сдружение „Студенти против мафията”. Той е в подкрепа на усилията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който предложи смяна на и.ф. главен прокурор. Предложението ще бъде обсъдено от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо

    5 3 Отговор
    Сарафа е невинен, той е Ваш !

    07:53 10.03.2026

  • 2 Българин

    7 14 Отговор
    Сарафов не е от соросоидите и за това го атакуват!

    07:54 10.03.2026

  • 3 Фен

    9 9 Отговор
    Всичкото Петрохански Пудели вие срещу Сарафов. Не ще да е толкоз лош, явно.

    07:55 10.03.2026

  • 4 мафия

    15 6 Отговор
    Цацаров , Гешев , Сарафов - за вечни времена в затвора! Всичко друго ще им е награда !!

    07:55 10.03.2026

  • 5 ЗАСПАЗЕНА МАРКА

    9 0 Отговор
    У ТЕРИТОРИЯТА ДЕБИЛИЗМА Е НА НАЙ ГОЛЕМА ВИСОТА

    07:56 10.03.2026

  • 6 ЗАПАЗЕНА МАРКА

    5 0 Отговор
    У ТЕРИТОРИЯТА ДЕБИЛИЗМА Е НА НАЙ ГОЛЕМА ВИСОТА

    07:57 10.03.2026

  • 7 Майстора

    9 4 Отговор
    Покрай тези протести, някой хора изкараха добри пари.

    Коментиран от #11

    07:58 10.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Ще сложат друг Сарафов.Изходът е да се избират пряко от народа като кметовете.Само така ще се изчисти системата.

    07:59 10.03.2026

  • 9 малко истински факти

    6 2 Отговор
    Пука му на Сарафа на бананчето ...

    07:59 10.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    9 6 Отговор
    Педофили.

    07:59 10.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Майстора":

    Гошо Боеца ми показа ведомост.Той взима 3000 евро на месец а членовете на БОЕЦ които са 38 човека взимат по 2000 евро на месец.

    08:00 10.03.2026

  • 12 малко истински факти

    8 9 Отговор
    Защото Сарафов им каза че са педофили тия от сектата , заради тази истина ли искат да го свалят от шайката Пипа и Прибира .

    08:01 10.03.2026

  • 13 Колко нагъл трябва да е човек за да се

    8 3 Отговор
    натиска там,където колегите ти и народът не те искат!Няма достойнство,нява срам,няма свян-само алчност!

    08:10 10.03.2026

  • 14 бобено-зърно

    5 1 Отговор
    Кой ли му не разрешава да си тръгне. Кой?

    08:11 10.03.2026

  • 16 Серафим боксьора

    6 0 Отговор
    Този Сарафоff няма ли сам да се махне,че да кротнат пепедилите

    08:13 10.03.2026

  • 17 Даа

    7 2 Отговор
    Човекът си седи там и не мърда... Защото има зад гърба си Шиши! Хубавото е, че му се вижда края все пак, защото след тези избори, ГЕРБ/ ДПС ще бъдат изхвърлени един път завинаги зад борда !!!

    08:15 10.03.2026

  • 18 Гост

    6 2 Отговор
    Няма да си тръгне тая мизерна мишка. пеефски пищи срещу европейската прокурора, а за деветото джудже ни стон. А деветото джудже си е живяло в осемте джуджета. Изчезвай мишок

    08:16 10.03.2026

  • 19 Нафталинка

    3 1 Отговор
    И този престъпник ли е с охрана,защото ако не е е чудно как още е жив? Ако то десетки с невероятна охрана вече са в земята

    08:30 10.03.2026

