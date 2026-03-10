Пореден протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата

Пореден протест на „Правосъдие за всеки” тази вечер пред Съдебната палата в София. Исканията на протестиращите са Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор.
Протестът се организира съвместно с младежите от сдружение „Студенти против мафията”. Той е в подкрепа на усилията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който предложи смяна на и.ф. главен прокурор. Предложението ще бъде обсъдено от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.
Оценка 3.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
07:53 10.03.2026
2 Българин
07:54 10.03.2026
3 Фен
07:55 10.03.2026
4 мафия
07:55 10.03.2026
5 ЗАСПАЗЕНА МАРКА
07:56 10.03.2026
6 ЗАПАЗЕНА МАРКА
07:57 10.03.2026
7 Майстора
Коментиран от #11
07:58 10.03.2026
8 Последния Софиянец
07:59 10.03.2026
9 малко истински факти
07:59 10.03.2026
10 Данко Харсъзина
07:59 10.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Майстора":Гошо Боеца ми показа ведомост.Той взима 3000 евро на месец а членовете на БОЕЦ които са 38 човека взимат по 2000 евро на месец.
08:00 10.03.2026
12 малко истински факти
08:01 10.03.2026
13 Колко нагъл трябва да е човек за да се
08:10 10.03.2026
14 бобено-зърно
08:11 10.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Серафим боксьора
08:13 10.03.2026
17 Даа
08:15 10.03.2026
18 Гост
08:16 10.03.2026
19 Нафталинка
08:30 10.03.2026