Мюзикълът “Клетниците” донесе първа победа на Весела Бабинова (ВИДЕО)

Страхотни имитации, танци, смях и емоционални моменти поднесе четвъртият епизод на “Като две капки вода”. Отличното представяне и на деветимата звездни участници доведе журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки до сериозни затруднения при даването на оценки, пише nova.bg

До своята първа победа се докосна Весела Бабинова. Невероятната ѝ имитацията на Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла “Клетниците” събра най-много точки от оценките на журито, менторите, останалите участници и се нареди на челна позиция след вота на зрителите в приложението NOVA PLAY. “Няма случайни неща. В тези три минути успяхте да покажете каква актриса сте. Смятам, че направихте нещо, което ще остави трайна следа в това предаване”, коментира Веселин Маринов след изпълнението на песента “I Dreamed a Dream”.

Вечерта започна с много танци на вечното диско парче “YMCA” в изпълнение на Виктор, който се превърна в пеещия полицай Виктор Уилис от Village People. Пламена се изправи пред истинско предизвикателство от Бутона на късмета с метъл бандата System of a Down и образа на вокала ѝ - Серж Танкян. Борис излезе на сцената като италианската звезда Ерос Рамацоти и представи хита “Se bastasse una Bella canzone”. Даниел Пеев-Дънди подари на всички невероятната българска песен “Заклинание” в образа на незабравимия Петър Чернев и разчувства цялата публика и съпругата му - Дора Чернева, която наблюдаваше представянето му от първия ред.

Алекс Раева облече черната рокля на Тейлър Дейн и изпълни страхотно поп хита “I’ll Be Your Shelter”. Веднага след нея Симона за първи път излезе под прожекторите в мъжки образ. Тя се превъплъти в Ричи Валанс и изпълни рок варианта на мексиканската народна песен “La Bamba”. Емилия изправи всички на крака с “Даньова мама” като народната певица проф. Бинка Добрева и получи комплименти от самата нея. Иво Димчев отново предизвика бурни аплодисменти с имитацията си на Миле Китич и сръбския турбохит “Plava Ciganko”.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Симона да бъде Илейн Пейдж, Борис да изпълни песен на Майли Сайръс, Виктор да имитира Фреди Меркюри, Дънди да се превъплъти в Бони Тейлър, Иво Димчев да сложи костюма на Елина Гаранча, Алекс Раева да влезе в света на Иво Димчев, Емилия да танцува и пее като 100 Kila и Лора Караджова, Пламена да бъде Десислава и AZIS, а победителката Весела Бабинова да се превърне в Риана. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – не пропускайте да видите на 16-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Миналата седмица в навечерието на националния празник на България – 3 март любимото шоу за имитации подари на зрителите и публиката една незабравима вечер на българската музика. Участниците се превъплътиха в емблематични български изпълнители, а победата заслужено грабна Иво Димчев в образа на легендарния Емил Димитров.

Първи на сцената тази вечер излезе победителят от първи лайв на Сезона-Слънце Виктор, на когото се падна честта да влезе в обувките на американската банда Village People. Той изпя култовото парче на групата – Y.M.C.A., превърнало се в световноизвестен диско химн. Песента е един от най-продаваните сингли на всички времена и вече над 45 години редовно се появява в музикалните класациите, включително достигна №1 в диско класациите на Billboard през 2024 г.

„Трябва да вкарам лек драйв и да се справя с нежния марш“, сподели той непосредствено преди изявата си на сцената.

„Много добре се справи с движенията. Браво, мен!“, категоричен бе Фънки.

„Движеше като пеперуда на сцената“, допълни AZIS.

Пламена разтърси сцената в образа на вокалиста на Серж Танкян от арменско-американската метъл група System Of A Down. На нея ѝ се падна да се справи с трудната задача да пресъздаде най-разпознаваемия и голям хит на бандата - Chop Suey! – песен, чиито видеоклип в You Tube официално премина границата от 1 милиард гледания през 2020 година.

„Бях разочарована от това, което ми се падна, но осъзнах, че текстът много се припокрива с част от моята житейска история. Вокално за мен ще е голямо изпитание. За първи път пея като мъж, но ще направя каквото мога. Това е изцяло далеч от мен, но ще се постарая да се справя по най-добрия начин.“

„Пламена, ти дойде в това уникално предаване тази вечер! Тази бленда и тези очи, които извади – все едно гледах System Of A Down, направи страхотен образ“, поздрави я Веселин Маринов.

„Хващай се с метъл банда! Браво! Същата беше като Серж! Метъл forever!”, категоричен бе Фънки.

„Направи изумителен образ тази вечер“, сподели мнението си Хилда.

Песента, превърнала се във „визитна картичка“ за емблематичния италиански изпълнител Ерос Рамацоти – Se bastasse una canzone, предизвика вокалните и имитаторски способности на Борис. Песента е своеобразен хуманитарен химн, а текстът изразява надеждата, че музиката може да промени света, да помогне на нуждаещите се, на децата и на тези, които страдат от самота или несправедливост.

„Усещам го близо до себе си. Засега вкарването на носовия тембър е най-трудното нещо в имитацията за мен.“

„Ти беше в свои води, в живота си я разпял по своя си начин. Чух тази вечер една кънтри версия на парчето“, коментира AZIS.

„Тази вечер аз не видях Ерос Рамацоти в твоя образ. Видях едно хубаво изпяване на песента от един певец. Но не и поведението му“, сподели впечатленията си Веселин Маринов.

Неподражаемият комедиен актьор, които успява за секунди да вдигне настроението на сцената – Даниел Пеев-Дънди е следващият участник, който смело влиза в образа на българския поп певец и композитор Петър Чернев. Той ще трябва да пресъздаде една от неговите най-известни и емблематични песни – „Заклинание“, спечелила трета награда на фестивала „Златният Орфей“ през 1975 г.

„Трябва да си изключително техничен, за да пресъздадеш песента с неговата пулсация. Ще бъда тъжен и кахърен, но не и преигран. Песента е много емоционална и няма зад какво да се скриеш. Благодарение на „Капките“ научих тази красива българска песен“, сподели Дънди.

„Доближихте се до образа на съпруга ми. Благодаря Ви. Накарахте музиката на Петър да оживее. Това е една изключителна песен. Много вълнуващо превъплъщение“, сподели впечатлението си съпругата на изпълнителя Петър Чернев, която присъства в залата по време на лайва.

„Успя да ни развълнуваш. Успя да изпееш песента много хубаво и въздействащо“, коментира Хилда.

„Актьорското ти поведение и начинът, по който си изградил образа – беше много истинско. Твоята прекрасна имитация ще накара хората да потърсят тези песни и да ги слушат отново“, допълни Веселин Маринов.

Предходният лайв отреди на Алекс Раева да се преобрази в изкусителната Тейлър Дейн, за да изпълни едно от най-запомнящите ѝ се парчета – хита I'll Be Your Shelter. Първоначално песента, написана е от прочутата текстописка Даян Уорън, е била предложена на Тина Търнър, но след като тя я отказва, Тейлър Дейн я записва и я превръща в световен хит, достигайки до четвърто място в класацията Billboard Hot 100.

„Ще се опитам да пея на нос и за първи път съм благодарна на синузита си. Най-много ме притеснява липсата на въздух във вокално отношение. Тя е много нежна в пеенето и в движенията си“, споделя Алекс.

„Бях на 8-9 си чупех главата на огледалото на това парче. Като игра тръгна едно към едно и си казах: „Край! Давам 11 точки и по едно време нещо се скъса и те изгубих! Много искам да ти дам най-високите оценки“, сподели впечатленията си AZIS.

„С тази песен се сещам за зората на демокрацията в България и тази песен все едно е направена за теб. Изпя песента чудовищно“, контрира Веселин Маринов.

Талантливото Gen Z-то в Сезона-Слънце Симона вдигна публиката на крака с танцувалното парче La Bamba. Песента, изпята в оригинал от La Bamba Ричи Валънс е крайъгълен камък в историята на рокендрола, съчетаващ мексиканския фолклор със съвременния за 50-те години звук. Това е и една от малкото изцяло испаноезични песни, влезли в класацията на Rolling Stone за „500-те най-велики песни на всички времена“.

„Гледам да не се притеснявам. Но не е лесно изобщо. Това е първият ми мъжки образ и досега не ми се е случвало. Трябва да си сваля ноктите, за да изглеждам максимално автентично. Испанският ме кефи, много настроение. Харесва ми, че песента е весела и носи готина, позитивна енергия“, разкри Симона.

„Най-трудното е жена да имитира мъж в „Капките“. Симона се представи страхотно“, коментира Веселин Маринов.

Ангелският глас на Емилия изпълни сцената и сърцата на публиката с народната песен на тракийската певица Бинка Добрева – „Даньова мама“.

„Мисля, че очакванията към мен ще бъдат високи. Отговорността ще бъде много голяма. Трябва да се справя с извивки, които може би нямам. Мога да кажа, че за мен това ще е най-трудната задача до момента в предаването. Сериозно притеснена съм, тя е от най-техничните певици. Много искам да пресъздам емоцията на песента“, споделя Емилия.

Недостижимата Бинка Добрева, която гледа на живо изпълнението на Емилия, сподели впечатленията си от изпълнението: „Предаването е уникално, защото прави открития. Това е прекрасно. Емилия, ти направи една изключителна имитация! Справи се отлично!“

„Знам всичко от този албум, а това една от най-красивите песни на планетата. Ти ми взе сърцето и ума!“, категоричен бе AZIS.

Сръбската мега звезда Миле Китич и песента Plava ciganko („Руса циганко“) ще предизвика вокалните и имитаторски умения на едно от големите открития в Сезона-Слънце на „Капките“ – Иво Димчев.

„Този начин на пеене ми е много труден, защото той навиква през цялото време. Посвещавам образа на първото си гадже.“

„Много ми хареса! Браво, Иво! Справи се много добре!“, отсече Фънки.

„Миле Китич е мой личен приятел. Той е страхотен човек. Смятам, че на Иво му беше трудно заради вибратото. Но енергията ти ме зареди“, коментира AZIS.

Последна на сцената на четвърти лайв на „Като две капки вода“ излезе Весела Бабинова, чиято задача бе да се преобрази в Ан Хатауей. Талантливата актриса развълнува силно публиката със сърцераздирателната соло балада от мюзикъла „Клетниците“ I Dreamed a Dream в образа на Ан Хатауей.

„Залъкът е голям, но ще се постарая много. Колкото и да бях подготвена за живото предаване, публика и т.н, осъзнах, че имам нужда се отпусна от очакванията си за шоуто. Песента е толкова тъжна, че се надявам, че няма да имам проблем със сълзите.“

„Искаше ми се да е по-дълго това, което направихте. Толкова бяхте добра“, сподели оценката си Фънки.

„Няма случайни неща. Смятам, че направихте нещо, което ще направи трайна следа в това предаване“, категоричен бе Веселин Маринов.