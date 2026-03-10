Изнесено заседание на КЗК с млекопроизводители в Пловдив

Комисията за защита на конкуренцията ще проведе изнесено заседание в Аграрния университет в Пловдив с участието на млекопроизводители и преработватели от цялата страна.

Заседанието е в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция провежда като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост.

Подобен формат се прилага за първи път от КЗК и има за цел да осигури възможност на широк кръг представители на бранша да представят своите наблюдения, становища и предложения, свързани с подобряването на конкурентната среда по веригата на производство и реализация на млякото и млечните продукти.