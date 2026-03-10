Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изнесено заседание на КЗК с млекопроизводители в Пловдив

Изнесено заседание на КЗК с млекопроизводители в Пловдив

10 Март, 2026 07:36 551 3

Заседанието е в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция провежда като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията ще проведе изнесено заседание в Аграрния университет в Пловдив с участието на млекопроизводители и преработватели от цялата страна.

Заседанието е в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция провежда като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост.

Подобен формат се прилага за първи път от КЗК и има за цел да осигури възможност на широк кръг представители на бранша да представят своите наблюдения, становища и предложения, свързани с подобряването на конкурентната среда по веригата на производство и реализация на млякото и млечните продукти.


  • 1 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    90 % имитиращи продукти.
    Кога ще бъдат забранени ?

    07:54 10.03.2026

  • 2 Заека

    1 0 Отговор
    Истински продукти може да се закупят от малки домашни ферми със затворен цикъл на производство.

    07:58 10.03.2026

  • 3 зоро

    2 0 Отговор
    За да си заслужат заплатите тия хрантутници да съобщават фирмите които произвеждат ментетата и имитиращите продукти и всеки ден да следят да не ги влагат в закуските на ДЕЦАТА

    08:25 10.03.2026

