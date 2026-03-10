Иран атакува рафинерии и складове за гориво в Хайфа и нанесе удари срещу централната част на Израел

Иранските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с безпилотни летателни апарати срещу рафинерии и складове за гориво в град Хайфа, Централен Израел, в отговор на "атаките срещу петролни бази в Иран", предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската новинарска агенция Тасним, съобщи БТА.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са регистрирали нов ракетен изстрел от Иран, каза тяхната пресслужба. Това е първото предупреждение за ракети от Иран от началото на деня. Ударът е бил насочен срещу централната част на Израел.
На жителите на най-гъстонаселената част на страната е било изпратено спешно предупреждение на мобилните телефони за възможността от обявяване на въздушна тревога, потвърди кореспондент на ТАСС, а по-късно съобщи, че сигнал за тревога е прозвучал в Тел Авив и околностите му. Съобщава се и за експлозии.
Иран предприе днес нови атаки срещу Израел и страните от Залива, като продължи да оказва натиск върху Близкия изток в един конфликт, който доведе до покачване на цените на петрола и шокира световните икономики, отбелязва Асошиейтед прес.
Петима проирански бойци са били убити при въздушен удар в Ирак. Рано тази сутрин в Дубай в Обединените арабски емирства и Бахрейн прозвучаха сирени за въздушна тревога. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила два дрона над богатата на петрол източна част от страната, а въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че са унищожили шест дрона.
Освен изстрелването на ракети и дронове срещу Израел и американските бази в региона, Иран атакува и енергийната инфраструктура, което, в комбинация с контрола му над Ормузкия проток, доведе до скок в цените на петрола, отбелязва АП.
