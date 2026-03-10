Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна очаква ракети "Пейтриът" благодарение на Борис Писториус
  Тема: Украйна

Украйна очаква ракети "Пейтриът" благодарение на Борис Писториус

10 Март, 2026 10:09

Германското министерство на отбраната потвърди планираната доставка на новия пакет в отговор на запитване на "Шпигел"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна може да очаква така необходимите ѝ зенитни ракети "Пейтриът" от Европа през следващите седмици, отбелязва "Шпигел", посочвайки,, че според информация, с която списанието разполага, германският министър на отбраната Борис Писториус е успял да осигури около 30 от най-новите ракети PAC-3 от няколко европейски партньора, предаде БТА.

Приблизително 35 от ракетите-прехващачи сега ще бъдат доставени на Украйна.

Германското министерство на отбраната потвърди планираната доставка на новия пакет в отговор на запитване на "Шпигел". Според министерството то е успяло да убеди европейските си партньори да доставят допълнителни ракети PAC-3, "което е близо до планираната цел". От съображения за сигурност говорителят отказа да уточни точния размер на новия пакет или кога е планирано да бъде доставен на Украйна.

На среща на поддръжници на Украйна преди Мюнхенската конференция по сигурност, Писториус направи изключително необичайно предложение, припомня "Шпигел". Той предложи на страните партньори Германия да предостави на Украйна пет ракети PAC-3 от запасите си от Бундесвера, ако другите държави доставят общо 30 допълнителни ракети. По това време няколко държави, включително Нидерландия, поеха необвързващи ангажименти за доставка на ракетите.

Инициативата на Писториус илюстрира колко отчаяно Украйна се нуждае от зенитни е ракети "Пейтриът", посочва "Шпигел". Към момента американската зенитна система се смята за горе-долу единствената защита срещу руски балистични ракети, докато украинците сега до голяма степен се борят с рояци дронове с други системи. Въпреки това, Киев остава зависим от системите "Пейтриът", доставяни от Запада, особено за защита на жизненоважни електрически подстанции и столицата.


  • 1 Владимир Путин, президент

    5 33 Отговор
    А когда смели украинци получат Тауруси ?

    Коментиран от #3, #7, #29

    10:10 10.03.2026

  • 2 Мурка

    31 2 Отговор
    Борковците не ги слушат главите

    10:11 10.03.2026

  • 3 Дони

    40 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    ЩЕ ПОЛУЧАТ ама ДРУГ ПЪТ

    10:11 10.03.2026

  • 4 Ясно!

    33 2 Отговор
    Невежите от 404 пак ше взривяват полски трактористи-> горките замеделци, уж за препитание превиват гръб на полето……

    10:14 10.03.2026

  • 5 Лешник

    3 45 Отговор
    Украйна има нова ракета ФП-9, предназначена за удари по бункерите в Москва. ФП-5 предходният вариант се доказа с унищожаването на фабриката за двигатели за Орешник.
    Очакваме заря над Кремъл.

    Коментиран от #10, #17, #19, #21

    10:15 10.03.2026

  • 7 Буханка

    3 34 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Имат си вече Фламинго. Лети далече, носи тежко, удря страшно и е много по-евтино.

    Коментиран от #11, #16, #23

    10:16 10.03.2026

  • 8 Планинар

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кадиров":

    Зеленски да не е Пилонаджия да се върти. Не съм чувал Зеленски да набива пилони и да съсипва гледката с кичозни, комплексарски изпълнения.

    Коментиран от #15

    10:17 10.03.2026

  • 9 ЦЕЛИЯ СВЯТ

    37 1 Отговор
    ВИ СТРУПАХА И ПАК ГОЛЕМО УКРОНИЩО. СМЪРТ НА БАНДЕРИЗМА.

    10:18 10.03.2026

  • 10 Добър

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лешник":

    Ник си избрал, описващ големината на мозъка ти!

    10:18 10.03.2026

  • 11 Георги

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "Буханка":

    а защо не го ползват или руската пропаганда заглушава невижданите му успехи

    10:18 10.03.2026

  • 12 БеГемот

    21 1 Отговор
    Тая война малко не я разбирам руснаците толкова ли не могат да локализират бункера на Зеленски и да му пуснат един Орешник....

    Коментиран от #18, #22, #36

    10:19 10.03.2026

  • 13 Така Така

    30 1 Отговор
    38 ракети хахаха много бре то за идин ден не може да стигнат хахаха комедия ес но най големите трагични комедианти са концентрирани в германия франция и брюксел

    10:19 10.03.2026

  • 14 А ма те

    21 1 Отговор
    прихващат ли Орешник?

    10:20 10.03.2026

  • 15 Поляк

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Планинар":

    Той не се върти той се нанизва до дъно😀

    10:20 10.03.2026

  • 16 Аха...

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Буханка":

    Зелю има на фламингото шията с човката, и тя му е забита ......

    10:20 10.03.2026

  • 17 Мурка

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лешник":

    А ПЪК ЮЖМАШ---МИШ-МАШ СИЯРТО 100КИЛА АЛТЪН СТОТИНА ДВЕСТА МИЛКИ ----АААМ трафикантите у кауша

    10:21 10.03.2026

  • 18 Зеленият клоун

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "БеГемот":

    не седи в осрайна от 4 години.

    10:21 10.03.2026

  • 19 ХА ХА ХА

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лешник":

    " унищожаването на фабриката за дви ..."
    КОЕТО СЕ ОКАЗА ФЕЙК !

    10:23 10.03.2026

  • 20 Охрайна ше получи и руски ракети

    21 2 Отговор
    Безплатно от путин 🤣🤣🤣🤣🤣

    10:23 10.03.2026

  • 21 Хохо Бохо

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лешник":

    След заловените пари и злато очаквам разчистване на сметки и самоизяждане на укронаци хунтата. Очаквам скоро нацинаркиса да бяга със заграбеното от ЕС и другите будали

    10:24 10.03.2026

  • 22 Мурка

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "БеГемот":

    просто е ----------докато агента на ГУП ЧК Е ЖИВ -ЕВРОМАИДАНА Е УМРЕЛ

    10:24 10.03.2026

  • 23 Хохо Бохо

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "Буханка":

    Ама как само им гепиха милиардите и златото в Унгария. Найс а? Ще има гладни нацинилионерчета. Хунтата се разпада и украйна отново ще е руска земя свободна от нацистки терористичен боклук

    Коментиран от #31

    10:25 10.03.2026

  • 25 Копейка

    1 18 Отговор
    Какви опорки да прилагаме като ни се смеят за руските противоракетни установки в Иран и Венецуела, че не мога да си отворя пощата.

    Коментиран от #27, #30, #40

    10:27 10.03.2026

  • 26 Украйна може са но да ми

    9 1 Отговор
    яде Го.Мн.ата.

    10:29 10.03.2026

  • 27 Затова ли Киев е

    14 1 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка":

    ледена пустиня без ток и вода?

    10:30 10.03.2026

  • 28 Зеленски бомби Путин

    1 8 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех, смех

    Коментиран от #34

    10:30 10.03.2026

  • 29 Когато ми изядат

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    го.Мната.

    10:30 10.03.2026

  • 30 мушмул

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка":

    Същите, като за Пейтриъта!

    10:31 10.03.2026

  • 31 Къде си видял

    4 13 Отговор

    До коментар #23 от "Хохо Бохо":

    Руска земя свободна? Там само крепостници живеят и не съм видял наплив от имигранти. Беднотия и средновековна изостаналост. Парите им тоалетна хартия, технологии, каквото откраднат и нещо от Китай.

    10:31 10.03.2026

  • 32 Тома

    11 2 Отговор
    В момента укровермахта е зает да прихваща ирански ракети и дронове за това е възможно тези ракети да отидат при арабите.Но най важното е кеша, бялото и златото да пристига при бати зеле

    10:31 10.03.2026

  • 33 койдазнай

    7 4 Отговор
    За година се произвеждат 100 ракети за Патриота и около 5000 Искандера.
    Рейтион смята да увеличат производството до 144 на година през 2028-ма.
    Так че ще видим.

    Коментиран от #37

    10:32 10.03.2026

  • 34 И ония в замръзналите

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски бомби Путин":

    панелки в Киев и те умряха( буквално) от смях.

    Коментиран от #45

    10:32 10.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Очаквам Маша га се събуди и изтрезнее да изрази някво безпокойство по медиите, що ли......

    10:33 10.03.2026

  • 36 Ха ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "БеГемот":

    Толкова не могат. Ако можеха щяха на първия ден.

    Но проблемът ти е друг. Зеленски не седи в бункери и ту до Купянск ходи, ту до Покровск. Зеленски може да е еврени, но не е страхлив за разлика от Шеломов в Кремълския бункер, който се криеше зат 50 метра маса, когато си правеше срещите.

    10:33 10.03.2026

  • 37 Смех

    5 9 Отговор

    До коментар #33 от "койдазнай":

    Едно Фламинго канца на покрива, където правят Искандерите. Не знам, за какво производство говориш.

    10:34 10.03.2026

  • 38 Страх в бункера

    4 10 Отговор
    Май след Иран е ред на пуcито!

    10:34 10.03.2026

  • 39 Мишел

    10 2 Отговор
    Десетки изтребители на САЩ кацат на летище София.

    Коментиран от #58

    10:36 10.03.2026

  • 40 Мурка

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка":

    ММММММДАААА-ЗАТОВА В ТЕЛ А ВИВ Е КАТО ЛЮЛИН ПО НОВА ГОДИНА

    Коментиран от #42

    10:36 10.03.2026

  • 41 Пета година СВО

    1 12 Отговор
    За година Тръмп елиминира Сирия, Венецуела, почна и Иран....

    Коментиран от #48

    10:37 10.03.2026

  • 42 Я пъ тоа

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Мурка":

    А в Техеран как е...ако го има де....

    10:38 10.03.2026

  • 43 Исторически парк

    8 1 Отговор
    Германия щяла да прати 5 ракети, а другите натювци по 1 ракета😆😅😂😂😁 заедно всички може да успеят да отблъснат частично 1 руска атака

    Коментиран от #46

    10:40 10.03.2026

  • 44 000

    2 5 Отговор
    Путин трябва да падне. В русия власта трябва да е в ръцете на хардлайнер.

    10:40 10.03.2026

  • 45 Не мисли за Киев.

    1 8 Отговор

    До коментар #34 от "И ония в замръзналите":

    Друго е да бомбят Путин......срам и унижение за сатрапа кремълски...

    10:41 10.03.2026

  • 46 Натовско оръжие

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Исторически парк":

    Бомби Путин....Русия е мишена на натовското оръжие....Едва ли ги обстрелват само с ШЕСТ ракети.

    10:43 10.03.2026

  • 47 Механик

    4 1 Отговор
    И аз още очаквам да ми купят колело.

    10:43 10.03.2026

  • 48 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пета година СВО":

    Елеминира???
    Няма промени в Сирия, Венецуела, Иран.

    Коментиран от #50, #51

    10:47 10.03.2026

  • 49 Путин...МИШЕНА на Зеленски

    1 4 Отговор
    Бомбят Русия на поразия. Не се разбира кой е агресорът сега....

    10:47 10.03.2026

  • 50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Сирия и Венецуела под нашата икономическа опека....
    Да не очакваш САЩ да са бият като Путин в Украйна...

    10:49 10.03.2026

  • 51 Иран е на РЕШЕТО

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Като за начало....

    10:50 10.03.2026

  • 52 Зеленото:

    3 1 Отговор
    Бате Боре Писториус, пари ми дай. Ракети не ям и прихващачи не пия..

    Коментиран от #53

    10:53 10.03.2026

  • 53 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Зеленото:":

    Кой дава пари в брой бре......всичко е оръжие, за трепане на пълчищата Путинови.

    10:55 10.03.2026

  • 54 Българин 681

    4 1 Отговор
    Те в поКрaйнaта и други ракети ще получат, експресна доставка, даже със скорост 10 Мах-а.
    Пак благодарение на "приятелите" си от 3aпaдa..........

    Коментиран от #55, #57

    11:08 10.03.2026

  • 55 Аааа, не така

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Българин 681":

    Путин си получава редовно Западните ракетни в Русия....
    Изстреляни от украинци.....Тех нищо не ги плаши вече.. нема махове на Кинжали,Искандери, Калибри....видяхме ги колко струват в ...Иран.

    11:16 10.03.2026

  • 56 Зеленски бомби Путин

    0 0 Отговор
    Не са знай вече кой е агресора, кой жертвата...смех, смех....

    11:19 10.03.2026

  • 58 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    От 6 часа сутринта ги чакаме, за да ги посрещнем с хляб и сол, както си му е реда!

    11:31 10.03.2026

