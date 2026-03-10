Украйна очаква ракети "Пейтриът" благодарение на Борис Писториус

Украйна може да очаква така необходимите ѝ зенитни ракети "Пейтриът" от Европа през следващите седмици, отбелязва "Шпигел", посочвайки,, че според информация, с която списанието разполага, германският министър на отбраната Борис Писториус е успял да осигури около 30 от най-новите ракети PAC-3 от няколко европейски партньора, предаде БТА.

Приблизително 35 от ракетите-прехващачи сега ще бъдат доставени на Украйна.

Германското министерство на отбраната потвърди планираната доставка на новия пакет в отговор на запитване на "Шпигел". Според министерството то е успяло да убеди европейските си партньори да доставят допълнителни ракети PAC-3, "което е близо до планираната цел". От съображения за сигурност говорителят отказа да уточни точния размер на новия пакет или кога е планирано да бъде доставен на Украйна.

На среща на поддръжници на Украйна преди Мюнхенската конференция по сигурност, Писториус направи изключително необичайно предложение, припомня "Шпигел". Той предложи на страните партньори Германия да предостави на Украйна пет ракети PAC-3 от запасите си от Бундесвера, ако другите държави доставят общо 30 допълнителни ракети. По това време няколко държави, включително Нидерландия, поеха необвързващи ангажименти за доставка на ракетите.

Инициативата на Писториус илюстрира колко отчаяно Украйна се нуждае от зенитни е ракети "Пейтриът", посочва "Шпигел". Към момента американската зенитна система се смята за горе-долу единствената защита срещу руски балистични ракети, докато украинците сега до голяма степен се борят с рояци дронове с други системи. Въпреки това, Киев остава зависим от системите "Пейтриът", доставяни от Запада, особено за защита на жизненоважни електрически подстанции и столицата.