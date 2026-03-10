Украйна очаква ракети "Пейтриът" благодарение на Борис Писториус

Украйна може да очаква така необходимите ѝ зенитни ракети "Пейтриът" от Европа през следващите седмици, отбелязва "Шпигел", посочвайки,, че според информация, с която списанието разполага, германският министър на отбраната Борис Писториус е успял да осигури около 30 от най-новите ракети PAC-3 от няколко европейски партньора, предаде БТА.
Приблизително 35 от ракетите-прехващачи сега ще бъдат доставени на Украйна.
Германското министерство на отбраната потвърди планираната доставка на новия пакет в отговор на запитване на "Шпигел". Според министерството то е успяло да убеди европейските си партньори да доставят допълнителни ракети PAC-3, "което е близо до планираната цел". От съображения за сигурност говорителят отказа да уточни точния размер на новия пакет или кога е планирано да бъде доставен на Украйна.
На среща на поддръжници на Украйна преди Мюнхенската конференция по сигурност, Писториус направи изключително необичайно предложение, припомня "Шпигел". Той предложи на страните партньори Германия да предостави на Украйна пет ракети PAC-3 от запасите си от Бундесвера, ако другите държави доставят общо 30 допълнителни ракети. По това време няколко държави, включително Нидерландия, поеха необвързващи ангажименти за доставка на ракетите.
Инициативата на Писториус илюстрира колко отчаяно Украйна се нуждае от зенитни е ракети "Пейтриът", посочва "Шпигел". Към момента американската зенитна система се смята за горе-долу единствената защита срещу руски балистични ракети, докато украинците сега до голяма степен се борят с рояци дронове с други системи. Въпреки това, Киев остава зависим от системите "Пейтриът", доставяни от Запада, особено за защита на жизненоважни електрически подстанции и столицата.
1 Владимир Путин, президент
10:10 10.03.2026
2 Мурка
10:11 10.03.2026
3 Дони
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":ЩЕ ПОЛУЧАТ ама ДРУГ ПЪТ
10:11 10.03.2026
4 Ясно!
10:14 10.03.2026
5 Лешник
Очакваме заря над Кремъл.
10:15 10.03.2026
7 Буханка
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Имат си вече Фламинго. Лети далече, носи тежко, удря страшно и е много по-евтино.
10:16 10.03.2026
8 Планинар
До коментар #6 от "Кадиров":Зеленски да не е Пилонаджия да се върти. Не съм чувал Зеленски да набива пилони и да съсипва гледката с кичозни, комплексарски изпълнения.
10:17 10.03.2026
9 ЦЕЛИЯ СВЯТ
10:18 10.03.2026
10 Добър
До коментар #5 от "Лешник":Ник си избрал, описващ големината на мозъка ти!
10:18 10.03.2026
11 Георги
До коментар #7 от "Буханка":а защо не го ползват или руската пропаганда заглушава невижданите му успехи
10:18 10.03.2026
12 БеГемот
10:19 10.03.2026
13 Така Така
10:19 10.03.2026
14 А ма те
10:20 10.03.2026
15 Поляк
До коментар #8 от "Планинар":Той не се върти той се нанизва до дъно😀
10:20 10.03.2026
16 Аха...
До коментар #7 от "Буханка":Зелю има на фламингото шията с човката, и тя му е забита ......
10:20 10.03.2026
17 Мурка
До коментар #5 от "Лешник":А ПЪК ЮЖМАШ---МИШ-МАШ СИЯРТО 100КИЛА АЛТЪН СТОТИНА ДВЕСТА МИЛКИ ----АААМ трафикантите у кауша
10:21 10.03.2026
18 Зеленият клоун
До коментар #12 от "БеГемот":не седи в осрайна от 4 години.
10:21 10.03.2026
19 ХА ХА ХА
До коментар #5 от "Лешник":" унищожаването на фабриката за дви ..."
КОЕТО СЕ ОКАЗА ФЕЙК !
10:23 10.03.2026
20 Охрайна ше получи и руски ракети
10:23 10.03.2026
21 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Лешник":След заловените пари и злато очаквам разчистване на сметки и самоизяждане на укронаци хунтата. Очаквам скоро нацинаркиса да бяга със заграбеното от ЕС и другите будали
10:24 10.03.2026
22 Мурка
До коментар #12 от "БеГемот":просто е ----------докато агента на ГУП ЧК Е ЖИВ -ЕВРОМАИДАНА Е УМРЕЛ
10:24 10.03.2026
23 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Буханка":Ама как само им гепиха милиардите и златото в Унгария. Найс а? Ще има гладни нацинилионерчета. Хунтата се разпада и украйна отново ще е руска земя свободна от нацистки терористичен боклук
Коментиран от #31
10:25 10.03.2026
25 Копейка
10:27 10.03.2026
26 Украйна може са но да ми
10:29 10.03.2026
27 Затова ли Киев е
До коментар #25 от "Копейка":ледена пустиня без ток и вода?
10:30 10.03.2026
28 Зеленски бомби Путин
10:30 10.03.2026
29 Когато ми изядат
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":го.Мната.
10:30 10.03.2026
30 мушмул
До коментар #25 от "Копейка":Същите, като за Пейтриъта!
10:31 10.03.2026
31 Къде си видял
До коментар #23 от "Хохо Бохо":Руска земя свободна? Там само крепостници живеят и не съм видял наплив от имигранти. Беднотия и средновековна изостаналост. Парите им тоалетна хартия, технологии, каквото откраднат и нещо от Китай.
10:31 10.03.2026
32 Тома
10:31 10.03.2026
33 койдазнай
Рейтион смята да увеличат производството до 144 на година през 2028-ма.
Так че ще видим.
10:32 10.03.2026
34 И ония в замръзналите
До коментар #28 от "Зеленски бомби Путин":панелки в Киев и те умряха( буквално) от смях.
10:32 10.03.2026
35 Владимир Путин, президент
10:33 10.03.2026
36 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "БеГемот":Толкова не могат. Ако можеха щяха на първия ден.
Но проблемът ти е друг. Зеленски не седи в бункери и ту до Купянск ходи, ту до Покровск. Зеленски може да е еврени, но не е страхлив за разлика от Шеломов в Кремълския бункер, който се криеше зат 50 метра маса, когато си правеше срещите.
10:33 10.03.2026
37 Смех
До коментар #33 от "койдазнай":Едно Фламинго канца на покрива, където правят Искандерите. Не знам, за какво производство говориш.
10:34 10.03.2026
38 Страх в бункера
10:34 10.03.2026
39 Мишел
10:36 10.03.2026
40 Мурка
До коментар #25 от "Копейка":ММММММДАААА-ЗАТОВА В ТЕЛ А ВИВ Е КАТО ЛЮЛИН ПО НОВА ГОДИНА
10:36 10.03.2026
41 Пета година СВО
10:37 10.03.2026
42 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Мурка":А в Техеран как е...ако го има де....
10:38 10.03.2026
43 Исторически парк
10:40 10.03.2026
44 000
10:40 10.03.2026
45 Не мисли за Киев.
До коментар #34 от "И ония в замръзналите":Друго е да бомбят Путин......срам и унижение за сатрапа кремълски...
10:41 10.03.2026
46 Натовско оръжие
До коментар #43 от "Исторически парк":Бомби Путин....Русия е мишена на натовското оръжие....Едва ли ги обстрелват само с ШЕСТ ракети.
10:43 10.03.2026
47 Механик
10:43 10.03.2026
48 Мишел
До коментар #41 от "Пета година СВО":Елеминира???
Няма промени в Сирия, Венецуела, Иран.
10:47 10.03.2026
49 Путин...МИШЕНА на Зеленски
10:47 10.03.2026
50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #48 от "Мишел":Сирия и Венецуела под нашата икономическа опека....
Да не очакваш САЩ да са бият като Путин в Украйна...
10:49 10.03.2026
51 Иран е на РЕШЕТО
До коментар #48 от "Мишел":Като за начало....
10:50 10.03.2026
52 Зеленото:
10:53 10.03.2026
53 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Зеленото:":Кой дава пари в брой бре......всичко е оръжие, за трепане на пълчищата Путинови.
10:55 10.03.2026
54 Българин 681
Пак благодарение на "приятелите" си от 3aпaдa..........
11:08 10.03.2026
55 Аааа, не така
До коментар #54 от "Българин 681":Путин си получава редовно Западните ракетни в Русия....
Изстреляни от украинци.....Тех нищо не ги плаши вече.. нема махове на Кинжали,Искандери, Калибри....видяхме ги колко струват в ...Иран.
11:16 10.03.2026
56 Зеленски бомби Путин
11:19 10.03.2026
58 Българин
До коментар #39 от "Мишел":От 6 часа сутринта ги чакаме, за да ги посрещнем с хляб и сол, както си му е реда!
11:31 10.03.2026