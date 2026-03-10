Новини
Петролният бранш увери енергийния министър, че няма спекула при ценообразуването на горивата

10 Март, 2026

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков разговаря днес с представители на Българска петролна и газова асоциация, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Обсъдени са актуалните тенденции на международните борси и отражението им върху българския пазар на горива, уточни БНТ.

„В подобна динамична среда е изключително важно държавата да разполага с навременна и надеждна информация. Очакваме от бранша яснота по отношение на поддържаните запаси, текущите поръчки и прилаганите методики за ценообразуване и отчитане, за да можем да следим процесите и да реагираме адекватно при необходимост“, заяви министърът на енергетиката.

Представителите на бизнеса информираха министър Трайков за степента на използване на наличните резерви. Той подчерта ключовото значение на всички участници по веригата, които участват във формирането на крайната цена на горивата и отбеляза очакванията към рафинерията в процеса на реализиране на допустими търговски печалби да бъде отчитан интересът на потребителите.

Петролният сектор подчерта желанието си за тясно взаимодействие с държавата с оглед осигуряване на стабилност и предвидимост на пазара и увериха министъра, че не реализират спекулативни печалби.

Страните споделиха разбирането, че усложнената международна обстановка изисква внимателно координиране на действия, които няма да предизвикат травми на пазара. В този смисъл бе заявена готовността за поддържане на активен диалог и обмен на информация.


  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Литър бензин 4 евро

    Коментиран от #6

    11:40 10.03.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    Второто име на спекулата е Пазарна икономика и пробутвания ви десетилетия Капитализъм от балкански тип.

    11:41 10.03.2026

  • 3 КАК ДА НЯМА БРЕ МУШИКИ

    6 0 Отговор
    То кризата за почна преди седмица вие започнахте да вдигате цените яко преди нея. Нали още карате със стария евтин петрол. То скъпият още не вие доставен.

    11:42 10.03.2026

  • 4 комсомолец

    4 2 Отговор
    Спекула няма , има демократично вдигане на цената с 15 цента за сега .Социализма е недостижим !

    11:43 10.03.2026

  • 5 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    .... и той отма им повярва.....ко нещо е доверието....

    Коментиран от #11

    11:45 10.03.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Лукойл трябва да избие заплатата на Специялиста.

    11:45 10.03.2026

  • 7 име

    2 0 Отговор
    Онзи трайчо, очилатия комсомолец от ГЕРБ, какво прави на масата? Пак се е уредил да лапа заплата от статуквото ли?

    11:47 10.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    :D :D :D :D :D :D
    Не бе хич няма - къ може да си помислите, че тия добри орица са надулЕ цените...
    а петрола паднал с 6 % ама те още не били разбрали, за да свалят цените :)

    11:47 10.03.2026

  • 9 Петролния бранш

    0 0 Отговор
    Вервайте ми...

    11:48 10.03.2026

  • 10 Спекула няма

    0 0 Отговор
    Има грабеж ,рекет и измама😂👋

    11:48 10.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наивник на средна възраст":

    когато доверието е добре (под)платено е взаимно :)

    11:49 10.03.2026

