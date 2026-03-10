Доналд Тръмп твърди, че войната в Иран ще приключи много скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната срещу Иран "е до голяма степен завършена", докато икономическата ѝ цена нараства, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА в прегледа на печата.

Военни самолети на САЩ и Израел започнаха вчера нови вълни от удари по цели в Иран, докато големи тълпи излязоха по улиците в Техеран в знак на подкрепа за Моджтаба Хаменей, новоназначеният върховен лидер на страната, отбелязва британското издание.

Конфликтът, който вече навлезе във втората си седмица, продължава да ескалира, с нови ирански атаки с ракети и дронове, насочени срещу Израел, американски бази в Близкия изток и енергийна инфраструктура в Персийския залив.

В Ливан Израел продължи офанзивата си срещу "Хизбула" с атаки в южната част на страната и въздушни удари срещу Бейрут, докато иранска ракета беше свалена над Турция. След като отново бе съобщено за удари с дронове в Бахрейн, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция и нейните съюзници подготвят "отбранителна" мисия в Персийския залив, за да защитят доставките на петрол.

Хиляди хора се събраха вчера на емблематичния площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран, за да се закълнат във вярност към новия върховен лидер на Иран, часове след като назначението му беше официално обявено.

Скандирайки "Смърт на Америка, смърт на Израел" и "Аллах е велик", някои развяваха ирански знамена, а други – транспаранти с портрета на аятолах Али Хаменей, бащата на новия лидер, който беше убит след 37 години на власт от израелски въздушен удар в първите минути на войната.

Доналд Тръмп казва, че войната в Иран ще приключи "много скоро", извежда в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Тръмп заяви, че войната на САЩ срещу Иран ще приключи "много скоро", за да се опита да успокои хаоса на петролните пазари, довел до най-високите цени за последните четири години и представляващ заплаха за световната икономика, отбелязва британското издание.

Говорейки от курорта си Доръл близо до Маями, американският президент описа войната, която САЩ води срещу Иран от 28 февруари, като "малка екскурзия", която е пожънала успехи "много по-рано от очакваното", но отказа да посочи кога тя ще приключи.

Вчерашните му коментари дойдоха, след като цените на петрола се повишиха с около 30% до почти 120 долара за барел в началото на търговията в Азия, което разтърси пазарите на акции и предизвика тревога за въздействието на войната върху световната икономика.

Историческият скок принуди министрите на финансите от Г-7 да проведат извънредна среща, за да обсъдят мерки за стабилизиране на енергийните пазари.

След вчерашното изявление на американския президент, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви: "Иран ще определи, кога ще приключи войната".

Говорителят на КГИР Али Мохамад Наини каза, че Революционните гварейци "няма да позволят износ на нито един барел петрол от региона" към враждебни страни и техните партньори до ново нареждане, предвид продължаващите удари на САЩ и Израел".

Тръмп отговори по-късно в социалната си мрежа "Трут Соушъл", обещавайки да удари Иран "ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото е бил ударен досега", ако "направи нещо", за да спре потока на петрол през Ормузкия проток.

Американската армия заяви вчера, че е нанесла удари по повече от 5000 цели в Иран за 10 дни война, включително бази за балистични ракети и дронове, ирански военни кораби и сгради, принадлежащи на КГИР.

Цените на петрола хвръкнаха нагоре, докато Тръмп изпраща смесени послания за това, което предстои във войната в Иран, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

С изказванията си Тръмп подхрани нестабилността. През уикенда той написа в социалните мрежи, че скокът в цените на петрола е "малка цена, която трябва да се плати" за победите на бойното поле в Иран, но снощи на пресконференция изрази различно мнение.

Тръмп заяви на пресконференцията си вчера, че САЩ предлагат застраховка на петролните танкери в Персийския залив, инициатива, обявена за първи път миналата седмица, когато той също така каза, че американските сили могат да предложат военен ескорт на корабите в региона.

Правителството на Тръмп се опита да понижи цените на петрола, като облекчи някои санкции срещу Русия. То предостави дерогация, която позволява на Индия да купува руски петрол в продължение на 30 дни, а министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че е възможно по-нататъшно облекчаване на санкциите, отбелязва "Вашингтон пост".

Доналд Тръмп търси изход от войната в Иран, но се затруднява да го очертае, извежда в заглавие френският вестник "Монд".

От Флорида американският президент похвали вече постигнатите от Вашингтон успехи в военно отношение, но не очерта ясна перспектива за изход от конфликта, оставяйки впечатлението, че импровизира, отбелязва френското издание.

САЩ все още не са приключили своята "малка екскурзия" в Иран, но това ще стане "в краткосрочен план", каза Тръмп, без да определя конкретни срокове. Той се опита да успокои американската общественост, а също и останалата част от света по повод продължаващата война, която предизвиква сериозни сътресения в търговията и енергетиката. Американският президент похвали вече постигнатите успехи във войната. Той обаче не очерта никаква ясна перспектива за изход от конфликта, оставяйки впечатлението, че импровизира в зависимост от развоя на събитията, посочва "Монд".

Надеждите за изход от кризата в краткосрочен план обаче се размиват. Американският президент отправи заплахи към иранския режим, ако той не спре да напада енергийната инфраструктура в региона. Той спомена възможността САЩ да унищожат инфраструктурата на Иран, ако това не се случи. "Ако ги атакуваме, ще отнеме много години да бъдат възстановени", каза той по-специално за съоръженията за "производство на електроенергия". Тръмп подчерта, че е изключено "да се позволи на един терористичен режим да вземе света за заложник и да се опита да спре доставките на петрол". Той стигна дотам, че се представи като защитник на целия свят, и по-специално на китайските интереси, като се ангажира да гарантира морската безопасност на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, отбелязва "Монд".

На въпроса за резервите на своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, който от началото на войната почти не се е изказвал публично, Тръмп за първи път призна за търкания помежду им. "Бих казал, че той беше малко по-различен от мен в концептуално отношение. Мисля, че може би беше по-малко ентусиазиран от идеята да се включим, но все пак беше доста ентусиазиран". Явно обаче Ванс не е бил достатъчно ентусиазиран, за да го заяви публично, отбелязва в заключение "Монд".