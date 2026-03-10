Новини
Доналд Тръмп твърди, че войната в Иран ще приключи много скоро

10 Март, 2026 11:18 993 30

Войната в Близкия изток продължава да бъде водеща тема в западния печат

Доналд Тръмп твърди, че войната в Иран ще приключи много скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната срещу Иран "е до голяма степен завършена", докато икономическата ѝ цена нараства, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА в прегледа на печата.

Военни самолети на САЩ и Израел започнаха вчера нови вълни от удари по цели в Иран, докато големи тълпи излязоха по улиците в Техеран в знак на подкрепа за Моджтаба Хаменей, новоназначеният върховен лидер на страната, отбелязва британското издание.

Конфликтът, който вече навлезе във втората си седмица, продължава да ескалира, с нови ирански атаки с ракети и дронове, насочени срещу Израел, американски бази в Близкия изток и енергийна инфраструктура в Персийския залив.

В Ливан Израел продължи офанзивата си срещу "Хизбула" с атаки в южната част на страната и въздушни удари срещу Бейрут, докато иранска ракета беше свалена над Турция. След като отново бе съобщено за удари с дронове в Бахрейн, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция и нейните съюзници подготвят "отбранителна" мисия в Персийския залив, за да защитят доставките на петрол.

Хиляди хора се събраха вчера на емблематичния площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран, за да се закълнат във вярност към новия върховен лидер на Иран, часове след като назначението му беше официално обявено.

Скандирайки "Смърт на Америка, смърт на Израел" и "Аллах е велик", някои развяваха ирански знамена, а други – транспаранти с портрета на аятолах Али Хаменей, бащата на новия лидер, който беше убит след 37 години на власт от израелски въздушен удар в първите минути на войната.

Доналд Тръмп казва, че войната в Иран ще приключи "много скоро", извежда в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Тръмп заяви, че войната на САЩ срещу Иран ще приключи "много скоро", за да се опита да успокои хаоса на петролните пазари, довел до най-високите цени за последните четири години и представляващ заплаха за световната икономика, отбелязва британското издание.

Говорейки от курорта си Доръл близо до Маями, американският президент описа войната, която САЩ води срещу Иран от 28 февруари, като "малка екскурзия", която е пожънала успехи "много по-рано от очакваното", но отказа да посочи кога тя ще приключи.

Вчерашните му коментари дойдоха, след като цените на петрола се повишиха с около 30% до почти 120 долара за барел в началото на търговията в Азия, което разтърси пазарите на акции и предизвика тревога за въздействието на войната върху световната икономика.

Историческият скок принуди министрите на финансите от Г-7 да проведат извънредна среща, за да обсъдят мерки за стабилизиране на енергийните пазари.

След вчерашното изявление на американския президент, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви: "Иран ще определи, кога ще приключи войната".

Говорителят на КГИР Али Мохамад Наини каза, че Революционните гварейци "няма да позволят износ на нито един барел петрол от региона" към враждебни страни и техните партньори до ново нареждане, предвид продължаващите удари на САЩ и Израел".

Тръмп отговори по-късно в социалната си мрежа "Трут Соушъл", обещавайки да удари Иран "ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото е бил ударен досега", ако "направи нещо", за да спре потока на петрол през Ормузкия проток.

Американската армия заяви вчера, че е нанесла удари по повече от 5000 цели в Иран за 10 дни война, включително бази за балистични ракети и дронове, ирански военни кораби и сгради, принадлежащи на КГИР.

Цените на петрола хвръкнаха нагоре, докато Тръмп изпраща смесени послания за това, което предстои във войната в Иран, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

С изказванията си Тръмп подхрани нестабилността. През уикенда той написа в социалните мрежи, че скокът в цените на петрола е "малка цена, която трябва да се плати" за победите на бойното поле в Иран, но снощи на пресконференция изрази различно мнение.

Тръмп заяви на пресконференцията си вчера, че САЩ предлагат застраховка на петролните танкери в Персийския залив, инициатива, обявена за първи път миналата седмица, когато той също така каза, че американските сили могат да предложат военен ескорт на корабите в региона.

Правителството на Тръмп се опита да понижи цените на петрола, като облекчи някои санкции срещу Русия. То предостави дерогация, която позволява на Индия да купува руски петрол в продължение на 30 дни, а министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че е възможно по-нататъшно облекчаване на санкциите, отбелязва "Вашингтон пост".

Доналд Тръмп търси изход от войната в Иран, но се затруднява да го очертае, извежда в заглавие френският вестник "Монд".

От Флорида американският президент похвали вече постигнатите от Вашингтон успехи в военно отношение, но не очерта ясна перспектива за изход от конфликта, оставяйки впечатлението, че импровизира, отбелязва френското издание.

САЩ все още не са приключили своята "малка екскурзия" в Иран, но това ще стане "в краткосрочен план", каза Тръмп, без да определя конкретни срокове. Той се опита да успокои американската общественост, а също и останалата част от света по повод продължаващата война, която предизвиква сериозни сътресения в търговията и енергетиката. Американският президент похвали вече постигнатите успехи във войната. Той обаче не очерта никаква ясна перспектива за изход от конфликта, оставяйки впечатлението, че импровизира в зависимост от развоя на събитията, посочва "Монд".

Надеждите за изход от кризата в краткосрочен план обаче се размиват. Американският президент отправи заплахи към иранския режим, ако той не спре да напада енергийната инфраструктура в региона. Той спомена възможността САЩ да унищожат инфраструктурата на Иран, ако това не се случи. "Ако ги атакуваме, ще отнеме много години да бъдат възстановени", каза той по-специално за съоръженията за "производство на електроенергия". Тръмп подчерта, че е изключено "да се позволи на един терористичен режим да вземе света за заложник и да се опита да спре доставките на петрол". Той стигна дотам, че се представи като защитник на целия свят, и по-специално на китайските интереси, като се ангажира да гарантира морската безопасност на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, отбелязва "Монд".

На въпроса за резервите на своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, който от началото на войната почти не се е изказвал публично, Тръмп за първи път призна за търкания помежду им. "Бих казал, че той беше малко по-различен от мен в концептуално отношение. Мисля, че може би беше по-малко ентусиазиран от идеята да се включим, но все пак беше доста ентусиазиран". Явно обаче Ванс не е бил достатъчно ентусиазиран, за да го заяви публично, отбелязва в заключение "Монд".


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вече

    22 3 Отговор
    хиляди американци подписват петиция,с която искат Тръмп спешно да изпрати сина си Барън да воюва в Иран.

    Коментиран от #27

    11:20 10.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    САЩ и Русия изкарват трилиони долари от повишението на горивата.Нямат изгода войната да свърши.

    11:20 10.03.2026

  • 3 Мдаааааа

    21 3 Отговор
    На снимката към предходната статията и вижте: английски полицай до плакат с текст ,, Спрете САЩ и Израел да убиват ирански деца”.

    11:21 10.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    26 4 Отговор
    Дъртия оранжев кукумицин лъже повече и от Тиквоча.

    11:21 10.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    12 1 Отговор
    Аз твърдя, че ми е твърд както преди 30 години

    11:22 10.03.2026

  • 6 Славана САЩ. Слава на Израел

    3 21 Отговор
    Спасиха човечеството от Терористичната държава която щеше да има атомни бомби след година

    Коментиран от #12, #15, #17, #19

    11:22 10.03.2026

  • 7 ка Путин Боклук

    1 16 Отговор
    Няма да приключи. Тъп опит да успокои петролната криза. Ще приключи като свършат ракетите в залива и отслаби гвардията на Иран, за да могат живилните да вземат властта

    11:22 10.03.2026

  • 8 Целият Български народ Благодари на САЩ

    3 18 Отговор
    За възпирането на злото срещо човечеството

    Амин и поклон пред САЩ

    Коментиран от #16

    11:23 10.03.2026

  • 9 койдазнай

    1 7 Отговор
    Войната срещу Иран ще свърши седмици, най-много месеци след края на СВО!

    11:23 10.03.2026

  • 10 Путин праща подкрепление на Иран

    1 14 Отговор
    2 милиона рускини ще възстановят популацията на иран
    Ще избелеят цялата нация

    11:24 10.03.2026

  • 11 Гост

    14 1 Отговор
    От самото начало го казва ама.... Все повече мисля, че това го рещават Иран, все пак Израел няма къде да се премести за разлика от самолетоносачите на САЩ.

    11:24 10.03.2026

  • 12 Създадоха си

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Славана САЩ. Слава на Израел":

    нови врагове и няма да се спасят от нов 11.09. и пак ще реват като магарета.

    11:25 10.03.2026

  • 13 име

    14 2 Отговор
    Когато Иран почнат до думкат със стотици дронове и ракети на ден, на кпаварите и ционисттие няма да им излязат сметките с отбраната и ще трябва да спрат с терористичните атаки.

    11:25 10.03.2026

  • 14 Ъъъъ

    14 1 Отговор
    "Хиляди хора се събраха вчера на емблематичния площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран...."

    След като Гардиън пише "хиляди", можете да си представите за какво иде реч....Всъщност, да се чете: над 1 милион човека бяха по улиците на Техеран....И нямаше бомби....Поне аз не видях някой да бомби каквото и да било.

    11:25 10.03.2026

  • 15 Слава Украйна Героем слава

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Славана САЩ. Слава на Израел":

    Днес Освободиха цялата Днепропетровска Област

    Пореден Национален Позор за Путин

    Коментиран от #22

    11:25 10.03.2026

  • 16 Ъъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Целият Български народ Благодари на САЩ":

    "Амин и поклон пред САЩ"

    Чини ми се, че си с гръб към САЩ и този "поклон" е напред..... 🤔

    11:28 10.03.2026

  • 17 Попиляха цял иран 90 милиона

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Славана САЩ. Слава на Израел":

    За 2 седмици
    Със най доброто Руско ПВО и ракети
    А Авиацията изобщо не я вдигнаха!! Руските изтребители стават само за парадни цели във реален бой са просто летящи боклуци

    11:28 10.03.2026

  • 18 Чичак

    9 0 Отговор
    Той и за войната в Украйна, поне 100 пъти каза, че ще я приключи за няколко дена. На 80 годишния военолюбец вече въобще не му вярвам. До момента всичките му действия вредят основно и само на Европа. Слаба Европа е чудесен подарък за останалите икономически гиганти.

    11:30 10.03.2026

  • 19 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Славана САЩ. Слава на Израел":

    САЩ и Израел не са постигнали нито една от целите на войната с Иран.

    Коментиран от #21

    11:31 10.03.2026

  • 20 ВСУ

    1 5 Отговор
    гонят москалите от Запорожие и Днепропетровск.

    Израел и САЩ мелят Иран.

    Ред е на Куба.

    Коментиран от #25

    11:32 10.03.2026

  • 21 Главната цел-

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    разбиването на иранскара военна машина, е постигната.
    До края на март имат още известна работа- остават около 1000 цели.

    След това зависи от Иран- съюзниците са готови да подкарат и инфраструктурата, ако моллите се парвят на велики!

    Коментиран от #23

    11:34 10.03.2026

  • 22 Ама

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Слава Украйна Героем слава":

    На коя игра се е случило това завземане на Днепропетровск от неонацистите?

    11:36 10.03.2026

  • 23 като миналата година ли

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Главната цел-":

    Когато твърдяха, че са унищожили ядрената им програма?

    11:37 10.03.2026

  • 24 Уточнение

    3 0 Отговор
    Всъщност няма да приключи "много скоро" - просто рижия глу пак разбърка лаи на та и си обира крушите сега !

    11:37 10.03.2026

  • 25 ВСУ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ВСУ":

    Напредват на запад, а който бандера не смогва с настъплението, отива на среща със степан.

    11:39 10.03.2026

  • 26 Да кара все така

    1 0 Отговор
    докато му го изритат с парцалите му от бялата къща.

    11:39 10.03.2026

  • 27 бай Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    Не можел защото бил висок 206 см а взимали само до 203.Иначе бил готов да отиде? Сега явно ще има нова петиция "Да подкъсим Тръмп син с 3 см. "

    11:42 10.03.2026

  • 28 ООН НЕ

    0 0 Отговор
    Газа геноцидът бил религиозно жертвоприношение? Национализмът обединява народът. Насилието води до вина, до кръв по ръцете на всички. Така е политическият елит, ако всички са мръсни всички ще са единни, предателят ще е чистият. САЩ убива много индианци, не е въпрос на религия, първо е въпрос на чувство за безнаказаност. Кой е над тях в този свят, а дори те владеят световните институции. Ракетите на Северна Корея не плашат САЩ, те служат на САЩ, и Путин служи на САЩ. Ако има мир и демокрация, САЩ как ще изнудват другите държави да са като техни колонии? Как ще слушка Япония, Южна Корея, НАТО страните? Същият американо-ангЛийско-евреЙски елит налага мултикултуролизъм за прогресивните общества и спира мултикултуролизма и либерализма за изостаналите държави, за да няма народно обединение и народен прогрес - което да разбие колониалната скрита диктатура. И САЩ да одобрява всяко правителство и застой в света. САЩ дават 5-трилиона за войната в Афганистан и Ирак, сега колкото 10-трилиона. За Иран ще им трябват 20-трилионя. Как би се развил изостаналият свят с толкова пари и енергетиката на светът. Но целта им е - ТЕ ДА СИ УСВОЯТ ТЕЗИ ПАРИ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ И КАПИТАЛИСТИ ДА СПЕСТЯВАТ В АМЕРИКАНСКИ ОБЛИГАЦИИ - ТОЕСТ ДА ПЛАТЯТ ДЪЛГЪТ, а от мир и прогрес на другите те най-малко имат нужда, дори правят обратното - това им е изгодно. Китай инвестирали почти трилион долара в Африка. Африка е изостанали с хиляди години, но развитите се правят на слепи. Кафе и банани,

    11:45 10.03.2026

  • 29 Гориил

    2 0 Отговор
    Тази война ще приключи, ако Москва я позволи. Вчера Тръмп се обади на Путин, за да моли за спасение и милост.Путин отговори: „Доналд, ти знаеш какво трябва да се направи.“

    11:45 10.03.2026

  • 30 ООН НЕ 2

    1 0 Отговор
    Газа геноцидът бил религиозно жертвоприношение? Национализмът обединява народът. Насилието води до вина, до кръв по ръцете на всички. Така е политическият елит, ако всички са мръсни всички ще са единни, предателят ще е чистият. САЩ убива много индианци, не е въпрос на религия, първо е въпрос на чувство за безнаказаност. Кой е над тях в този свят, а дори те владеят световните институции. Насилието прави гледащите да станат съучастници, като средновековно площадно екзекутиране. Така светът стана съучастник в екзекуцията на Газа. Мълчанието те прави съучастник, съмишленик, бандит, приемащ и всичката мръсотия от там нататък. САЩ дават 5-трилиона за войната в Афганистан и Ирак, сега колкото 10-трилиона. За Иран ще им трябват 20-трилионя. Как би се развил изостаналият свят с толкова пари и енергетиката на светът. Но целта им е - ТЕ ДА СИ УСВОЯТ ТЕЗИ ПАРИ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ И КАПИТАЛИСТИ ДА СПЕСТЯВАТ В АМЕРИКАНСКИ ОБЛИГАЦИИ - ТОЕСТ ДА ПЛАТЯТ ДЪЛГЪТ, а от мир и прогрес на другите те най-малко имат нужда, дори правят обратното - това им е изгодно. Китай инвестирали почти трилион долара в Африка. Африка е изостанали с хиляди години, но развитите се правят на слепи. Кафе и банани, се отглеждат по примитивен начин, за да не им спадне цената, и това е умишлено. Африка може да храни светът изобилно, стига от това да има само полза Уолстрийт. НО НЯМА, а точно обратно е.

    11:47 10.03.2026

