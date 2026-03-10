Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турция разположи система „Пейтриът" близо до радарна база на НАТО

10 Март, 2026 10:35

Мярката цели засилване на противовъздушната отбрана на фона на ракетни заплахи от Иран

Снимка: БГНЕС
Турция е разположила американска система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в югоизточната част на страната, близо до радарна база на НАТО, съобщи Ройтерс. Стъпката е част от усилията на алианса за укрепване на противоракетната защита на фона на опасения от ракетни заплахи, свързани с Иран, предава News.bg.

Системата е разположена в провинция Малатия, където се намира радарната база на НАТО „Кюреджик“. Съоръжението предоставя ключова информация за алианса и е помогнало за откриването на две ирански балистични ракети, насочени към турска територия през последната седмица.

От своя страна Иран заяви, че не е във война със страните от региона и отрече да е насочвал удари срещу съседна Турция. В отговор Анкара предупреди Техеран да не изстрелва повече ракети към турска територия. Президентите на двете държави са обсъдили ситуацията на 9 март.

Разполагането на системата „Пейтриът“ идва и на фона на информации, че Съединени американски щати обмислят преразпределение на военните си ресурси, включително противоракетни комплекси „Пейтриът“, които в момента са базирани в Южна Корея. Засега не е ясно откъде точно е преместена системата, разположена в Турция.

Макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО, страната все още няма напълно развита собствена противовъздушна отбрана. Затова тя разчита на системите на алианса, разположени в източната част на Средиземно море. В момента в страната е разположена и една система „Пейтриът“, предоставена от Испания като част от отбранителните усилия на НАТО.

На 4 март противовъздушната отбрана на алианса прехвана балистична ракета, засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Тогава иранските въоръжени сили отрекоха да са изстрелвали ракети към турска територия и заявиха, че уважават суверенитета на Турция.


  • 1 Само питам

    4 2 Отговор
    А ние каква ще разположим покрай летище София,АЕЦ,Козлодуй,Лукойл Бургас и т.н....

    10:38 10.03.2026

  • 2 каПутлерчетаааа

    1 4 Отговор
    Турците казват че е Иран, ама не... Израел били. Смятате ли че балестична ракета може да се унищожи ако не и знаеш траекторията??? А от там и от къде е изстреляна дори. Колко изгладнял трол трябва да ди за да ди толкова слабоумен, че да вярваш в думите ма чалмосани терористи. Само щото Путин целува Корана ли бе? Идва Велик Ден. С кви очи ше седнете ма трепезата на християнските си родители?

    10:41 10.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Както винаги подлото моше Ердоган тъче на минимум два стана.

    Коментиран от #4

    10:44 10.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    2 2 Отговор
    Иран разруши 5 радара на САЩ в Близкия Изток, между които радара на пети американски флот с обсег 3000 морски мили.
    Пейтриът са безполезнали при хиперзвукови ракети.

    10:53 10.03.2026

  • 6 Oня с коня

    2 2 Отговор
    Защо Турция разполага "Патриот",а не прословутите С-400 които закупи от Русия и което й струваше елиминирането от Програмата при производството на Ф-35?А възможно ли е Иран да се кълне в Аллаха че не изстрелва Ракети срещу Турция,но същевременно дискретно да е наредил на Хизбула да удари така важната Радарна База на НАТО в Турция?

    10:55 10.03.2026

  • 7 Търновец

    1 1 Отговор
    Тази радарна база в Турция заедно с аналогични радарни бази в Румъния и Азербайджан шпионират Иран в полза на Израел а ПАС 3 Patriot е на изчерпване в страните в които има Американски бази и Турските запаси не са безгранични. За момента производителят в САЩ не може да осигури нови ракети. А преди дни Иран изстреля 4 противокорабни ракети всяка за 4 милиона долара срещу самолетоносача Линсолн за 6 милиарда долара и той избяга на 1000 км. Тръмп прати още 2 самолетоносача но тяхната авиация се нуждае от самолети цистерни защото трите самолетоносача държат далечно разстояние до Иран и така рано или късно САЩ ще използуват цистерните е София а ние имаме ли ПВО за защита от Ирански ракети?

    Коментиран от #9, #10

    10:58 10.03.2026

  • 8 Байрактар"70

    1 1 Отговор
    Пълна некомпетентност! Това не са пейтриът! Господа, осведомете се по-ефективно, в Турция пейтриът ги няма.

    11:09 10.03.2026

  • 9 вЕрно ли са 1000 км

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    Я пак виж къде е залива на ма Оман. Ей така... Да не вЕрваш сляпо на това което казва ТАСС като цитира чалмосани терористи.
    Проверявайте си информацията. Тука никой няма да излъжете.

    11:11 10.03.2026

  • 10 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    Задаваш абсурден въпрос дали имаме ПВО срещу евентуални Ирански Ракети към наша Територия- Турция която е Втора по сил Армия в НАТО няма,че ние ли?А трябва ли ни такова Скъпо ПВО,след като НАТО и а грижата да ни пази така,както пази и Турция- добре е да обърнеш внимание на факта в Статията че Не Турция,а НАТО сваля Иранските Ракети!

    Коментиран от #12

    11:12 10.03.2026

  • 11 Слава Украйна

    1 1 Отговор
    Благодарение на нея кумонизмът по света умира всеки ден
    Под натискът на САЩ

    11:13 10.03.2026

  • 12 Не вдяваш ли

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    Че натъртването, че НАТО сваля ракетите има за цел да внуши, че НАТО е въвлечен в конфликта, а не, че само САЩ и Израел. Това с ракетите срещу Турция има за цел точно въвличането на НАТО. Всеки с две мозъчни клетки може да разбере в чик интерес е това.

    Коментиран от #15

    11:21 10.03.2026

  • 13 Само питам

    0 1 Отговор
    Аве защо не разположи новите С-400 ?
    Ми защото чеп за зеле не става от тях

    Коментиран от #14

    11:25 10.03.2026

  • 14 Защото си неумен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    А моше Еpпaткан е още по-неумен и зависим, и под натиск от тръмпочите се отказа от тези установки и ги върна на РФ.

    11:35 10.03.2026

  • 15 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не вдяваш ли":

    Преди дни Иранската гвардия изстреля 4 антикорабни ракети по самолетоносача Линсолн и корабът избяга на 1000 км, Бай Дончо прати още 2 самолетоносача единият в Червено другият в Средиземно морета с общо над 200 корабни самолета но за да летят над Иран те се нуждаят от презареждане във въздуха и ето тук идват разположените в София летящи цистерни - страховете ми са че Иран няма безкрайно да търпи да бъде бомбардиран и може да прати към България ракети към летището и към Американските бази. А производителя на Patriot e затрупан с поръчки и според медии вече не отговаря на нови заявки. И ние какво правим?

    11:37 10.03.2026

