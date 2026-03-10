Турция разположи система „Пейтриът“ близо до радарна база на НАТО

Турция е разположила американска система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в югоизточната част на страната, близо до радарна база на НАТО, съобщи Ройтерс. Стъпката е част от усилията на алианса за укрепване на противоракетната защита на фона на опасения от ракетни заплахи, свързани с Иран, предава News.bg.
Системата е разположена в провинция Малатия, където се намира радарната база на НАТО „Кюреджик“. Съоръжението предоставя ключова информация за алианса и е помогнало за откриването на две ирански балистични ракети, насочени към турска територия през последната седмица.
От своя страна Иран заяви, че не е във война със страните от региона и отрече да е насочвал удари срещу съседна Турция. В отговор Анкара предупреди Техеран да не изстрелва повече ракети към турска територия. Президентите на двете държави са обсъдили ситуацията на 9 март.
Разполагането на системата „Пейтриът“ идва и на фона на информации, че Съединени американски щати обмислят преразпределение на военните си ресурси, включително противоракетни комплекси „Пейтриът“, които в момента са базирани в Южна Корея. Засега не е ясно откъде точно е преместена системата, разположена в Турция.
Макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО, страната все още няма напълно развита собствена противовъздушна отбрана. Затова тя разчита на системите на алианса, разположени в източната част на Средиземно море. В момента в страната е разположена и една система „Пейтриът“, предоставена от Испания като част от отбранителните усилия на НАТО.
На 4 март противовъздушната отбрана на алианса прехвана балистична ракета, засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия.
Тогава иранските въоръжени сили отрекоха да са изстрелвали ракети към турска територия и заявиха, че уважават суверенитета на Турция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
10:38 10.03.2026
2 каПутлерчетаааа
10:41 10.03.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
10:44 10.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мишел
Пейтриът са безполезнали при хиперзвукови ракети.
10:53 10.03.2026
6 Oня с коня
10:55 10.03.2026
7 Търновец
Коментиран от #9, #10
10:58 10.03.2026
8 Байрактар"70
11:09 10.03.2026
9 вЕрно ли са 1000 км
До коментар #7 от "Търновец":Я пак виж къде е залива на ма Оман. Ей така... Да не вЕрваш сляпо на това което казва ТАСС като цитира чалмосани терористи.
Проверявайте си информацията. Тука никой няма да излъжете.
11:11 10.03.2026
10 Оня с коня
До коментар #7 от "Търновец":Задаваш абсурден въпрос дали имаме ПВО срещу евентуални Ирански Ракети към наша Територия- Турция която е Втора по сил Армия в НАТО няма,че ние ли?А трябва ли ни такова Скъпо ПВО,след като НАТО и а грижата да ни пази така,както пази и Турция- добре е да обърнеш внимание на факта в Статията че Не Турция,а НАТО сваля Иранските Ракети!
Коментиран от #12
11:12 10.03.2026
11 Слава Украйна
Под натискът на САЩ
11:13 10.03.2026
12 Не вдяваш ли
До коментар #10 от "Оня с коня":Че натъртването, че НАТО сваля ракетите има за цел да внуши, че НАТО е въвлечен в конфликта, а не, че само САЩ и Израел. Това с ракетите срещу Турция има за цел точно въвличането на НАТО. Всеки с две мозъчни клетки може да разбере в чик интерес е това.
Коментиран от #15
11:21 10.03.2026
13 Само питам
Ми защото чеп за зеле не става от тях
Коментиран от #14
11:25 10.03.2026
14 Защото си неумен
До коментар #13 от "Само питам":А моше Еpпaткан е още по-неумен и зависим, и под натиск от тръмпочите се отказа от тези установки и ги върна на РФ.
11:35 10.03.2026
15 Търновец
До коментар #12 от "Не вдяваш ли":Преди дни Иранската гвардия изстреля 4 антикорабни ракети по самолетоносача Линсолн и корабът избяга на 1000 км, Бай Дончо прати още 2 самолетоносача единият в Червено другият в Средиземно морета с общо над 200 корабни самолета но за да летят над Иран те се нуждаят от презареждане във въздуха и ето тук идват разположените в София летящи цистерни - страховете ми са че Иран няма безкрайно да търпи да бъде бомбардиран и може да прати към България ракети към летището и към Американските бази. А производителя на Patriot e затрупан с поръчки и според медии вече не отговаря на нови заявки. И ние какво правим?
11:37 10.03.2026