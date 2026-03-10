Турция разположи система „Пейтриът“ близо до радарна база на НАТО

Турция е разположила американска система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в югоизточната част на страната, близо до радарна база на НАТО, съобщи Ройтерс. Стъпката е част от усилията на алианса за укрепване на противоракетната защита на фона на опасения от ракетни заплахи, свързани с Иран, предава News.bg.

Системата е разположена в провинция Малатия, където се намира радарната база на НАТО „Кюреджик“. Съоръжението предоставя ключова информация за алианса и е помогнало за откриването на две ирански балистични ракети, насочени към турска територия през последната седмица.

От своя страна Иран заяви, че не е във война със страните от региона и отрече да е насочвал удари срещу съседна Турция. В отговор Анкара предупреди Техеран да не изстрелва повече ракети към турска територия. Президентите на двете държави са обсъдили ситуацията на 9 март.

Разполагането на системата „Пейтриът“ идва и на фона на информации, че Съединени американски щати обмислят преразпределение на военните си ресурси, включително противоракетни комплекси „Пейтриът“, които в момента са базирани в Южна Корея. Засега не е ясно откъде точно е преместена системата, разположена в Турция.

Макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО, страната все още няма напълно развита собствена противовъздушна отбрана. Затова тя разчита на системите на алианса, разположени в източната част на Средиземно море. В момента в страната е разположена и една система „Пейтриът“, предоставена от Испания като част от отбранителните усилия на НАТО.

На 4 март противовъздушната отбрана на алианса прехвана балистична ракета, засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Тогава иранските въоръжени сили отрекоха да са изстрелвали ракети към турска територия и заявиха, че уважават суверенитета на Турция.