Диого Жота ще играе отново за националния отбор на Португалия според журналиста Едгар Валеро Бероспе от мексиканския вестник El Heraldo. Но той явно е забравил, че бившият футболист на Ливърпул почина в катастрофа преди 8 месеца.

Мексико и Португалия ще играят контрола на 28 март на стадион „Ацтека“ като част от подготовката за Мондиал 2026.

В статия той пише, че Жота ще се завърне в игра поради контузията на Кристиано Роналдо.

„Португалската футболна федерация намекна, че Роберто Мартинес ще се възползва от отсъствието на Кристиано Роналдо, за да тества Гонсало Рамос и да обмисли завръщането на Диого Жота, който е под наблюдение след физически проблеми. Той също така планира да извика нападателя на Толука Паулиньо“, пише мексиканският журналист, който явно живее в друго измерение.