Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голям гаф на журналист: Диого Жота се завръща за Португалия

Голям гаф на журналист: Диого Жота се завръща за Португалия

10 Март, 2026 11:28 408 0

  • диого жота-
  • португалия-
  • футбол-
  • журналист

Явно е забравил, че бившият футболист на Ливърпул почина в катастрофа преди 8 месеца

Голям гаф на журналист: Диого Жота се завръща за Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Диого Жота ще играе отново за националния отбор на Португалия според журналиста Едгар Валеро Бероспе от мексиканския вестник El Heraldo. Но той явно е забравил, че бившият футболист на Ливърпул почина в катастрофа преди 8 месеца.

Мексико и Португалия ще играят контрола на 28 март на стадион „Ацтека“ като част от подготовката за Мондиал 2026.

В статия той пише, че Жота ще се завърне в игра поради контузията на Кристиано Роналдо.

„Португалската футболна федерация намекна, че Роберто Мартинес ще се възползва от отсъствието на Кристиано Роналдо, за да тества Гонсало Рамос и да обмисли завръщането на Диого Жота, който е под наблюдение след физически проблеми. Той също така планира да извика нападателя на Толука Паулиньо“, пише мексиканският журналист, който явно живее в друго измерение.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове