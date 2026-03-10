Хърватия възстанови задължителната военна служба: първите 800 наборници започнаха обучение

Първите 800 новобранци започнаха двумесечно основно военно обучение в казармите в Книн, Слуни и Пожега, след като Хърватия възстанови задължителната военна служба, съобщава изданието Balkan Insight, цитиранo от News.bg.

Казармената система бе премахната през 2007 г. и сега се връща след почти две десетилетия. Около 4000 наборници ще бъдат призовавани ежегодно, разделени в пет групи, за обучение в Хърватските въоръжени сили (OSRH).

Първите новобранци бяха посрещнати на 9 март на военния полигон „Евген Кватерник“ близо до Слуни от вицепремиера и министър на отбраната Иван Анушич и началника на Генералния щаб на OSRH генерал-лейтенант Тихомир Кундид.

„Започваме един голям проект, подготвян от година и половина“, подчерта министър Анушич, като добави, че се надява някои от новобранците да продължат кариера в армията след завършване на обучението.

Всяка година младите мъже, навършили 18 години, ще бъдат вписвани във военни регистри в регионалните служби за отбрана. През 2025 г. са призовани мъжете, родени през 2007 г. Някои новобранци на възраст 19-30 години също могат да бъдат призовани или да се включат доброволно. Жените не подлежат на задължителна служба, но могат да се явят доброволно за обучение.

От първите 800 наборници, 446 са доброволци, включително 82 жени, докато 354 изпълняват задължителна служба. Само 10 са декларирали отказ по съвест и вместо военно обучение ще преминат гражданска служба с продължителност три или четири месеца.

Обучението започва след медицински прегледи и обхваща основни военни умения - от боравене с лични оръжия и използване на модерно оборудване, включително дронове, до първа помощ и основи на самозащита. Новобранците ще изучават също ключови операции по време на Хърватската война за независимост (1991-1995).

Нетното месечно възнаграждение на новобранците е около 1100 евро, като точната сума зависи от данъчните облекчения и местните данъчни ставки. Разходите за транспорт и отпуск също се покриват. След завършване на обучението новобранците могат да кандидатстват за активна служба и професионална военна кариера.

Годишните разходи за основното военно обучение се оценяват на около 23,7 милиона евро.