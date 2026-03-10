Новини
Свят »
Хърватия »
Хърватия възстанови задължителната военна служба: първите 800 наборници започнаха обучение

Хърватия възстанови задължителната военна служба: първите 800 наборници започнаха обучение

10 Март, 2026 11:34 411 5

  • хърватия-
  • военна служба-
  • наборници-
  • обучение

След почти 20 години пауза младите мъже преминават двумесечен курс в хърватските въоръжени сили

Хърватия възстанови задължителната военна служба: първите 800 наборници започнаха обучение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първите 800 новобранци започнаха двумесечно основно военно обучение в казармите в Книн, Слуни и Пожега, след като Хърватия възстанови задължителната военна служба, съобщава изданието Balkan Insight, цитиранo от News.bg.

Казармената система бе премахната през 2007 г. и сега се връща след почти две десетилетия. Около 4000 наборници ще бъдат призовавани ежегодно, разделени в пет групи, за обучение в Хърватските въоръжени сили (OSRH).

Първите новобранци бяха посрещнати на 9 март на военния полигон „Евген Кватерник“ близо до Слуни от вицепремиера и министър на отбраната Иван Анушич и началника на Генералния щаб на OSRH генерал-лейтенант Тихомир Кундид.

„Започваме един голям проект, подготвян от година и половина“, подчерта министър Анушич, като добави, че се надява някои от новобранците да продължат кариера в армията след завършване на обучението.

Всяка година младите мъже, навършили 18 години, ще бъдат вписвани във военни регистри в регионалните служби за отбрана. През 2025 г. са призовани мъжете, родени през 2007 г. Някои новобранци на възраст 19-30 години също могат да бъдат призовани или да се включат доброволно. Жените не подлежат на задължителна служба, но могат да се явят доброволно за обучение.

От първите 800 наборници, 446 са доброволци, включително 82 жени, докато 354 изпълняват задължителна служба. Само 10 са декларирали отказ по съвест и вместо военно обучение ще преминат гражданска служба с продължителност три или четири месеца.

Обучението започва след медицински прегледи и обхваща основни военни умения - от боравене с лични оръжия и използване на модерно оборудване, включително дронове, до първа помощ и основи на самозащита. Новобранците ще изучават също ключови операции по време на Хърватската война за независимост (1991-1995).

Нетното месечно възнаграждение на новобранците е около 1100 евро, като точната сума зависи от данъчните облекчения и местните данъчни ставки. Разходите за транспорт и отпуск също се покриват. След завършване на обучението новобранците могат да кандидатстват за активна служба и професионална военна кариера.

Годишните разходи за основното военно обучение се оценяват на около 23,7 милиона евро.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор
    Е, що?
    Нали НАТО щеше да ги пази???
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #4, #5

    11:36 10.03.2026

  • 2 честен ционист

    0 2 Отговор
    Само да изберете Румбата, първата му работа ще е, да ви разпрати повестките и привика по Военните окръжия за близка среща с хирурга.

    11:43 10.03.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тук освен от Столипиново да намерят младежи. Навсякъде са само баби и дядовци.

    11:43 10.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Е що? Армиите от холограми ли са при Вас?

    11:45 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания