Без руски петрол! ЕК мисли как да ускори ремонта на нефтопровода "Дружба"

Европейската комисия проучва начини за подкрепа на възобновяването на доставките по нефтопровода "Дружба", включително потенциална финансова помощ, съобщава "Ройтерс".

"Мога да потвърдя, че Комисията проучва варианти за подкрепа на възобновяването на доставките на петрол, включително евентуална финансова подкрепа", заяви говорител на ЕС на ежедневен брифинг, без да предоставя допълнителни подробности.

Още новини от Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще проведе среща със словашкия министър-председател Роберт Фицо, на която ще бъде обсъден нефтопроводът "Дружба", посочи още говорителят и добави, че все още не е ясно кога ще се проведе разговорът.

Преносът на руски петрол през "Дружба" към Унгария и Словакия през Украйна са спрени от края на януари, когато Киев заяви, че петролопроводът е сериозно повреден от пожар след руска атака.

Унгария и Словакия - единствените страни от Европейския съюз, които все още внасят руски петрол, обвиниха Украйна, че умишлено забавя възобновяването на петролните доставки по политически причини. Киев пък твърди, че петролопроводът не може да бъде ремонтиран бързо.