Без руски петрол! ЕК мисли как да ускори ремонта на нефтопровода "Дружба"
  Тема: Украйна

6 Март, 2026 15:23 617 24

  • петрол-
  • украйна-
  • петролопровод дружба-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • европейска комисия

Преносът на руски петрол през "Дружба" към Унгария и Словакия през Украйна са спрени от края на януари, когато Киев заяви, че петролопроводът е сериозно повреден от пожар след руска атака

Без руски петрол! ЕК мисли как да ускори ремонта на нефтопровода "Дружба" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейската комисия проучва начини за подкрепа на възобновяването на доставките по нефтопровода "Дружба", включително потенциална финансова помощ, съобщава "Ройтерс".

"Мога да потвърдя, че Комисията проучва варианти за подкрепа на възобновяването на доставките на петрол, включително евентуална финансова подкрепа", заяви говорител на ЕС на ежедневен брифинг, без да предоставя допълнителни подробности.

Още новини от Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще проведе среща със словашкия министър-председател Роберт Фицо, на която ще бъде обсъден нефтопроводът "Дружба", посочи още говорителят и добави, че все още не е ясно кога ще се проведе разговорът.

Преносът на руски петрол през "Дружба" към Унгария и Словакия през Украйна са спрени от края на януари, когато Киев заяви, че петролопроводът е сериозно повреден от пожар след руска атака.

Унгария и Словакия - единствените страни от Европейския съюз, които все още внасят руски петрол, обвиниха Украйна, че умишлено забавя възобновяването на петролните доставки по политически причини. Киев пък твърди, че петролопроводът не може да бъде ремонтиран бързо.


  • 1 Урусл Лайненов

    11 5 Отговор
    Само да посмее Путин да затегне кранчето. Вчера така рече. Ще яде шамари

    Коментиран от #12

    15:25 06.03.2026

  • 2 УАУ

    20 2 Отговор
    Как ловко се избягва факта, че Орбан доказа със сателитни снимки, че повреда НЯМА.
    А зеления фашист даже заплаши Унгарския премиер с армията си ...
    ЕС е АБСОЛЮТНО двулична организация, която има само един път - РАЗПАД.

    15:26 06.03.2026

  • 3 Бреееее,

    12 3 Отговор
    Че майсторски фейк ама, сладури!

    15:26 06.03.2026

  • 4 Аааа

    15 0 Отговор
    Чичо каза за ЕС не, Индия и Китай чакт

    15:27 06.03.2026

  • 5 Хмм

    14 0 Отговор
    станаха за смях, без руски петрол, а сега какво щели да финансират доставките на руски петрол, по време на кризата в Европа, през 70-те години на миналия век, когатоарабите са спрели доставките на перол, нямало бензин дори за ликейките, а при нас никаква криза, защото сме били на руски нефт

    15:28 06.03.2026

  • 6 Вие си противоречите

    14 0 Отговор
    След като искате да се откажете от руския петрол защо бързате да ускорите ремонта по тръбопровода.
    Аз съм против и като розово пони съм съгласен да плащам и 5 евро за литър бензин но на Путин да му е зле А на мене да ми влиза все по-дълбоко защото изпитвам удоволствие.

    Коментиран от #14

    15:29 06.03.2026

  • 7 дезанчуфар

    7 0 Отговор
    Докле МИСЛИ" , ще помислят да затворят крана.

    15:29 06.03.2026

  • 8 Кое

    7 0 Отговор
    по напред да оправят... Изпокараха се с цял свят. Че и с американците.
    Светът не работи така...

    15:29 06.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смешник

    13 0 Отговор
    Петролопровода го повредиха самите укронацисти Няма как Русия да поврежда собствената си инфраструктура от която печели

    Коментиран от #19

    15:30 06.03.2026

  • 11 жик так

    12 1 Отговор
    Бе и танкерите от сенчестия флот ще приемете като видите зора .

    15:30 06.03.2026

  • 12 Глупости

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Урусл Лайненов":

    Путин е бита карта, а и няма нищо общо в случая. ЕК ще замаже очите на Орбан, за да подпише транша 90 милиарда евро за Украйна.

    Коментиран от #16

    15:30 06.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    В Кремъл има едно килимче, урцуля, кая, коалицията на жилаещите и ганю пълзешком в индианска нишка с изплезени езици за ужаст на президент синоптиков и цялата жълтопаветна п......а в Бг-то

    15:31 06.03.2026

  • 14 Не си противоречат

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Вие си противоречите":

    а на теб ти е трудно да схванеш каква е схемата. ЕК ще замаже очите на Орбан, за да подпише транша 90 милиарда евро за Украйна.

    Коментиран от #20

    15:31 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Урусл Лайненов

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Глупости":

    Фантазиите са без пари

    Коментиран от #22

    15:32 06.03.2026

  • 17 Ауу

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Инчxyй":

    Ти си по-голяма

    15:32 06.03.2026

  • 18 Украйна се включва във войната в

    1 6 Отговор
    Близкия изток с безценно ноу-хау. Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.

    Коментиран от #21

    15:32 06.03.2026

  • 19 Нищо му няма на

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Смешник":

    петролопровода. Когато Орбан подпише заема от 90млд, тогава Унгария и Словакия ще получат нефт по него.

    Коментиран от #23

    15:34 06.03.2026

  • 20 Вашето мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не си противоречат":

    Ще замаже, ама друг път. Вчера терориста зеленски го заплаши пред цял свят, докато урцуля го гледаше с влажен поглед. Бандеровците ще изпукат гладни, но пари повече няма да видят.

    15:34 06.03.2026

  • 21 Вашето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна се включва във войната в":

    Бандерите загубиха държавата си от толкова можене, к...елеш.

    15:36 06.03.2026

  • 22 Кой получава нефт

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Урусл Лайненов":

    по петролопровода Дружба. 2 държави - Унгария и Словакия. Четете повече, за да не ви лъжат по пенсионерските клубове :))))

    15:36 06.03.2026

  • 23 Урусл Лайненов

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо му няма на":

    И аз като си фантазирам, всичко ми се подрежда

    15:36 06.03.2026

  • 24 Здравият

    0 0 Отговор
    разум ги е напуснал. Ойро колхозът трябва да бъде разпуснат час по-скоро. Глупавото му законодателство да бъде отменено изцяло. От там насетне всеки да си преценя сам. Ще купува ли, няма ли да купува... От къде ще купува и от къде няма да купува. Ще слага ли зелени такси или няма да слага. Ще прави ли борси за ток и за каквото друго се сетиш или няма да прави и т.н. Национално отговорни, демократични правителства да поемат управлението на държавите си, както е в целия останал, нормален свят.

    15:37 06.03.2026

