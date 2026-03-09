Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Шокът от високите цени на петрола разтърсва пазарите

Шокът от високите цени на петрола разтърсва пазарите

9 Март, 2026 15:05 1 131 20

  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • природен газ-
  • иран-
  • израел-
  • опек-
  • северен поток

Един от най-важните фактори на петролния пазар са опасенията, че блокирането на Ормузкия проток ще продължи дълго

Шокът от високите цени на петрола разтърсва пазарите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Войната в Иран изстреля цените на петрола с почти 20% нагоре - до нивото от 2022 г. Един от най-важните фактори на петролния пазар са опасенията, че блокирането на Ормузкия проток ще продължи дълго.

Цените на петрола продължават да се покачват. Скачането на цените на енергията е особено шокиращо за инвеститорите и все повече подхранва опасенията за инфлация и растеж: войната в Близкия изток кара цените на петрола да достигат все по-високи нива. Цената на барел суров петрол от сортовете Брент и WTI (американски лек петрол) скочи до около 115 долара през уикенда. Това е най-високото ниво от юли 2022 г. насам. В началото на януари барел суров петрол струваше малко над 60 долара.

Главният икономист на JPMorgan, Брус Касман, очаква цената на петрола да се повиши до 120 долара за барел в краткосрочен план, пише АРД. Ако конфликтът продължи, цената може да се повиши трайно над 120 долара и да предизвика глобална рецесия. Според Касман такъв сценарий може да доведе до намаляване на глобалния икономически растеж с 0,6 процентни пункта през първата половина на годината и до повишаване на потребителските цени с един процентен пункт.

Краят на войната не изглежда близо

"По-малко от седмица след началото на войната в Иран, нейният край не се вижда”, пишат икономистите Кристоф Балц и Марко Вагнер от "Комерцбанк”. В своя "базов сценарий” за предстоящото те предполагат, че войната, а с това и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток, ще продължат само няколко седмици.

"Въпреки това, предвид целта за "смяна на режима”, която многократно е заявявана от правителствата на САЩ и Израел, съществува риск атаките на да продължат няколко месеца и по този начин да прекъснат транспортирането на петрол и газ за по-дълъг период”, смятат двамата експерти, цитирани от АРД.

В условията на напрегната ситуация на световния петролен пазар министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон разглежда възможността да облекчи санкциите срещу руския петрол, който вече е на борда на танкери. САЩ освободиха и индийските нефтопреработвателни заводи за 30 дни от забраната за покупка на руски петрол, който вече е натоварен на танкери, за да "може петролът да продължи да постъпва на световния пазар”.

Ще се върне ли инфлацията?

Последствията биха били сериозни не само за световната икономика, подчертават експертите от "Комерцбанк”. Продължителното и устойчиво покачване на цените на петрола вероятно би довело до ново покачване на инфлацията. В еврозоната би била възможна инфлация от три процента, което би забавило икономическия растеж, подчертават Балц и Вагнер.

Цените на петрола предизвикаха срив и на азиатските фондови пазари днес: в Токио индексът Никей 225 спадна с повече от 6%. По-широкият индекс Топикс отбеляза спад от над 5%.

"Азия е най-засегната от рязкото покачване на цените на петрола и почти няма защитни механизми”, заяви Вишну Варатан от "Мизухо Банк”. Освен Никей в Япония, фондовата борса в Южна Корея също отбеляза спад от 8,1%. Фондовата борса в Шанхай в момента е с понижение от над 1%.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Ексклузивно!Иранска ракета удари Газиантеп.

    Коментиран от #3, #5

    15:05 09.03.2026

  • 2 Възраждане

    3 6 Отговор
    Това е целта на Тръмп и Путин. Русия има нужда от прескъп петрол, а САЩ да помогнат на Израел въобще да съществува. Това е сделката, която виден и професионален бизнесмен като Тръмп направи

    15:08 09.03.2026

  • 3 Синята лавина

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай да не удари Гьозтепе, че предателя Мъриньо ще се върне в Аскуву

    15:08 09.03.2026

  • 4 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Рижавия убавец не успя да осигури безопасно маршрути за нефта и газа въпреки че бе ясно какво ще стане след нападението над иран.помага завалията на московския си господар ,но няма да успее да го спаси.

    Коментиран от #8

    15:11 09.03.2026

  • 5 ПРОГРЕСИВЕН ЗЕНИТЧИК

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТАКА СИ Е....
    ТОВА Е НОВАТА РАКЕТА....„ШАПШАЛ ЕДНО”...

    15:11 09.03.2026

  • 6 Само забележете

    18 0 Отговор
    фалшивите медии - "Войната в Иран изстреля цените на петрола"

    Не " САЩ и Израел нападнаха Иран и за това цените на петрола са на горе", ами пак Иран им е виновен

    Коментиран от #17

    15:13 09.03.2026

  • 7 Адолф

    4 1 Отговор
    Ще ме търсите…

    15:15 09.03.2026

  • 8 Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Стоянке, на тебе все Путин ти е у АУСПОХО НА💩ран

    Коментиран от #10

    15:17 09.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    АМИ АМЕРИКАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ КОМПАНИИ ДА ИЗКОПАЯТ ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД :)
    ....
    НИЙ ВЕЧЕ СМЕ РЕШИЛИ ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
    НА 19 АПРИЛ 2026 :)

    Коментиран от #12

    15:17 09.03.2026

  • 10 стоян георгиев

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Боко":

    Не бе не е помощ това за руското джудже...беше сгънало цирка преди седмица тотално.сега изправи гребен.от една страна подкрепя иран с инфо от друга лапа на Тръмп.това обаче няма да му помогне.идват избори в сащ и хората видяха рижавия каква е к..ва.даже неговите фенове .та новата политика на сащ ще е антипутин по десет след рижавия.това са последните бонуси от агент краснов !

    15:22 09.03.2026

  • 11 ЦЕЛИЯ СВЯТ ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА

    11 0 Отговор
    ЗАРАДИ БЕЗУМНИЯ И МАЛУМЕН ХОД НА ИЗРАЕЛ И САЩ. ФАНТАЗЬОРИТЕ СЕ НАДЦЕНИХА ВЯРВАЙКИ СИ В СВОЯТА "ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ". ДЪРВООО

    Коментиран от #13

    15:23 09.03.2026

  • 12 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вие сте решили да правите смях .за въстание трябват личности другар не руски к..ви!

    15:23 09.03.2026

  • 13 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "ЦЕЛИЯ СВЯТ ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА":

    Нямаше да стане така ако не повтаряхте с години какъв готин тип е тръмп как са му откраднали изборите и т.н. руски глупости.байдън камила харис или хилъри нямаше да постъпят така.та вие сте основните виновници .путлер и вие неговите последователи в ес и сащ.

    15:25 09.03.2026

  • 14 Мокой

    9 0 Отговор
    Правителството на Унгария е призовало ЕС да премахне санкциите срещу Русия за внос на горива. Нашите блюдолизци защо мълчат?

    15:28 09.03.2026

  • 15 хората ще подишат по чист въздух

    3 0 Отговор
    този проток ако може да се засипе и да го няма повече

    15:29 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Разбирач

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Само забележете":

    Че те същите медии обвиняваха и Украйна че не се е предала навреме и така още има война, та сега същото и с Иран

    15:38 09.03.2026

  • 18 то хубаво

    0 0 Отговор
    Ама нашите управници какво чакат, а не са забранили вече износа на горива?

    15:41 09.03.2026

  • 19 От чужбина

    1 0 Отговор
    От Иран казват, че НЕ са затворили протока. Затворен е САМО за американски и израелски кораби. Проблема е, че застрахователните компании не искат да застраховат или искат огромни суми от корабите минаващи от там. Сега е момента китайски и руски кораби да товарят петрол и газ от там и да го продават по света. Който иска да купува. Европа ако се дръвчи да го ...

    15:42 09.03.2026

  • 20 604

    1 0 Отговор
    немъ страшно че ловим сенчестия флот и че му конфискуваме петролъ.....

    15:45 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания