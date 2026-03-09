Шокът от високите цени на петрола разтърсва пазарите

Войната в Иран изстреля цените на петрола с почти 20% нагоре - до нивото от 2022 г. Един от най-важните фактори на петролния пазар са опасенията, че блокирането на Ормузкия проток ще продължи дълго.

Цените на петрола продължават да се покачват. Скачането на цените на енергията е особено шокиращо за инвеститорите и все повече подхранва опасенията за инфлация и растеж: войната в Близкия изток кара цените на петрола да достигат все по-високи нива. Цената на барел суров петрол от сортовете Брент и WTI (американски лек петрол) скочи до около 115 долара през уикенда. Това е най-високото ниво от юли 2022 г. насам. В началото на януари барел суров петрол струваше малко над 60 долара.

Главният икономист на JPMorgan, Брус Касман, очаква цената на петрола да се повиши до 120 долара за барел в краткосрочен план, пише АРД. Ако конфликтът продължи, цената може да се повиши трайно над 120 долара и да предизвика глобална рецесия. Според Касман такъв сценарий може да доведе до намаляване на глобалния икономически растеж с 0,6 процентни пункта през първата половина на годината и до повишаване на потребителските цени с един процентен пункт.

Краят на войната не изглежда близо

"По-малко от седмица след началото на войната в Иран, нейният край не се вижда”, пишат икономистите Кристоф Балц и Марко Вагнер от "Комерцбанк”. В своя "базов сценарий” за предстоящото те предполагат, че войната, а с това и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток, ще продължат само няколко седмици.

"Въпреки това, предвид целта за "смяна на режима”, която многократно е заявявана от правителствата на САЩ и Израел, съществува риск атаките на да продължат няколко месеца и по този начин да прекъснат транспортирането на петрол и газ за по-дълъг период”, смятат двамата експерти, цитирани от АРД.

В условията на напрегната ситуация на световния петролен пазар министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон разглежда възможността да облекчи санкциите срещу руския петрол, който вече е на борда на танкери. САЩ освободиха и индийските нефтопреработвателни заводи за 30 дни от забраната за покупка на руски петрол, който вече е натоварен на танкери, за да "може петролът да продължи да постъпва на световния пазар”.

Ще се върне ли инфлацията?

Последствията биха били сериозни не само за световната икономика, подчертават експертите от "Комерцбанк”. Продължителното и устойчиво покачване на цените на петрола вероятно би довело до ново покачване на инфлацията. В еврозоната би била възможна инфлация от три процента, което би забавило икономическия растеж, подчертават Балц и Вагнер.

Цените на петрола предизвикаха срив и на азиатските фондови пазари днес: в Токио индексът Никей 225 спадна с повече от 6%. По-широкият индекс Топикс отбеляза спад от над 5%.

"Азия е най-засегната от рязкото покачване на цените на петрола и почти няма защитни механизми”, заяви Вишну Варатан от "Мизухо Банк”. Освен Никей в Япония, фондовата борса в Южна Корея също отбеляза спад от 8,1%. Фондовата борса в Шанхай в момента е с понижение от над 1%.