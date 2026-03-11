ЦИК: Държавата отказа да пломбира машините за гласуване

Предложението на Централната избирателна комисия (ЦИК) към изпълнителната власт пломбите на машините за гласуване да бъдат осигурени от държавата не беше възприето и затова те не са поставяни от държавни служители. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова от парламентарната трибуна по време на изслушване във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, уточни БТА.

Досега пломбите на машините са поставяни от изпълнителя на дейностите за машинно гласуване – „Сиела норма“, обясни Нейкова в отговор на въпрос от „Има такъв народ“.

Всяка от пломбите има конкретен номер и ЦИК изисква пълна информация за номерата и мястото, където се поставени, включително и на резервните пломби, които евентуално биха били използвани при повреда, добави тя.

Заявленията за гласуване извън страната се подават до 24 март. Засега кампанията за подаване на заявления върви по-добре в сравнение с последните няколко избора, като има над 13 000 подадени заявления, каза зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов.

Още в момента на подаване на заявлението се прави проверка за автентичността му и информацията се обявява на страницата на ЦИК, посочи Томов по повод заличаване на имена от списъците.

Предвидихме и възнаграждение за член на Секционни избирателни комисии (СИК), който попълва протоколите си без грешка. Надяваме се този стимул да работи, така както беше на изборите през 2024 г., и ще предвидим много по-сериозни обучения за попълване на протокол, заяви Камелия Нейкова.

По-рано днес от „Има такъв народ“ поискаха гарантиране на машинното гласуване чрез 100% проверка на машините преди напускане на склада, което да се прави от държавни служители, поставяне на така наречените пломби на машините от държавни служители след проверката и доставяне на въпросните пломби от Министерския съвет, а не от "Сиела норма".