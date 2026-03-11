ЦИК: Държавата отказа да пломбира машините за гласуване

Предложението на Централната избирателна комисия (ЦИК) към изпълнителната власт пломбите на машините за гласуване да бъдат осигурени от държавата не беше възприето и затова те не са поставяни от държавни служители. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова от парламентарната трибуна по време на изслушване във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, уточни БТА.
Досега пломбите на машините са поставяни от изпълнителя на дейностите за машинно гласуване – „Сиела норма“, обясни Нейкова в отговор на въпрос от „Има такъв народ“.
Всяка от пломбите има конкретен номер и ЦИК изисква пълна информация за номерата и мястото, където се поставени, включително и на резервните пломби, които евентуално биха били използвани при повреда, добави тя.
Заявленията за гласуване извън страната се подават до 24 март. Засега кампанията за подаване на заявления върви по-добре в сравнение с последните няколко избора, като има над 13 000 подадени заявления, каза зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов.
Още в момента на подаване на заявлението се прави проверка за автентичността му и информацията се обявява на страницата на ЦИК, посочи Томов по повод заличаване на имена от списъците.
Предвидихме и възнаграждение за член на Секционни избирателни комисии (СИК), който попълва протоколите си без грешка. Надяваме се този стимул да работи, така както беше на изборите през 2024 г., и ще предвидим много по-сериозни обучения за попълване на протокол, заяви Камелия Нейкова.
По-рано днес от „Има такъв народ“ поискаха гарантиране на машинното гласуване чрез 100% проверка на машините преди напускане на склада, което да се прави от държавни служители, поставяне на така наречените пломби на машините от държавни служители след проверката и доставяне на въпросните пломби от Министерския съвет, а не от "Сиела норма".
1 Хеми значи вазелин
Коментиран от #9
14:44 11.03.2026
2 Така
14:45 11.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОЖЕ ЛИ ДА ПЛОМБИРАТЕ СИКАДЖИИТЕ И ПРАСЧО С ПО 9 Г ПЕТРОХАНСКО ОЛОВО ?
14:48 11.03.2026
4 киру тъпуту парче
Коментиран от #8
14:48 11.03.2026
5 Служебното правителство на ППДБ
Всички разбраха каква е играта, само Боци не разбра!
За това ще духа супата.
14:48 11.03.2026
6 Дориана
Коментиран от #16
14:51 11.03.2026
7 Стоян
Коментиран от #12
14:51 11.03.2026
8 да бе, държат си ония работи.
До коментар #4 от "киру тъпуту парче":С министър на МВР и гл.секретар на МВР от Шарлатаните!
Боко дори не се обажда.
Той и кампания няма да води, ще има някаква имитация за парлама.
боцко се е разбрал с Радню за властта.
Изборите са фарс.
14:51 11.03.2026
9 Дориана
До коментар #1 от "Хеми значи вазелин":Много тъп и безсмислен коментар.Колкото и да сипете компромати и агресия срещу тези, които искат честни и прозрачни избори за да бъде смачкана мафията и корупцията , чийто защитници са ИТН нищо не можете да направите. Кучето си лае, кервана си върви.
Коментиран от #11, #13
14:55 11.03.2026
10 ооооохххх
14:56 11.03.2026
11 иван костов
До коментар #9 от "Дориана":И кои са тези?
14:58 11.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хеми значи вазелин
До коментар #9 от "Дориана":Инсталирайте се пак на власт през измами като в Румъния и Молдова или както тука през 2021-ва годин и вече наистина ще видите що е то граждайска война на всички българи срещу вас - шепата ненормални предатели соросиaнци от НПО-тата.
15:02 11.03.2026
14 Гласуващ
15:02 11.03.2026
15 Подготвя се държавата
Това е уникален случай, никой друг президент не е бил така обгрижван. Всички партии са клекнали, всички лидери мълчат и слушат, няма предизборна агитация, оставащите месец и нещо ще минат вяло и пусто, без дебати, без емоции, ще има реклами по медиите и толкова.
Единствените двама, които не са наведени пред Радев са Костадинов и Пеевски.
Ето , днес Костадинов подаде сигнал срещу Йотова, говорителката на Радев.
Борисов е като пуделче, само върти опашка.
15:03 11.03.2026
16 Зеления
До коментар #6 от "Дориана":Дориана ти си тотално заслепена от любов по ППДБ, те не се прибират в къщи при теб, изневеряват ти и то не с жени а с други мъже, а ти продължаваш да ги обичаш сляпо и безрезервно.
Как точно ИТН според теб искат да фалшифицират изборите, като правителството е на ППДБ, областните управители са техни, МВР-то е тяхно, министъра на електронното управление който ще верифицира машините е техен, СИЕЛА и тя е тяхна.
За теб е по важно да плюеш мъжа който открадна любовта на съпруга ти отколкото самия ти съпруг който ти е изневерил...
Коментиран от #24
15:09 11.03.2026
17 Дориана
Коментиран от #20
15:09 11.03.2026
18 ШЕФА
15:10 11.03.2026
19 Жалки беZrpъбначни твapи !
Сега зависим от г-жа Рая Чекиджян. Стига да не е прекалено заета с предизборното си обещание.
Мис "Да откраднеш Лукойл за 27 секунди" днес каза "забравете" и в резултат на това всички може да бъдем ощетени с 437 милиона евро! А тролчетата нека си ППДБ-кат в коментари колкото си искат.
Има 2 варианта да се приемат необходимите промени. Комисията да бъде свикана от Рая Назарян, или от 1/3 от членовете й. Следим.
Мислете и гlасувайте! Никога повече такива м.....и не трябва да бъдат допускани в парламента!
15:12 11.03.2026
20 Виж сега,
До коментар #17 от "Дориана":А ти си толкова тъпа,че не можеш да разбереш какво простотии пишеш
Коментиран от #23
15:13 11.03.2026
21 Не държавата
15:16 11.03.2026
22 Даката
Колко още ала-бала трябва да има с машините за гласуване, докато въведете гласуване с хартиена бюлетина, но отпечатана на специална хартия със защитни знаци, както е за банкнотите и щеше да ни излезе по-евтино от закупуването и обслужването на машините за гласуване на Мадуро.
15:17 11.03.2026
23 Това е
До коментар #20 от "Виж сега,":на ПП-ИИ....
15:17 11.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пломба се
15:22 11.03.2026
26 ?????
Схемата с пломбите се получава по Петрохански маниер.
И пак играчите са същите.
Гюров делегира на Сиела да пломбират машините.
Знаем много добре какви са партийните пристрастия на собствениците на Сиела.
Някак си случайно са на страната на партията на Гюров.
Едно не мога да разбера - ЦИК защо не ги пломбира?
15:23 11.03.2026
27 Голям
Ако може да бъде по-голямо от това да бъдат сгрешени.
15:27 11.03.2026