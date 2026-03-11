Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦИК: Държавата отказа да пломбира машините за гласуване

ЦИК: Държавата отказа да пломбира машините за гласуване

11 Март, 2026 14:41 1 258 27

Всяка от пломбите има конкретен номер и ЦИК изисква пълна информация за номерата и мястото, където се поставени

ЦИК: Държавата отказа да пломбира машините за гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предложението на Централната избирателна комисия (ЦИК) към изпълнителната власт пломбите на машините за гласуване да бъдат осигурени от държавата не беше възприето и затова те не са поставяни от държавни служители. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова от парламентарната трибуна по време на изслушване във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, уточни БТА.

Досега пломбите на машините са поставяни от изпълнителя на дейностите за машинно гласуване – „Сиела норма“, обясни Нейкова в отговор на въпрос от „Има такъв народ“.

Всяка от пломбите има конкретен номер и ЦИК изисква пълна информация за номерата и мястото, където се поставени, включително и на резервните пломби, които евентуално биха били използвани при повреда, добави тя.

Заявленията за гласуване извън страната се подават до 24 март. Засега кампанията за подаване на заявления върви по-добре в сравнение с последните няколко избора, като има над 13 000 подадени заявления, каза зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов.

Още в момента на подаване на заявлението се прави проверка за автентичността му и информацията се обявява на страницата на ЦИК, посочи Томов по повод заличаване на имена от списъците.

Предвидихме и възнаграждение за член на Секционни избирателни комисии (СИК), който попълва протоколите си без грешка. Надяваме се този стимул да работи, така както беше на изборите през 2024 г., и ще предвидим много по-сериозни обучения за попълване на протокол, заяви Камелия Нейкова.

По-рано днес от „Има такъв народ“ поискаха гарантиране на машинното гласуване чрез 100% проверка на машините преди напускане на склада, което да се прави от държавни служители, поставяне на така наречените пломби на машините от държавни служители след проверката и доставяне на въпросните пломби от Министерския съвет, а не от "Сиела норма".


София / България
  • 1 Хеми значи вазелин

    24 10 Отговор
    Това са номерата на ламите от НПО сектата ЛГДБПП++. Канят се да узорпират властта през мадуровките като през 2021-ва година.

    Коментиран от #9

    14:44 11.03.2026

  • 2 Така

    11 11 Отговор
    Нареди босът....най-големият....цар Де..лян Първи Магнит...ски,цар и само..държец.

    14:45 11.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 5 Отговор
    ВМЕСТО УРНИТЕ
    НЕ МОЖЕ ЛИ ДА ПЛОМБИРАТЕ СИКАДЖИИТЕ И ПРАСЧО С ПО 9 Г ПЕТРОХАНСКО ОЛОВО ?

    14:48 11.03.2026

  • 4 киру тъпуту парче

    15 6 Отговор
    флашките са при мен, бою и джаба държат хартиеното гласуване

    Коментиран от #8

    14:48 11.03.2026

  • 5 Служебното правителство на ППДБ

    20 3 Отговор
    отказа държавата да пломбира и охранява машинките на Мадуро и назначи тяхната фирма Сиела норма да подготви поредните фалшифицирани избори!

    Всички разбраха каква е играта, само Боци не разбра!
    За това ще духа супата.

    14:48 11.03.2026

  • 6 Дориана

    7 17 Отговор
    ИТН живо се интересуват от начина на гласуване с надеждата да фалшифицират и откраднат изборите. Точно за това и искаха орязване на секциите в чужбина , защото хората ги мразят и не гласуват за тях. Падат надолу под 1 %" . Никой не ги иска вече в Парламента.

    Коментиран от #16

    14:51 11.03.2026

  • 7 Стоян

    17 7 Отговор
    Явно правителството на Радев и ПП ни готви най-фалшивите избори.

    Коментиран от #12

    14:51 11.03.2026

  • 8 да бе, държат си ония работи.

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "киру тъпуту парче":

    С министър на МВР и гл.секретар на МВР от Шарлатаните!

    Боко дори не се обажда.
    Той и кампания няма да води, ще има някаква имитация за парлама.
    боцко се е разбрал с Радню за властта.
    Изборите са фарс.

    14:51 11.03.2026

  • 9 Дориана

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи вазелин":

    Много тъп и безсмислен коментар.Колкото и да сипете компромати и агресия срещу тези, които искат честни и прозрачни избори за да бъде смачкана мафията и корупцията , чийто защитници са ИТН нищо не можете да направите. Кучето си лае, кервана си върви.

    Коментиран от #11, #13

    14:55 11.03.2026

  • 10 ооооохххх

    5 8 Отговор
    Това да не са водомери бе ,ох майко що за хора обитават това чалгарско царство

    14:56 11.03.2026

  • 11 иван костов

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    И кои са тези?

    14:58 11.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хеми значи вазелин

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Инсталирайте се пак на власт през измами като в Румъния и Молдова или както тука през 2021-ва годин и вече наистина ще видите що е то граждайска война на всички българи срещу вас - шепата ненормални предатели соросиaнци от НПО-тата.

    15:02 11.03.2026

  • 14 Гласуващ

    2 12 Отговор
    Егати тъпия театър. Всичките тия маймунджилъци защото Герб и Дпс не могат да печелят изборите по друг начин освен с индиански нишки и хартиени бюлетини.

    15:02 11.03.2026

  • 15 Подготвя се държавата

    11 2 Отговор
    за идването на Радев.
    Това е уникален случай, никой друг президент не е бил така обгрижван. Всички партии са клекнали, всички лидери мълчат и слушат, няма предизборна агитация, оставащите месец и нещо ще минат вяло и пусто, без дебати, без емоции, ще има реклами по медиите и толкова.

    Единствените двама, които не са наведени пред Радев са Костадинов и Пеевски.
    Ето , днес Костадинов подаде сигнал срещу Йотова, говорителката на Радев.
    Борисов е като пуделче, само върти опашка.

    15:03 11.03.2026

  • 16 Зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Дориана ти си тотално заслепена от любов по ППДБ, те не се прибират в къщи при теб, изневеряват ти и то не с жени а с други мъже, а ти продължаваш да ги обичаш сляпо и безрезервно.

    Как точно ИТН според теб искат да фалшифицират изборите, като правителството е на ППДБ, областните управители са техни, МВР-то е тяхно, министъра на електронното управление който ще верифицира машините е техен, СИЕЛА и тя е тяхна.

    За теб е по важно да плюеш мъжа който открадна любовта на съпруга ти отколкото самия ти съпруг който ти е изневерил...

    Коментиран от #24

    15:09 11.03.2026

  • 17 Дориана

    0 7 Отговор
    ИТН толкова ли за тъпи смятат българските избиратели , че като саботират машинното гласуване искат да ги накарат да гласуват с хартия та да им откраднат и фалшифицират вота. Наглостта , злобата и безпомощността в която са изпаднали ги прави смешни.

    Коментиран от #20

    15:09 11.03.2026

  • 18 ШЕФА

    1 4 Отговор
    Възнагражденията за правилно попълнени протоколи няма да свършат работа защото престъпниците Тулупа и Прасето с парите от държавната субсидия,ТОЕСТ С ПАРИТЕ НА ХОРАТА си купуват по цели секций,те даже не дават стотинка от парите които са откраднали,след като ги усвоят вече им се свидят и за това измислиха тази субсидия,да плащат с парите на балъците които гласуват за тях та после пак да ги оберат.

    15:10 11.03.2026

  • 19 Жалки беZrpъбначни твapи !

    0 2 Отговор
    Палава Палава от Имаше Такъв Народ иска да забравим за 437 милиона евро, вместо да свика една комисия и за 27 секунди да приеме необходимите промени в закона.
    Сега зависим от г-жа Рая Чекиджян. Стига да не е прекалено заета с предизборното си обещание.

    Мис "Да откраднеш Лукойл за 27 секунди" днес каза "забравете" и в резултат на това всички може да бъдем ощетени с 437 милиона евро! А тролчетата нека си ППДБ-кат в коментари колкото си искат.
    Има 2 варианта да се приемат необходимите промени. Комисията да бъде свикана от Рая Назарян, или от 1/3 от членовете й. Следим.
    Мислете и гlасувайте! Никога повече такива м.....и не трябва да бъдат допускани в парламента!

    15:12 11.03.2026

  • 20 Виж сега,

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    А ти си толкова тъпа,че не можеш да разбереш какво простотии пишеш

    Коментиран от #23

    15:13 11.03.2026

  • 21 Не държавата

    2 0 Отговор
    а ППДБ +Радев!Алабала!

    15:16 11.03.2026

  • 22 Даката

    2 0 Отговор
    Смениха всички общински управители, смениха и началниците в полицейските управления, сега ако може и машините, за гласуване да са ала-бала или поне да са непломбирани, макар, че пресата, за пломбиране може да се изработи 1:1 с оригинала, който е използван, за пломбирането на всички останали машини.

    Колко още ала-бала трябва да има с машините за гласуване, докато въведете гласуване с хартиена бюлетина, но отпечатана на специална хартия със защитни знаци, както е за банкнотите и щеше да ни излезе по-евтино от закупуването и обслужването на машините за гласуване на Мадуро.

    15:17 11.03.2026

  • 23 Това е

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Виж сега,":

    на ПП-ИИ....

    15:17 11.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пломба се

    0 1 Отговор
    Слага от този който носи гаранция за машината.Аман от тъпаци в ИТН.

    15:22 11.03.2026

  • 26 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Схемата с пломбите се получава по Петрохански маниер.
    И пак играчите са същите.
    Гюров делегира на Сиела да пломбират машините.
    Знаем много добре какви са партийните пристрастия на собствениците на Сиела.
    Някак си случайно са на страната на партията на Гюров.
    Едно не мога да разбера - ЦИК защо не ги пломбира?

    15:23 11.03.2026

  • 27 Голям

    0 0 Отговор
    "Предвидихме и възнаграждение за член на Секционни избирателни комисии (СИК), който попълва протоколите си без грешка."

    Ако може да бъде по-голямо от това да бъдат сгрешени.

    15:27 11.03.2026

