Виктор и Кристина от "Ергенът: Любов в Рая" се разделиха

Дни след Свети Валентин Кристина и Виктор от "Ергенът: Любов в Рая" сложиха край на връзката си.

"Дениз може да е всякаква, но за Виктор се оказа права – пълен комплексар. Интересува се само от хорското мнение и му е много важно какво ще кажат хората за нашата връзка... Писна ми от постоянните му съмнения в мен и от това как ще изглеждаме отстрани“, оплакала се наскоро юристката пред приятелки.

Според нея Виктор наистина се оказал въздух под налягане, не само финансово, но и като характер – бил пълен женчо. Той постоянно се сърдел и цупел за всяко нещо, философствал, влизал в спорове и чакал извинение. Бил вманиачен по хорското мнение и нонстоп четял коментари за себе си в социалните мрежи.

Тези дни това се потвърди и в Инстаграм профила ѝ, където публикува многозначително забавно видео на анимирана мъжка кукла. "Цял ден не ми е писала тая Барби, ама и аз няма да ѝ пиша. Кво си мисли – аз да ѝ пиша първи ли?!? В днешно време вече не става, скъпа“, кахъри се облеченият в розова рокля Кен, докато се гримира пред огледалото.

Сторито ѝ е показателно и визира разочарованието ѝ от меко казано "женското“ поведение на Виктор във връзката им, която уж вървеше към годеж и дори деца. Нещо повече – според нейни дружки думите на Кен били огледални на Виктор - винаги когато били скарани за нещо, той се инатял и чакал първо тя да му пише и да се извинява и да го моли за прошка.

В отговор на публичните ѝ обвинения, пишман бизнесменът пък изтри всичките си общи снимки с Кристина, пише Intrigi.bg.