Новини
България »
Вигенин за конфликта в Близкия изток: Европа трябва да каже „Не“ на тази война!

Вигенин за конфликта в Близкия изток: Европа трябва да каже „Не“ на тази война!

11 Март, 2026 17:39 452

  • кристиан вигенин-
  • близкия изток-
  • конфликт-
  • европа

В изказването си той определи случващото се като пореден пример за отслабване на международния правов ред

Вигенин за конфликта в Близкия изток: Европа трябва да каже „Не“ на тази война! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа трябва да има собствен глас — глас в защита на международното право, дипломацията и мира. Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин от трибуната на Европейския парламент в Страсбург по време на дебат за ситуацията в Близкия изток.

В изказването си той определи случващото се като пореден пример за отслабване на международния правов ред. „Ситуацията в Близкия изток е опасна ескалация с неясна стратегическа цел, която рискува да прерасне в мащабна война с непредвидими последици“, посочи Вигенин.

Той подчерта, че режимът в Иран има дестабилизираща роля и носи отговорност за репресии срещу собствените си граждани, но предупреди, че военните действия не са решение. „Едва ли някой вярва, че военни действия ще доведат до демократичен и стабилен Иран. Историята ни дава достатъчно примери — Ирак, Афганистан, Либия, списъкът е дълъг“, заяви евродепутатът.

Според него отговорът на едно нарушение на международното право с друго само задълбочава нестабилността. Вигенин предупреди, че конфликтът изпраща опасно послание към авторитарните режими по света — че въоръжаването, а не дипломацията, е единствената гаранция за сигурност.

Той призова Европейския съюз да заеме ясна и самостоятелна позиция. „Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани“, подчерта Вигенин.

В заключение той отправи призив към ръководството на Европейската комисия за по-решителна позиция и подкрепа на дипломатическите усилия за мир.

„По-смело, г-жо Фон дер Лайен. Педро Санчес Ви посочи пътя. Не на тази война!“, призова Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин за конфликта в Близкия изток: Европа трябва да каже „Не“ на тази война!

„Европа трябва да има собствен глас — глас в защита на международното право, дипломацията и мира. Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин от трибуната на Европейския парламент в Страсбург по време на дебат за ситуацията в Близкия изток.

В изказването си той определи случващото се като пореден пример за отслабване на международния правов ред. „Ситуацията в Близкия изток е опасна ескалация с неясна стратегическа цел, която рискува да прерасне в мащабна война с непредвидими последици“, посочи Вигенин.

Той подчерта, че режимът в Иран има дестабилизираща роля и носи отговорност за репресии срещу собствените си граждани, но предупреди, че военните действия не са решение. „Едва ли някой вярва, че военни действия ще доведат до демократичен и стабилен Иран. Историята ни дава достатъчно примери — Ирак, Афганистан, Либия, списъкът е дълъг“, заяви евродепутатът.

Според него отговорът на едно нарушение на международното право с друго само задълбочава нестабилността. Вигенин предупреди, че конфликтът изпраща опасно послание към авторитарните режими по света — че въоръжаването, а не дипломацията, е единствената гаранция за сигурност.

Той призова Европейския съюз да заеме ясна и самостоятелна позиция. „Не можем да се окажем въвлечени в пореден конфликт, започнат от САЩ, а цената отново да плащат европейските граждани“, подчерта Вигенин.

В заключение той отправи призив към ръководството на Европейската комисия за по-решителна позиция и подкрепа на дипломатическите усилия за мир.

„По-смело, г-жо Фон дер Лайен. Педро Санчес Ви посочи пътя. Не на тази война!“, призова Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин за конфликта в Близкия изток: Европа трябва да каже „Не“ на тази война!


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове