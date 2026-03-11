Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Турция »
Турция планира да внедри осем големи реактора в допълнение към четирите, които се изграждат в АЕЦ "Аккую"

Турция планира да внедри осем големи реактора в допълнение към четирите, които се изграждат в АЕЦ "Аккую"

11 Март, 2026 16:13 674 6

  • аккую-
  • аец аккую-
  • турция-
  • тракия-
  • русия-
  • росатом-
  • алпарслан байрактар

Турция строи първата си атомна електрическа централа в Аккую в партньорство с руската компания „Росатом“

Турция планира да внедри осем големи реактора в допълнение към четирите, които се изграждат в АЕЦ "Аккую" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция планира да внедри осем големи реактора - по четири в Синоп и в Тракия, като допълнение към четирите реактора, които вече са в процес на изграждане в първата атомна електроцентрала на страната – АЕЦ „Аккую“, обяви от Париж министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, предаде БТА.

Байрактар подчерта, че е провел срещи с представители на Южна Корея и Канада по този въпрос и сътрудничеството с тях стои на дневен ред.

„Турция планира да внедри осем големи реактора към тези, които в момента се изграждат в АЕЦ „Аккую“ – четири в Синоп и четири в Тракия“, заяви енергийният министър на Турция пред журналисти.

Турция строи първата си атомна електрическа централа в Аккую, окръг Мерсин (Югоизточна Турция) в партньорство с руската компания „Росатом“. Планирано е също така изграждане на атомни електрически централи с малки модулни реактори в Синоп и Тракия. Целта е до 2050 г. капацитетът за производство на атомна енергия на Турция да достигне 20 хил. мегавата.

Байрактар подчерта пред журналисти, че преговорите по отношение на атомната енергия с различни държави продължават, както и че Турция ще си сътрудничи с Франция – очаква се френски фирми да включат в доставката на оборудване за АЕЦ „Аккую“ и да направят независимите тестове на атомната електрическа централа. Турция е обсъдила с Франция също така изграждането на нова АЕЦ или централа с малки модулни реактори.

Байрактар подчерта, че в момента Турция няма проблем с енергийните доставки, а източниците ѝ са диверсифицирани. Според енергийния министър турбуленциите на световните пазари за петрол и газ показват, че енергийната стратегия на Турция е правилна, но изпълнението ѝ трябва да бъде ускорено. Байрактар прогнозира, че с икономическия растеж и увеличаването на населението ще се увеличи и енергийното потребление.

Той каза, че в страната вече има 400 хил. електрически автомобила, а целта е през 2035 г. те са станат 6 милиона. Това съответно означава и изграждане на допълнителни електрически станции, уточни енергийният министър.

В рамките на срещата на върха в Париж министърът на енергетиката на Турция проведе двустранни срещи, сред които и тази с председателя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Мариано Гроси.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето затова когато нашата , умна ,

    9 0 Отговор
    Урси отиде на официално посещение в белия дом, в Пекин или при Ердоган те я поставят на табуретка а не в кресло защото унищожи Европа и никой не я приема на сериозно а като спуснато чучело без необходимите качества за този пост. На кучето мястото е в ъгъла върху постелката

    Коментиран от #6

    16:18 11.03.2026

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    А на нас Белене не ни трябва, щото е гьол. Козлудуй го съсипахме, щото е наследсво от комунизма.
    Ще купуваме от Аккую!

    16:19 11.03.2026

  • 3 Туман

    6 1 Отговор
    Е да ама пък ние за тези пари какви макети на Ф16 си взехме, защото си имаме политици и стратегия, тия загубеняци АЕЦ ми строят, никога няма да ни стигнат.

    16:22 11.03.2026

  • 4 Киро Шприца

    7 0 Отговор
    А пък ние от ппдб бутнахме мочата.

    16:23 11.03.2026

  • 5 Макробиолог

    8 0 Отговор
    Тоест Турция планира ръст на населението и икономически растеж, съответно диверсифицирана енергийна модерна осигуреност чрез сътрудничество с водещи сили в ядр енергетика--Русия, Франция, Южна Корея. В рум%$вилает ко планират?

    16:24 11.03.2026

  • 6 Трайчо преди 15 г

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ето затова когато нашата , умна ,":

    По мои изчисления от АЕЦ Белене няма да има нужда

    16:37 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания