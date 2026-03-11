The Independent: САЩ взели за шега оферта от Киев за помощ срещу ирански дронове и сега съжаляват

В средата на миналата година администрацията на Тръмп е отхвърлила предложение от Украйна за помощ в укрепването на отбранителните системи срещу смъртоносен, широко използван ирански дрон, пише The Independent​.

Сега, след като иранските дронове са убили множество американски войници, американските служители смятат игнорирането на първоначалното предложение за голяма грешка.

„Ако е имало тактическа грешка или грешка, която сме допуснали преди тази война, била е тази“, каза американски служител пред Axios.

Миналия август украински служители са се опитали да продадат доказаната в бой технология на американците, за да се справят с евтините, еднопосочни атакуващи дронове Shahed на Иран, които Русия е направила основна част от арсенала си за войната в Украйна.

Съобщава се, че украинците са направили предложението по време на закрита среща в Белия дом на 18 август, където украинският президент Володимир Зеленски е предложил на Тръмп дронове-прехващачи като начин за укрепване на връзките. Предложението дори е завършило с презентация в PowerPoint със слайдове, говорещи за това как дроновете биха могли да бъдат заплаха в Близкия изток по време на тогавашна хипотетична война с Иран.

Американски служители сега съжаляват, че първоначално не са приели предложение от Украйна.



Президентът е поискал от екипа си да разгледа предложението от Украйна, но предложението не е било прието през следващите месеци, като някои от администрацията на Тръмп смятали, че Зеленски се преструва.

Месеци преди съобщената среща през август, среща в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски прерасна в напрегнат спор, че украинският лидер не е достатъчно благодарен за помощта на САЩ, а всичко това се разигра пред новинарски камери.

Сега САЩ са заплашени директно от иранските шахеди, като украинската технология за борба с дронове е далеч по-икономичен начин за спиране на безпилотните летателни апарати, отколкото много от скъпите конвенционални системи за противовъздушна отбрана в американските и съюзническите бази в Близкия изток.

Украйна се превърна в пионер в противодействието на атаки с дронове, като се има предвид, че Русия е превърнала евтините дронове в ключова част от войната си срещу страната.

Съобщава се, че военни ръководители са информирали законодателите миналата седмица, че иранските дронове са по-голямо от очакваното предизвикателство, тъй като американската противовъздушна отбрана не може да ги спре всички.

САЩ са се обърнали към Зеленски за помощ, според украинския лидер, и той вече заяви, че страната му е изпратила дронове и експерти, за да помогне за защитата на американските бази в Йордания.

Синовете на президента, Ерик и Доналд Тръмп-младши, според съобщенията подкрепят компания за дронове, базирана във Флорида, която би могла да снабдява военните.

Въпреки предизвикателствата с иранските дронове, САЩ твърдят, че са разрушили голяма част от иранската армия и все по-непопулярната война ще приключи скоро, въпреки че президентът и екипът му запазват мълчание относно подробностите.