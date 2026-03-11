Новини
The Independent: САЩ взели за шега оферта от Киев за помощ срещу ирански дронове и сега съжаляват

The Independent: САЩ взели за шега оферта от Киев за помощ срещу ирански дронове и сега съжаляват

11 Март, 2026 15:42, обновена 11 Март, 2026 16:03

Хора от администрацията на Тръмп предположили, че украинците не говорят сериозно - предложението дошло скоро след големия скандал в Овалния кабинет

The Independent: САЩ взели за шега оферта от Киев за помощ срещу ирански дронове и сега съжаляват - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В средата на миналата година администрацията на Тръмп е отхвърлила предложение от Украйна за помощ в укрепването на отбранителните системи срещу смъртоносен, широко използван ирански дрон, пише The Independent​.

Сега, след като иранските дронове са убили множество американски войници, американските служители смятат игнорирането на първоначалното предложение за голяма грешка.

„Ако е имало тактическа грешка или грешка, която сме допуснали преди тази война, била е тази“, каза американски служител пред Axios.

Миналия август украински служители са се опитали да продадат доказаната в бой технология на американците, за да се справят с евтините, еднопосочни атакуващи дронове Shahed на Иран, които Русия е направила основна част от арсенала си за войната в Украйна.

Съобщава се, че украинците са направили предложението по време на закрита среща в Белия дом на 18 август, където украинският президент Володимир Зеленски е предложил на Тръмп дронове-прехващачи като начин за укрепване на връзките. Предложението дори е завършило с презентация в PowerPoint със слайдове, говорещи за това как дроновете биха могли да бъдат заплаха в Близкия изток по време на тогавашна хипотетична война с Иран.

Американски служители сега съжаляват, че първоначално не са приели предложение от Украйна.

Президентът е поискал от екипа си да разгледа предложението от Украйна, но предложението не е било прието през следващите месеци, като някои от администрацията на Тръмп смятали, че Зеленски се преструва.

Месеци преди съобщената среща през август, среща в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски прерасна в напрегнат спор, че украинският лидер не е достатъчно благодарен за помощта на САЩ, а всичко това се разигра пред новинарски камери.

Сега САЩ са заплашени директно от иранските шахеди, като украинската технология за борба с дронове е далеч по-икономичен начин за спиране на безпилотните летателни апарати, отколкото много от скъпите конвенционални системи за противовъздушна отбрана в американските и съюзническите бази в Близкия изток.

Украйна се превърна в пионер в противодействието на атаки с дронове, като се има предвид, че Русия е превърнала евтините дронове в ключова част от войната си срещу страната.

Съобщава се, че военни ръководители са информирали законодателите миналата седмица, че иранските дронове са по-голямо от очакваното предизвикателство, тъй като американската противовъздушна отбрана не може да ги спре всички.

САЩ са се обърнали към Зеленски за помощ, според украинския лидер, и той вече заяви, че страната му е изпратила дронове и експерти, за да помогне за защитата на американските бази в Йордания.

Синовете на президента, Ерик и Доналд Тръмп-младши, според съобщенията подкрепят компания за дронове, базирана във Флорида, която би могла да снабдява военните.

Въпреки предизвикателствата с иранските дронове, САЩ твърдят, че са разрушили голяма част от иранската армия и все по-непопулярната война ще приключи скоро, въпреки че президентът и екипът му запазват мълчание относно подробностите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    18 25 Отговор
    Украинците най добре знаят как да гърбят рушнята.

    Коментиран от #13, #21, #25

    16:06 11.03.2026

  • 2 Фейк Нюз

    3 24 Отговор
    7 убити американски войници има. Не че са малко, това е адски много! 7 американски войници струват колкото хиляди ирански! И колкото чифт кубинки за израелски войник! Но все пак не са чак толкова много, така че украинците да си запазят съветите за себе си!

    Коментиран от #7, #12, #24, #36

    16:06 11.03.2026

  • 3 Голям смях

    18 14 Отговор
    Никой не вярва на Зелю клоуна. Свикнали са на лъжите му.:)):))

    Коментиран от #16

    16:07 11.03.2026

  • 4 ЩАСТЛИВ СЪМ

    22 9 Отговор
    ОТ ФАКТА ,ЧЕ САЩ И ИЗРАЕЛ ЯДАТ БЕЗПОДОБЕН БОЙ ОТ ИРАН СЪС ОГРОМНИ ЩЕТИ.

    Коментиран от #37

    16:07 11.03.2026

  • 5 Да бе да

    15 9 Отговор
    Пишете глупости, пишете, а Укрия бавно, но неизбежно си копае гроба!

    16:08 11.03.2026

  • 6 И ся ко

    19 6 Отговор
    От статията разбрахме, че Иран ги бъхти като мече у дерек.🤣😂🤣🤣

    Коментиран от #33

    16:08 11.03.2026

  • 7 по скоро

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк Нюз":

    към 377

    16:09 11.03.2026

  • 8 Трол

    10 3 Отговор
    На едни бтр-и украинците бяха набучили върбови пръчки да се заплитат дроновете в тях, но де толкова акъл у бай Дончо?

    16:09 11.03.2026

  • 9 Гост

    18 2 Отговор
    На ИИ който ги пише тези материали съвсем му липсва интелект, или е програмиран, че на читателите също им липсва? Какви са тези глупости, какво е това чудо? Значи, излиза, Зеленски е знаел още преди година и половина, какво ще стане в Иран, предвидил го е и е предупредил Тръмп, ама оня не слуша, щото му бил сърдит. След това - много жертви американци...нищо, че по официални данни убитите американци са по малко от пръстите на двете ръце. Пак не се връзва... Нищо де, завършваме оптимистично - иранската армия е почти напълно унищожена, също като руската в Донбас.

    Коментиран от #15, #22

    16:10 11.03.2026

  • 10 са се опитали да продадат

    6 4 Отговор
    сащ няма вяра на бедните хвуйчовци
    въпреки толкова много да са им пълнили гушите при памперса

    Коментиран от #38

    16:11 11.03.2026

  • 11 си дзън

    11 2 Отговор
    Абе май има ново раздаване и картите на бай Дончо и Путин не са добри.

    16:11 11.03.2026

  • 12 Да бе всички бази които гръмнаха ....

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк Нюз":

    само седем били. Хахаха. Говорят за 200 човека.

    Коментиран от #31

    16:12 11.03.2026

  • 13 како Линда мари

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    най добре Руснацияте знаят как да те гърбят
    всякак щом се обаждаш от коневръза

    16:13 11.03.2026

  • 14 Перо

    9 4 Отговор
    Ционистки шашми за пари! Тези дронове сринаха инфраструктурата на ционисткия режим, без никакво противодействие!

    16:13 11.03.2026

  • 15 си дзън

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Добре дошъл с новата версия. Ама и тя издиша като предната.

    16:13 11.03.2026

  • 16 Пръдльовчее

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Голям смях":

    Зеленски направи за посмешище магачуя и непабедимая. Никой не е очаквал такъв резил за Русия.

    Коментиран от #18, #19

    16:13 11.03.2026

  • 17 Русодебил

    7 9 Отговор
    И нашите русодебили не взимаха на сериозно украинците

    16:14 11.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смрдл

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пръдльовчее":

    Укра умрЕ. ТПК.

    16:17 11.03.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 5 Отговор
    Джендърите завладяха Света при Байдън не успяха но днес при Тръмп сме навсякъде и прогресивни а най вече българското поколение Зет се дразни на различни индивиди момчета и ги хваща комплекса тези момчета които излъчват открита женственост и са повече Жени отвътре както и отвън отколкото повечето Жени

    16:17 11.03.2026

  • 21 Това е вярно

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    В момента никоя държава в света не е по-добра от Украйна в сферата на дроновете.

    16:18 11.03.2026

  • 22 Сульооо

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Слушаш само ТАСС и РИА Те тръбят само ,че Украйна е пред капитулация,един милион американци са загинали в Иран, малко по малко израелци и че САЩ са пред военен и икономическо колабс.

    16:19 11.03.2026

  • 23 Чичо Сам

    7 5 Отговор
    Чест и почитания за храбрия и умен народ на Украйна...Най добрите инженери в света!Русия тепърва ще яде фламингото и новите неуловими дронове

    16:20 11.03.2026

  • 24 Нещо си се объркал

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк Нюз":

    Украйна не дава съвети, тя продава дронове- убийци. Вече има подписани договори със САЩ, Саудитска Арабия, ОАЕ и Кувейт.

    16:21 11.03.2026

  • 25 Хи хи хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    Статия за копейки и русороби,както и други кълвящи на гола кука.

    16:21 11.03.2026

  • 26 стоян георгиев

    2 7 Отговор
    Ружата се изложи като кифладжия.

    16:21 11.03.2026

  • 27 Бесен - Язовец

    6 4 Отговор
    Руските дронове разбомбиха фашистите от Покрайна

    Коментиран от #30

    16:23 11.03.2026

  • 28 Д-р Ментал

    3 6 Отговор
    Гласят на Тръмп синчето да го наследи на следващите избори. Та аз не виждам разлика между имперските желания на узурпатора Тръмп и останалите вкопчили се във властта старци, срещу които всеки плюе

    16:23 11.03.2026

  • 29 Украйна е лидер в областта на дроновете.

    5 5 Отговор
    Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие. Свръхдържавата на дроновете ще помогне на САЩ в борбата с иранските "Шахед"-и". Украйна е суперсила в дроновете, ще помогне на САЩ. В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    Коментиран от #32

    16:24 11.03.2026

  • 30 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Бесен - Язовец":

    Ти виж какво стана вчера в Брянск и Толиати да разбереш какво е разбомбване.

    16:26 11.03.2026

  • 31 Фалшиви кадри и информация

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе всички бази които гръмнаха ....":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    16:26 11.03.2026

  • 32 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Украйна е лидер в областта на дроновете.":

    Тя, Украйна всичката я втасала, само до помощта за САЩ останала. Камък върху камък не остана от Украйна, енергетика няма, селско стопансво няма, промишленост няма, население също няма, ще помага обаче на САЩ? Вече победи Русия, отвоюва си Крим и Донбас, стигна границите от 1991, сега ще продължава да громи враговете на деморацията вече в Иран, после и срещу Китай може да скочи. Ако не беше толкова жалко, заради загиналите, щеще да е мноооооогооо смешно!

    Коментиран от #34

    16:31 11.03.2026

  • 33 ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "И ся ко":

    бъхти бъхти, а черния дъжд все в Иран вали как става тая работа 🤣😂🤣🤣

    16:32 11.03.2026

  • 34 В тази война

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #35

    16:33 11.03.2026

  • 35 Гост

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "В тази война":

    Чудесно, значи евроатлантиците трябва да почерпят! Победители са, както винаги. Ако се абстрахираме от тъпотията за партньорите (партньорите така не правят), всичко останало върви по мед и масло за САЩ и НАТО. От какво са недоволни, не разбирам и какво още искат?

    16:39 11.03.2026

  • 36 любопитния

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк Нюз":

    Защо толкова искате да има много избити американци?

    16:55 11.03.2026

  • 37 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЩАСТЛИВ СЪМ":

    ДАЛИ ЩЕ СИ ТОКОВА ЩАСТЛИВ,АКО СЕ ИЗСИПЕ ВЪРХУ ТЕБЕ?

    16:57 11.03.2026

  • 38 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "са се опитали да продадат":

    Един много гладен клъвна гневно на голата кука.

    17:01 11.03.2026

  • 39 Али Ръза

    0 0 Отговор
    Ама..как така!? .."...след като се разбра,че иранските дронове са убили...множество американски войници..."..Какво множество?!?? Нали уж само 6 войници..бяха докарани в ковчези..!!???..На лъжата краката са къси..нъл,тъй..пичоолар...

    17:03 11.03.2026