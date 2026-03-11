The Independent: САЩ взели за шега оферта от Киев за помощ срещу ирански дронове и сега съжаляват

В средата на миналата година администрацията на Тръмп е отхвърлила предложение от Украйна за помощ в укрепването на отбранителните системи срещу смъртоносен, широко използван ирански дрон, пише The Independent.
Сега, след като иранските дронове са убили множество американски войници, американските служители смятат игнорирането на първоначалното предложение за голяма грешка.
„Ако е имало тактическа грешка или грешка, която сме допуснали преди тази война, била е тази“, каза американски служител пред Axios.
Миналия август украински служители са се опитали да продадат доказаната в бой технология на американците, за да се справят с евтините, еднопосочни атакуващи дронове Shahed на Иран, които Русия е направила основна част от арсенала си за войната в Украйна.
Съобщава се, че украинците са направили предложението по време на закрита среща в Белия дом на 18 август, където украинският президент Володимир Зеленски е предложил на Тръмп дронове-прехващачи като начин за укрепване на връзките. Предложението дори е завършило с презентация в PowerPoint със слайдове, говорещи за това как дроновете биха могли да бъдат заплаха в Близкия изток по време на тогавашна хипотетична война с Иран.
Американски служители сега съжаляват, че първоначално не са приели предложение от Украйна.
Президентът е поискал от екипа си да разгледа предложението от Украйна, но предложението не е било прието през следващите месеци, като някои от администрацията на Тръмп смятали, че Зеленски се преструва.
Месеци преди съобщената среща през август, среща в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски прерасна в напрегнат спор, че украинският лидер не е достатъчно благодарен за помощта на САЩ, а всичко това се разигра пред новинарски камери.
Сега САЩ са заплашени директно от иранските шахеди, като украинската технология за борба с дронове е далеч по-икономичен начин за спиране на безпилотните летателни апарати, отколкото много от скъпите конвенционални системи за противовъздушна отбрана в американските и съюзническите бази в Близкия изток.
Украйна се превърна в пионер в противодействието на атаки с дронове, като се има предвид, че Русия е превърнала евтините дронове в ключова част от войната си срещу страната.
Съобщава се, че военни ръководители са информирали законодателите миналата седмица, че иранските дронове са по-голямо от очакваното предизвикателство, тъй като американската противовъздушна отбрана не може да ги спре всички.
САЩ са се обърнали към Зеленски за помощ, според украинския лидер, и той вече заяви, че страната му е изпратила дронове и експерти, за да помогне за защитата на американските бази в Йордания.
Синовете на президента, Ерик и Доналд Тръмп-младши, според съобщенията подкрепят компания за дронове, базирана във Флорида, която би могла да снабдява военните.
Въпреки предизвикателствата с иранските дронове, САЩ твърдят, че са разрушили голяма част от иранската армия и все по-непопулярната война ще приключи скоро, въпреки че президентът и екипът му запазват мълчание относно подробностите.
