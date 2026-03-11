Федерико Валверде блесна с хеттрик и донесе категорична победа на Реал Мадрид срещу Манчестър Сити

Реал Мадрид безапелационно надви Манчестър Сити с 3:0 в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига, а главният герой на шоуто бе уругвайският полузащитник Федерико Валверде, който реализира впечатляващ хеттрик.

От първия съдийски сигнал гостите от Манчестър опитаха да наложат темпото, но "белият балет" бързо пое контрола върху събитията на терена.

В 20-ата минута Тибо Куртоа, вратарят на мадридчани, изуми всички с прецизен 70-метров пас, който намери Валверде. Уругваецът овладя топката с изключителна лекота, преодоля Донарума и откри резултата за радост на препълнените трибуни. Този брилянтен пас донесе на Куртоа нов рекорд – той вече е вратарят с най-много асистенции в историята на Шампионската лига, което допълнително подчертава значимостта на неговото представяне.

Само седем минути по-късно, в 27-ата, Винисиус Жуниор проби по фланга, потърси Валверде, а след щастлив рикошет в Рубен Диаш топката отново попадна в капитана на Реал. С мощен и точен удар Валверде удвои преднината на домакините.

Малко преди почивката, в 42-ата минута, Валверде оформи своя хеттрик. Този път асистенцията дойде от Браим Диас, а уругвайският халф с хладнокръвие и майсторство изпрати топката в мрежата за трети път.

В 58-ата минута, Реал Мадрид получи възможност да увеличи аванса си от дузпа, след като Винисиус бе съборен от Донарума в наказателното поле. Бразилецът застана зад топката, но италианският страж отрази удара и запази резултата непроменен.

В 75-ата минута напрежението пред вратата на Реал се покачи, след като Тиаго Питарч допусна груба грешка, а Нико О'Райли се възползва и отправи опасен удар. Куртоа обаче отново се намеси решително и изби топката в корнер.

Реваншът между двата гранда ще се състои на 18 март от 22:00 часа българско време на стадион "Етихад" в Манчестър.