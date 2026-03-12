ПСЖ разгроми Челси в голов спектакъл в Париж

Пари Сен Жермен надделя над Челси с впечатляващ резултат 5:2 в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига.

Още в 10-ата минута Брадли Баркола даде тон на головото шоу, разписвайки се за домакините и вдигайки на крака феновете на ПСЖ.

Гостите от Лондон обаче не се предадоха – Мало Густо възстанови равенството в 28-ата минута с прецизен удар, след като получи отличен пас от Енцо Фернандес.

Парижката машина не спря дотук. Усман Дембеле върна преднината на френския шампион в 40-ата минута, а след почивката драмата се разгоря с пълна сила.

В 57-ата минута Енцо Фернандес отново изравни резултата, вдъхвайки надежда на „сините“ от Челси.

В последната четвърт на двубоя обаче ПСЖ натисна газта. Витиня се разписа в 74-ата минута, а Хвича Кварацхелия сложи точка на спора с два бързи гола – първо в 86-ата минута, а след това и в добавеното време, с което оформи крайното 5:2.

С този убедителен успех парижани направиха сериозна крачка към четвъртфиналите, но всичко ще се реши след седмица на „Стамфорд Бридж“, където Челси ще търси чудо пред собствена публика.