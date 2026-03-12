Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ разгроми Челси в голов спектакъл в Париж

ПСЖ разгроми Челси в голов спектакъл в Париж

12 Март, 2026 00:00 502 0

  • псж-
  • челси-
  • шампионска лига-
  • париж-
  • осминафинал-
  • футбол-
  • резултат-
  • баркола-
  • дембеле-
  • витиня-
  • кварацхелия-
  • енцо фернандес-
  • мало густо-
  • реванш-
  • стамфорд бридж

Феновете се насладиха на седем попадения

ПСЖ разгроми Челси в голов спектакъл в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен надделя над Челси с впечатляващ резултат 5:2 в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига.

Още в 10-ата минута Брадли Баркола даде тон на головото шоу, разписвайки се за домакините и вдигайки на крака феновете на ПСЖ.

Гостите от Лондон обаче не се предадоха – Мало Густо възстанови равенството в 28-ата минута с прецизен удар, след като получи отличен пас от Енцо Фернандес.

Парижката машина не спря дотук. Усман Дембеле върна преднината на френския шампион в 40-ата минута, а след почивката драмата се разгоря с пълна сила.

В 57-ата минута Енцо Фернандес отново изравни резултата, вдъхвайки надежда на „сините“ от Челси.

В последната четвърт на двубоя обаче ПСЖ натисна газта. Витиня се разписа в 74-ата минута, а Хвича Кварацхелия сложи точка на спора с два бързи гола – първо в 86-ата минута, а след това и в добавеното време, с което оформи крайното 5:2.

С този убедителен успех парижани направиха сериозна крачка към четвъртфиналите, но всичко ще се реши след седмица на „Стамфорд Бридж“, където Челси ще търси чудо пред собствена публика.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове