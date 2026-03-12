Новини
Бодьо/Глимт разтърси Европа: Разгром над Спортинг и мечти за четвъртфинал в Шампионската лига

12 Март, 2026 00:03 528 0

  • бодьо/глимт -
  • спортинг лисабон-
  • шампионската лига-
  • футбол

Класическа победа за норвежкия тим

Бодьо/Глимт разтърси Европа: Разгром над Спортинг и мечти за четвъртфинал в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бодьо/Глимт поднесе истинска изненада на стадион "Аспмира", след като разгроми португалския гранд Спортинг Лисабон с категоричното 3:0 в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига.

Скандинавците демонстрираха хладнокръвие и отлична организация. Те поведоха в 32-ата минута чрез Сондре Фет, който бе безпогрешен от бялата точка.

В самия край на първата част Оле Бломберг удвои преднината на домакините, а в 71-ата минута Каспер Хьог окончателно сломи съпротивата на "лъвовете" от Лисабон.

С този впечатляващ резултат Бодьо/Глимт направи огромна крачка към историческо класиране на четвъртфиналите в най-престижния европейски клубен турнир.

Реваншът в португалската столица предстои след седмица, като Спортинг е изправен пред почти невъзможна задача – да отбележи поне три гола и да не допусне попадение, ако иска да продължи напред.


