Бодьо/Глимт разтърси Европа: Разгром над Спортинг и мечти за четвъртфинал в Шампионската лига

Бодьо/Глимт поднесе истинска изненада на стадион "Аспмира", след като разгроми португалския гранд Спортинг Лисабон с категоричното 3:0 в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига.

Скандинавците демонстрираха хладнокръвие и отлична организация. Те поведоха в 32-ата минута чрез Сондре Фет, който бе безпогрешен от бялата точка.

В самия край на първата част Оле Бломберг удвои преднината на домакините, а в 71-ата минута Каспер Хьог окончателно сломи съпротивата на "лъвовете" от Лисабон.

С този впечатляващ резултат Бодьо/Глимт направи огромна крачка към историческо класиране на четвъртфиналите в най-престижния европейски клубен турнир.

Реваншът в португалската столица предстои след седмица, като Спортинг е изправен пред почти невъзможна задача – да отбележи поне три гола и да не допусне попадение, ако иска да продължи напред.