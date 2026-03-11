Доналд Тръмп най-сетне разбра, че се нуждае от Европа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Германските баба и дядо на Доналд Тръмп може би са знаели думата за това, което някои европейски чиновници изпитват в момента, докато го гледат как се оплаква за това, че традиционните съюзници на Америка са го подвели: Schadenfreude (злорадство - б.р.).

След като прекара една година в критики, обиди и заплахи към европейските лидери, Тръмп вече вижда колко е ценно да има приятели на стратегически важни места - ако те имат военни средства, които може да използва, пише "Политико".

Войната на САЩ и Израел срещу Иран щеше да бъде много по-лесна в първите си дни, ако британският премиер Киър Стармър не беше отказал разрешение на американските бомбардировачи да излитат от британски авиобази, оплака се Тръмп тази седмица. Стармър обаче отстоява позицията си и отказва да разреши нещо повече от "отбранителни" операции от съоръжения на Кралските военновъздушни сили във Великобритания и в чужбина. Испанският премиер Педро Санчес също играе твърдо с Тръмп и осъди това, което той счита за операция, нарушаваща закона в Близкия изток, и по подобен начин отказва да позволи на американски самолети да излитат от летища под негов контрол. В резултат на това Санчес си навлече гнева на Тръмп.

Френският президент Еманюел Макрон пък - винаги критичният приятел - нарече войната с Иран опасна и предупреди, че тя не е в съответствие с международното право и не може да бъде подкрепена.

Разривът заплашва да ескалира в голяма търговска конфронтация между Съединените щати и Европейския съюз, а митологизираните "специални отношения" между Великобритания и Америка са на животоподдържащи системи, с наближаването на 250-годишнината от независимостта на САЩ.

"Не си имаме работа с Уинстън Чърчил", заяви Тръмп, обяснявайки особеното си разочарование от Стармър.

Вчера прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че "президентът очаква цяла Европа - всички наши европейски съюзници, разбира се - да сътрудничат в тази дългоочаквана мисия, не само за Съединените щати, но и за Европа, за да смажат нелоялния ирански режим, който не заплашва само Америка, но и нашите европейски съюзници".

Тя посочи, че Испания вече се е "съгласила да сътрудничи" с американската армия, но испанското правителство веднага отрече тези твърдения.

Втвърдяването на позицията на европейските лидери по отношение на Иран бележи повратен момент, точно както обреченото и разделящо нахлуване в Ирак на президента на САЩ Джордж У. Буш през 2003 г. подкопа трансатлантическото доверие в продължение на години. Напрежението около такъв сериозен нов конфликт в Близкия изток може дори да се окаже екзистенциално за западния алианс, след 12 месеца, които вече бяха обтегнали отношенията между САЩ и Европа до точката на скъсване.

"Предполагам, че президентът Тръмп не се е опитал да получи подкрепата на НАТО за войната в Иран - може би не е смятал, че си струва", заяви Емили Торнбери, председател на комисията по външни работи на британския парламент и член на Лейбъристката партия на Стармър. "Подозирам, че сега може би научава урок за ценността на това да имаш широка база от съюзници".

Призраци от Ирак

Войнственият подход на Тръмп след завръщането му на поста през януари 2025 г. е труден за преглъщане от много европейски чиновници. Той намали подкрепата на САЩ за Украйна и се опита да тласне Киев към нежелано и небалансирано мирно споразумение; разкритикува "слабите" лидери на ЕС за това, че не успяват да овладеят имиграцията; поиска Гренландия да бъде предадена на Америка; а сега атакува Иран, без дори да се консултира с ключови съюзници от НАТО.

Сега, когато тези съюзници са разтревожени и не желаят да се включат, Тръмп и неговите служители от MAGA очевидно не са по-снизходителни, отколкото бяха републиканците на Буш, когато Франция отказа да подкрепи войната в Ирак преди две десетилетия.

Във вторник вечерта президентът остро разкритикува правителството на Санчес като "ужасно" и "неприятелско" заради решението му да забрани на американски военни самолети да използват испански въздушни бази за атаки срещу Иран и заплаши да прекрати всякаква търговия с четвъртата по големина икономика на ЕС. Санчес отвърна на удара вчера, като настоя, че няма да отстъпи.

"Няма да заемем позиция, която противоречи на нашите ценности и принципи, поради страх от репресии от други", подчерта той по време на телевизионно обръщение към нацията.

Американски танкери за зареждане с гориво, които са били разположени в Испания, са отплавали за други военни бази в Европа след началото на войната с Иран. Един служител е заявил, че някои американски танкери са били преместени временно във Франция.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент вчера отправи остри нападки срещу. "Изключително некооперативното" отношение на Мадрид към използването на базите от Америка би повлияло на способността на американските военни да извършват операции срещу Иран, изтъкна той. "Испанците излагат на риск американските животи".

Някои европейци остават в добрия списък на Тръмп. По време на посещение в Белия дом тази седмица германският канцлер Фридрих Мерц получи възторжени отзиви от американския президент, след като авиобазата "Рамщайн" в Германия беше предоставена на американските сили. "Германия се справи страхотно. Той беше страхотен", подчерта Тръмп. "Те ни позволяват да кацаме в определени райони и ние го оценяваме".

Тръмп уточни, че Вашингтон не иска пряко участие на Германия в боевете.

А какво да кажем за Украйна?

Дори ако Санчес, Стармър и Макрон - трима от водещите центристи в Европа - запазят позицията си въпреки американския гняв, европейските чиновници знаят, че в крайна сметка все още се нуждаят от Съединените щати за своята сигурност.

Без натиска на президента е малко вероятно Русия да седне на масата за преговори, за да сключи мирно споразумение с Украйна; без произведени в Америка оръжия, Украйна ще бъде в опасност от поражение на бойното поле.

Европейски дипломат от друга държава изрази надежда дява повече европейски лидери да последват примера на Испания. "Ако искаме международното право, редът, основан на правила, и всякаква форма на мултилатерализм да преобладават, трябва да можем да изразим загриженост относно американските действия", посочи дипломатът. "Какъв ще бъде нашият лост за войната на Путин в Украйна, ако Европа не може да изрази никакви възражения срещу войната на САЩ срещу Иран? Ще загубим доверие".

В САЩ някои предвиждаха рисковете. Генерал Дан Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, е предупредил Тръмп, че войната с Иран би била по-опасна без подкрепата на ключови съюзници.

В частни разговори представители на правителството на ЕС са се съгласили. "Тръмп се нуждае от Европа за това", отбеляза един от тях.

Преди началото на военната офанзива съюзниците на Америка в Персийския залив също са призовавали Тръмп да не воюва срещу Иран, но той е пренебрегнал и тях.

Без притеснение

Според високопоставен служител на Белия дом, на когото е предоставена анонимност, очакването на Тръмп за пълна европейска подкрепа не е толкова нереалистично, колкото някои европейци смятат. Това е така, защото САЩ все още са критично важни за НАТО.

"Те признаха, че е бил прав за разходите", отбеляза служителят, визирайки миналогодишното обещание на членовете на НАТО да увеличат бюджетите за отбрана, провокирано до голяма степен от натиск от Тръмп. "Все още правим много за Европа".

Освен това служителят омаловажи въздействието на маневрата на Тръмп в Гренландия върху по-широките трансатлантически отношения, като заяви, че "това вече не е проблем за нас".

Европейската зависимост от Америка обаче не е била под съмнение. Новото може би е осъзнаването във Вашингтон, че Америка не е толкова силна без традиционните си съюзи.

"Сила, която е сигурна в реалността и легитимността на собствената си сила, не се отнася с хората или други сили по този начин", подчерта Констанс Стелценмюлер, експерт по Германия и трансатлантически отношения в Института Брукингс - безпартиен вашингтонски мозъчен тръст.

"Това, за което европейците наистина се тревожат, когато погледнем всичко това, е американското самохвалство и пренатягане", поясни Стелценмюлер. "Мисълта, че може да сме свидетели на самоунищожението на американската сила - това е, което според мен наистина всява страх в съзнанието дори на най-критичните съюзници". И има много неща, от които да се страхуваме.

Великобритания, Франция и Германия са сред европейските държави, които сега изпращат своите военни кораби и други активи към Близкия изток. Техният мотив е да защитят собствените си интереси, например чрез засилване на отбраната на Кипър, където ирански дрон удари британска авиобаза.

Но всяко военно разполагане на ръба на ескалираща война носи риска дори "отбранителни" сили да бъдат въвлечени в огъня. Тогава няма да са заложени само американски или израелски животи, предупреди един европейски дипломат. "И това е важно решение".