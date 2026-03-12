Скандал на Параолимпиадата в Милано–Кортина: Украйна обвини организаторите в дискриминация

Според украинския параолимпийски комитет е имало натиск за премахване на национални символи

Първият сериозен скандал на зимните Параолимпийски игри в Милано–Кортина 2026 вече е факт. Украинската делегация обвини организаторите в дискриминационно отношение и натиск за премахване на национални символи.

Полемиката избухна в деня, в който Италия остана без медали, а Русия я изпревари в класирането. По време на състезанията по ски бягане на 10 километра с интервален старт в Тезеро руснаците спечелиха два златни медала – чрез Иван Голубков в категория „седящи“ и Анастасия Багиян при състезателите със зрителни увреждания. Така Русия се изкачи до четвъртото място в медалната таблица, изпреварвайки домакините. Най-доброто италианско представяне в тази дисциплина беше четвъртото място на Джузепе Ромеле.

В същото време украинският параолимпийски комитет публикува официална позиция, в която се говори за „дискриминационно, неуважително и неприемливо отношение“ към украинския отбор и феновете на страната по време на игрите. Според твърденията на делегацията е било поискано украинското знаме да бъде премахнато от паралимпийското село.

Освен това, според обвиненията, златната медалистка в парабиатлона Олександра Кононова е била помолена да свали обеците си с украинското знаме и надпис „Stop War“, докато се е подготвяла да се качи на почетната стълбичка. Семейството на състезателя по ски бягане Тарас Рад също твърди, че знамената им са били отнети, докато са наблюдавали състезание.

Украинският външен министър Андрий Сибиха, в съвместно изявление със спортния министър Матвий Бидний, обвини организаторите, че „морално подкрепят Русия във войната срещу Украйна“, като според него подобно поведение противоречи на принципите на олимпийското движение.

Организаторите на игрите и Международният паралимпийски комитет отхвърлиха обвиненията. В официална позиция се посочва, че правилата по време на игрите са създадени, за да гарантират неутрална и уважителна среда за всички участници, и се прилагат еднакво за всички делегации.

От организационния комитет обясниха и конкретен случай в Тезеро, при който на петима зрители е било отказано да влязат с шалове в цветовете на украинското знаме, тъй като върху тях е имало текст, който не е могъл да бъде проверен от охраната и е могъл да съдържа политически послания – нещо, което правилникът на игрите забранява.

Междувременно и сред спортистите се появиха различни реакции към присъствието на руски състезатели на подиума. Германската състезателка по ски бягане Лин Казмайер и нейният гид Флориан Бауман демонстративно се обърнаха настрани по време на руския химн и отказаха да участват в традиционната снимка на медалистите.

По време на вчерашната церемония обаче се видя различно поведение. Чехкинята Симона Бубеничкова не свали шапката си по време на химна, докато германката Леоние Валтер го направи, коментирайки по-късно, че подобни жестове по време на награждаване едва ли водят до реална промяна.

3 - Алегри настоява Милан да се подсили с Мойс Кийн, въпреки високата клауза

„Росонерите“ обмислят как да привлекат нападателя на Фиорентина на по-ниска цена през лятото

Милан продължава да изпитва трудности в атака и ръководството на клуба вече работи по варианти за подсилване на нападението през лятото. Старши треньорът Масимилиано Алегри има конкретна цел и тя се казва Мойс Кийн от Фиорентина, пише “La Gazzetta dello Sport”.

В момента голмайстор на „росонерите“ е Рафаел Леао с девет попадения, което е показателно за проблемите в офанзивен план. Кристиан Пулишич го следва с осем гола, като не е успял да подобри статистиката си от края на миналата година. Останалите нападатели също не впечатляват – Кристофър Нкунку има пет попадения, Никлас Фюлкруг само едно, а завърналият се от контузия Сантиаго Хименес все още няма гол.

Докато Леао и Пулишич се считат за сигурни в състава за следващия сезон, бъдещето на останалите остава неясно. За Фюлкруг има опция за откупуване срещу около пет милиона евро, което би било изгодна сделка, ако германецът успее да подобри резултатността си. Нкунку и Хименес също са под въпрос.

Алегри досега разчиташе основно на бързите контраатаки на Леао и Пулишич, но според него на отбора му липсва класически централен нападател – футболист, който да атакува пространствата зад защитата, но и да печели физическите дуели в наказателното поле. Именно затова профилът на Мойс Кийн се вписва в търсенията на италианския специалист.

Сезонът на Кийн във Фиорентина не е особено впечатляващ – осем гола в 24 мача от първенството. Затова и клаузата му за освобождаване от 62 милиона евро, активна само през първите две седмици на юли, изглежда трудно оправдана. В Милан вярват, че цената може да бъде договорена значително по-ниска и планират нови разговори през следващите седмици.

Алегри познава добре нападателя още от периода им заедно в Ювентус. Двамата работиха три сезона, в които Кийн записа 102 мача и 14 гола. Въпреки че тогава не оправда напълно доверието на треньора си, престоят му във Фиорентина и постоянните минути на терена го превърнаха в по-зрял играч, който дори се утвърди като титуляр в националния отбор на Италия.

В момента Кийн получава около 4,5 милиона евро на сезон – заплата, която го поставя сред най-добре платените играчи във Фиорентина след последното увеличение на договора му.