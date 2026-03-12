Алегри настоява Милан да се подсили с Мойс Кийн, въпреки високата клауза

Милан продължава да изпитва трудности в атака и ръководството на клуба вече работи по варианти за подсилване на нападението през лятото. Старши треньорът Масимилиано Алегри има конкретна цел и тя се казва Мойс Кийн от Фиорентина, пише “La Gazzetta dello Sport”.

В момента голмайстор на „росонерите“ е Рафаел Леао с девет попадения, което е показателно за проблемите в офанзивен план. Кристиан Пулишич го следва с осем гола, като не е успял да подобри статистиката си от края на миналата година. Останалите нападатели също не впечатляват – Кристофър Нкунку има пет попадения, Никлас Фюлкруг само едно, а завърналият се от контузия Сантиаго Хименес все още няма гол.

Докато Леао и Пулишич се считат за сигурни в състава за следващия сезон, бъдещето на останалите остава неясно. За Фюлкруг има опция за откупуване срещу около пет милиона евро, което би било изгодна сделка, ако германецът успее да подобри резултатността си. Нкунку и Хименес също са под въпрос.

Алегри досега разчиташе основно на бързите контраатаки на Леао и Пулишич, но според него на отбора му липсва класически централен нападател – футболист, който да атакува пространствата зад защитата, но и да печели физическите дуели в наказателното поле. Именно затова профилът на Мойс Кийн се вписва в търсенията на италианския специалист.

Сезонът на Кийн във Фиорентина не е особено впечатляващ – осем гола в 24 мача от първенството. Затова и клаузата му за освобождаване от 62 милиона евро, активна само през първите две седмици на юли, изглежда трудно оправдана. В Милан вярват, че цената може да бъде договорена значително по-ниска и планират нови разговори през следващите седмици.

Алегри познава добре нападателя още от периода им заедно в Ювентус. Двамата работиха три сезона, в които Кийн записа 102 мача и 14 гола. Въпреки че тогава не оправда напълно доверието на треньора си, престоят му във Фиорентина и постоянните минути на терена го превърнаха в по-зрял играч, който дори се утвърди като титуляр в националния отбор на Италия.

В момента Кийн получава около 4,5 милиона евро на сезон – заплата, която го поставя сред най-добре платените играчи във Фиорентина след последното увеличение на договора му.